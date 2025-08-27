Colombia

Marcela Reyes les explicó a sus seguidores por qué no muestra a su pareja: "Cuido mi relación"

La llamada ‘reina de la guaracha’ compartió con sus seguidores en el pasado el recibimiento de parte del hombre, que decoró toda la habitación con rosas y la sorprendió con mensajes amorosos

La DJ aseguró que la decisión está basada en experiencias pasadas con sus exparejas

La DJ Marcela Reyes, a finales de mayo de 2025, compartió con sus seguidores la sorpresa que le dio su novio al regresar de su gira por Europa.

Entre los detalles que tuvo el hombre con la llamada “reina de la guaracha” destacaban mensajes de su pareja que colgaban del techo con lazos del mismo tono de los inflables, decían: “Soy muy afortunado por tenerte en mi vida… Mi reina, mis días son perfectos desde que tu llegaste, le doy gracias a Dios por tu presencia en mi vida, me siento bendecido”.

Meses más tarde, el misterio sigue rondando la nueva situación sentimental de Reyes, por lo que, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, los internautas quisieron saber por qué sigue sin mostrar la identidad del afortunado hombre y criticando que lo mantenga en secreto.

Marcela Reyes recibió un emotivo
Marcela Reyes recibió un emotivo mensaje de su pareja al regresar a su casa - crédito @emfuror_/IG

“No es que no quiera. Simplemente, ya aprendí de todo lo que me ha pasado, ¿para qué voy a exponer mi relación? No, la cuido”, afirmó la reconocida DJ que, de acuerdo con su experiencia personal con DJ Exotic y B King, decidió proteger la identidad de su compañero sentimental.

Aseguró además que si se estuviera escondiendo o estuviera omitiendo la existencia de un novio, ella sería la primera en negarlo y diría que simplemente está soltera, mientras continúa con sus actividades cotidianas.

Reyes explicó en la transmisión que esta decisión responde a su deseo de evitar los conflictos y malentendidos generados en el pasado cuando puso sus relaciones bajo el escrutinio público.

Marcela Reyes compartió el detalle
Marcela Reyes compartió el detalle que le dio su novio en su casa - crédito @emfuror_/IG

Pese a mantener en secreto la identidad de su nueva pareja, la DJ enfatizó que su relación se encuentra en un buen momento y que la mantiene alejada del foco mediático como una medida de resguardo, no como indicio de ocultamiento. Asimismo, respondió a las críticas que ha recibido por la manera en que decidió llevar la crianza del pequeño Valentino, su primogénito.

“Tenga por seguro que mi hijo cuando esté más grande no va a entrar a una red social a criticar a los demás como lo está haciendo usted en este momento”, sentenció la también creadora de contenido.

DJ Exotic y B King,
DJ Exotic y B King, exparejas de Marcela Reyes - crédito @exoticdj y bkingoficial/IG

Así respondió a las críticas en el pasado por una situación similar

Durante una ronda de preguntas y respuestas, Marcela Reyes respondió un interrogante en el que la señalaban de haberse “autorregalado” el recibimiento que presumió de su novio, de quien dicen permanece privado de su libertad en una cárcel.

Debido a la cantidad de comentarios que recibió la quindiana en la publicación replicada por una cuenta de entretenimiento, Reyes respondió a las críticas de manera contundente afirmando que “no importa si se trata de un autorregalo o quien sea el novio”, ya que para eso trabaja fuertemente todos los días.

Marcela Reyes tiene nuevo novio
Marcela Reyes tiene nuevo novio y esto dijo sobre él - crédito @marcelareyes/IG

Entre risas, la DJ de guaracha aseguró que la situación la sintió como si viviera en un cuento de hadas, mientras seguía mostrando la decoración que tenía en el cuarto llena de globos de corazón y rosas.

Mientras continuaba mostrando la sorpresa, Marcela agregó que “ustedes saben que yo soy fan del amor, cuantas veces toque”, haciendo énfasis en que también de la familia y de la estabilidad.

“Por eso trabajo fuertemente mis reinas, hay que trabajar fuertemente para varias cosas. La primera, vi por ahí que decían autorregalo después que decían el novio es no sé quién, que el novio es este, que mejor dicho. No importa si es autorregalo, no importa quién sea el novio. ¿O sea, saben qué es lo importante? Que digamos que si este es autorregalo. Esta mujer trabaja todos los días muy fuerte. Entonces tengo con qué comprarlo”, puntualizó la DJ en su discurso.

