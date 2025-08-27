El influencer Wally anunció su candidatura al Senado: “Vamos a demostrar en las urnas que el Nichito es mucho más”

El creador de contenido Walter Rodríguez confirmó su intención de competir por un puesto legislativo, fortaleciendo su perfil político tras reiterados respaldos a la administración de Gustavo Petro - crédito medicenwally/Instagram

Walter Rodríguez, conocido en redes sociales como Wally Opina, informó a través de sus plataformas digitales su postulación al Senado de la República.

Rodríguez, creador de contenido y figura con reiterada cercanía al Gobierno de Gustavo Petro, ha respaldado públicamente la gestión presidencial en distintas ocasiones. Su anuncio refuerza su presencia en el escenario político

En el mensaje donde oficializó su aspiración, Rodríguez expresó: “¡Me lanzo al SENADO! Vamos a demostrar en las urnas que el Nichito es mucho más”. De este modo, ratifica su intención de buscar representación en el Congreso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el contexto de su anuncio, Walter Rodríguez publicó un video en su canal de YouTube, donde amplió los motivos de su postulación y defendió su trayectoria como creador de contenido crítico

Durante la grabación, Rodríguez afirmó: “Yo no estoy aquí para hacer maromas ni para fingir que descubrí la pobreza un mes antes de elecciones. Yo llevo años haciendo control político desde mi canal, enfrentando a la rancia política tradicional y desmintiendo las mentiras de una prensa arrodillada”.

Influencer Wally se lanza como candidato al Senado de la República - crédito @MeDicenWally

Durante su declaración en video, Walter Rodríguez resaltó la influencia de su canal y los logros que ha conseguido junto a su equipo. Subrayó el reconocimiento obtenido en el ámbito periodístico y el nivel de confianza que mantiene con su audiencia digital.

En sus palabras: “Hemos llevado la verdad a miles de personas que confían en mi palabra. Y no lo digo yo, el equipo de Wally Opina se hizo merecedor de un premio nacional de periodismo Simón Bolívar, por hacer eso, periodismo independiente. Soy el nativo digital más consultado por líderes de opinión en Colombia, según cifras y conceptos”.

Rodríguez también enfatizó su experiencia acompañando causas sociales y su vínculo con sectores tradicionalmente excluidos: “He acompañado denuncias de corrupción, abuso y desigualdad en todo el país. Yo no vengo a inventarme la política ahora, yo vengo de estar en la política real, la de la gente que no tiene micrófono, pero tiene voz. Lo que Néstor Morales ha llamado de manera odiosa, refiriéndose a todos nosotros, a ti y a mí, como el nichito”.

El creador de contenido invitó a su audiencia a transformar el activismo digital en participación política efectiva: “Pues les cuento que este nichito ha sido capaz de movilizarse, tanto que contra todo pronóstico llevó a la presidencia al primer gobierno progresista de Colombia, tanto que sigue movilizándose alrededor de las reformas por las que el pueblo votó en 2022. No dejaremos que los mismos de siempre se sigan saliendo con la suya. Hoy quiero invitarlos a que pasemos de la indignación en redes al cambio real en el Congreso, que los likes se conviertan en votos”.

A lo anterior agregó lo siguiente: “Que las risas que nos hemos echado juntos se conviertan en una voz que se respete en el Senado. Porque no basta con criticar, llegó la hora de actuar”.

Jorge Bastidas reaccionó a la candidatura del influncer - crédito @Jorge_BastidasR

El anuncio de la candidatura de Walter Rodríguez al Senado generó reacciones inmediatas entre miembros del Pacto Histórico. Varios congresistas expresaron públicamente su respaldo al creador de contenido a través de mensajes en redes sociales.

Jorge Bastidas, representante a la Cámara, escribió: “Muchos éxitos Wally, un abrazo”. Por su parte, Jaime Raúl Salamanca, también representante a la Cámara, manifestó su apoyo con el mensaje: “Con toda Wally!! Con toda!!”. Ambos comentarios reflejan el respaldo de figuras del oficialismo a la postulación de Rodríguez.

Jaime Raúl Salamanca reaccionó al anuncio de Wally - crédito @JaimeRaulSt

Walter Rodríguez es abogado egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) de Tunja y cuenta con estudios en Escritura Creativa de la Universidad Javeriana.

En 2019 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Opinión y Análisis por el trabajo titulado “El fiscal en su laberinto”, en el que abordó la gestión del exfiscal Néstor Humberto Martínez y sus presuntos vínculos con el Grupo Aval y Jorge Enrique Pizano.