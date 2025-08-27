Colombia

Consejo Gremial: “El uso de civiles como escudos humanos constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario”

Ante el secuestro de 34 militares en el Guaviare, el grupo gremial reitera su preocupación por el aumento de la violencia, el homicidio, el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, que amenaza “las libertades y derechos de los colombianos”

Juan Romero

Por Juan Romero

Pronunciamiento del Consejo Gremial sobre
Pronunciamiento del Consejo Gremial sobre secuestro de militares - crédito red social X

El miércoles 27 de agosto el Consejo Gremial Nacional emitió un comunicado sobre el secuestro de 34 militares en el Guaviare.

La colectividad gremial rechazó los hechos y abogó por el respeto a la Fuerza Pública colombiana.

“El Consejo Gremial Nacional condena enérgicamente el secuestro de 34 militares en el departamento del Guaviare y requiere al gobierno nacional garantizar de manera efectiva su pronta liberación, bajo el respeto de su vida e integridad. En ese mismo sentido, se solicita a las autoridades proteger a la población civil para prevenir su involucramiento en las hostilidades. El uso de civiles como escudos humanos constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario”.

El grupo económico se refirió con preocupación a lo que consideran un incremento en los índices de criminalidad y violencia en varias zonas del territorio nacional. Exponen que, a largo plazo, es la democracia de todo el país la que está en jaque debido al poder creciente de organizaciones delincuenciales.

“El Consejo reitera su profunda preocupación por el aumento indiscriminado de la violencia en el país, el homicidio, el secuestro, la extorsión y el incremento en el narcotráfico, delitos que constituyen amenazas serias a las libertades y derechos de los colombianos, y ponen en riesgo la estabilidad de la democracia”, se lee en el texto.

Mensaje de Consejo Gremial por
Mensaje de Consejo Gremial por secuestro de militares - crédito X

El mensaje y la petición del Consejo Gremial es robustecer la fuerza del Estado para contrarrestar el accionar delictivo de organizaciones que se enriquecen a partir del narcotráfico.

“En consecuencia, insistimos en el fortalecimiento inmediato de las capacidades operacionales y operativas de la Fuerza Pública, así como de su capacidad de inteligencia, para que puedan ejercer su relevante mandato constitucional. Reiteramos nuestro respaldo y solidaridad con todos los miembros de las Fuerzas Militares y la policía Nacional”, concluye.

Temas Relacionados

Consejo GremialGuaviareMilitares secuestradosSoldados GuaviareColombia-Noticias

