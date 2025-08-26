Vínculos con narcos y políticos: lo que podría hablar de Colombia “El Mayo” Zambada en Estados Unidos

Documentos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya Leaks indica que Ismael 'El Mayo' Zambada, líder del cartel de Sinaloa, habría enviado dinero por medi de un intermediario a Álex Char para comprar votos durante las Elecciones Presidenciales de 2022 - crédito Jesus Avilés / Infobae

El 25 de julio de 2024 se registró la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del cartel de Sinaloa, considerado una de las figuras más importantes del narcotráfico, llegando a ser comparado con el que fue su socio, “El Chapo” Guzmán, y Pablo Escobar.

Después de más de un año, el 25 de agosto de 2025, la defensa del narcotraficante anunció que se declarará culpable de diferentes cargos para buscar una reducción de la condena.

Cabe recordar que Zambada es acusado de 17 cargos, incluyendo ser la cabeza de una estructura criminal que envió diferentes narcóticos a Estados Unidos y ordenar varios actos violentos por medio del cartel de Sinaloa entre 1989 y 2024.

Aunque la defensa del detenido indicó que no hablará sobre políticos mexicanos, no se ha cerrado la puerta a revelaciones sobre sus vínculos con criminales de otros países o empresarios de Latinoamérica.

Lo que podría hablar Zambada de Colombia

El mexicano podría confesar detalles de su relación con capos colombianos cuando era parte del carte de Guadalajara, que tuvo nexos con el cartel de Medellín; en esa época Zambada conoció a Jorge Cifuentes Villa, uno de sus socios principales.

Años más tarde, cuando ya tenía el poder del cartel de Sinaloa junto con “El Chapo” Guzmán, Zambada conoció a Juan Carlos Ramírez Abadía, “Chupeta”, que se volvió en socio de los mexicanos y años más tarde en su delator.

“Hablamos sobre las pistas de aterrizaje, su ubicación posible y en qué estados de la República mexicana, y de la posibilidad de enviar un piloto para conocer las pistas de aterrizaje. Hablamos e hi­cimos arreglos para los posibles tiempos de llegada de mis aviones a esas pistas. Hablamos sobre la can­tidad de kilos que los aviones pueden aguantar dependien­do de la ubicación de la pista”, relató el narco colombiano sobre su primer encuentro con Zambada.

Después de que “Chupeta” se entregó a las autoridades en 1996 (siguió delinquiendo y luego escapó a Brasil), Zambada contactó a José Germán Senna, exparamilitar que reveló a la Fiscalía General de la Nación que junto a otros comandantes de las AUC trabajaron con el cartel de Sinaloa.

Para tener poder en Colombia, se presume que “El Mayo” ordenó el asesinato de Humberto Ojeda alias Robachivas, lo que provocó que el mexicano se uniera a los hermanos Cifuentes, hasta que uno de ellos fue asesinado por “Don Berna” años más tarde, mientras que otros dos miembros del clan terminaron negociando con Estados Unidos y testificaron contra Zambada.

Después de que terminó el auge de las figuras del narcotráfico en Colombia, se presume que el cartel de Sinaloa comenzó un vínculo directo con el Clan del Golfo, más específicamente con “Otoniel”, jefe de la estructura paramilitar que fue enviado a Estados Unidos tras ser capturado.

Después de la firma de paz entre las Farc-EP y el Estado colombiano, Zambada y sus hombres fueron protagonistas en territorio nacional por su negociación con las disidencias del grupo guerrillero.

Un informe de la Fiscalía reveló que el cartel de Sinaloa tiene presencia notable en el Cauca y Valle del Cauca, en donde lograron conseguir personal logístico para enviar drogas por el Caribe.

De la misma forma, medios mexicanos mencionaron la presencia del cartel de Sinaloa en puertos del Caribe colombiano, por el que se vinculó a empresarios y políticos del país con la estructura criminal, que en ese momento se había fracturado entre Zambada y los hijos del “Chapo”.