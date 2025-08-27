Lotería de la Cruz Roja: resultados de este martes 26 de agosto de 2025

Solo tienes 30 días para reclamar el premio de la Lotería de la Cruz Roja (Infobae)

La Lotería de la Cruz Roja, uno de los principales juegos de azar de Colombia, anunció los resultados de su último sorteo. Revise si se hizo de alguno de sus premios de miles de millones de pesos.

Fecha del sorteo: martes 26 de agosto.

Combinación ganadora: 2782.

Serie: 208.

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Recuerda que únicamente tiene 30 días a partir de que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

Esta lotería sólo realiza un sorteocada semana, todos los martes a las 10:55 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar miles de millones de pesos en premios.

Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 7 mil millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 30 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de la Cruz Roja entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo se juega la Lotería de la Cruz Roja?

Para poder jugara la Lotería de la Cruz Roja requiere de al menos 5 mil pesos para hacerse de una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para comprarla fracción o el boleto entero. Tiene la posibilidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados ubicados en 31 departamentos del país y en la ciudad de Bogotá. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su número ganador conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente martes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para reclamar su premio necesitas presentar el billete o fracción original sin tachaduras ni enmendaduras con los vendedores, distribuidores o en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja.

Si se obtuvo el premio mayor o alguno de los secos, se tiene que presentar de preferencia en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja con algún documento de identificación oficial.