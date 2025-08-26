Colombia

Por qué no es recomendable comprar acciones de Ecopetrol en agosto de 2025: estas son las preocupantes razones

Los resultados de un sondeo de Davivienda Corredores advierten sobre riesgos asociados a la estatal. Citan volatilidad internacional y factores regulatorios como principales motivos de preocupación para los inversionistas

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
Ecopetrol es la empresa estatal
Ecopetrol es la empresa estatal más grande de Colombia - crédito Colprensa

Los resultados de la Gran Encuesta de Activos Financieros de Davivienda Corredores, denominada “Endeudamiento y política fiscal, las mayores preocupaciones de los inversionistas” emitió una señal de alerta para los inversionistas: recomienda evitar la compra de acciones de Ecopetrol en agosto de 2025.

La advertencia adquiere especial relevancia por el peso que tiene la petrolera estatal, considerada la empresa más grande del país y una de las principales de América Latina, dentro del mercado bursátil nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El sondeo, hecho entre actores clave del sector financiero, posiciona a Ecopetrol como la compañía menos atractiva para nuevas inversiones en el corto plazo. La recomendación de no adquirir sus títulos se fundamenta en una serie de factores identificados por los participantes de la encuesta, que advierten sobre riesgos y perspectivas desfavorables para la acción en el contexto actual.

Los resultados de la Gran
Los resultados de la Gran Encuesta para julio muestran que las acciones de mayor preferencia para los próximos 6 meses son: la acción de ISA, Preferencial Davivienda y Preferencial Grupo Cibest. Frente a las acciones a evitar se encuentran ETB, Canacol y Ecopetrol - crédito Davivienda Correrdores

Entre los motivos destacados por los encuestados figura la volatilidad en los precios internacionales del petróleo, que impactó de manera directa en los ingresos y la rentabilidad de la empresa. Además, se señala la incertidumbre regulatoria y política en Colombia, un elemento que, según los participantes, incrementa la percepción de riesgo sobre el desempeño futuro de Ecopetrol en el mercado accionario.

La encuesta también recoge preocupaciones sobre el entorno macroeconómico, marcado por presiones inflacionarias y una desaceleración en la demanda global de hidrocarburos.

Impacto en el mercado bursátil colombiano y tendencias de inversión

La importancia de Ecopetrol en el mercado colombiano es indiscutible. La compañía también representa una porción significativa de la capitalización bursátil del país. Sus resultados financieros y movimientos en bolsa suelen influir en el comportamiento general del mercado accionario local, lo que amplifica el impacto de cualquier recomendación sobre sus acciones.

La advertencia de la encuesta genera inquietud entre inversionistas institucionales y minoristas que evalúan con cautela las estrategias ante la posibilidad de una mayor volatilidad en el precio de la acción. Analistas consultados dentro del sondeo sugieren que la percepción negativa podría traducirse en una menor liquidez y en ajustes en los portafolios de inversión, lo que afecta tanto a Ecopetrol como al conjunto del mercado bursátil colombiano.

Ricardo Roa es el presidente
Ricardo Roa es el presidente de Ecopetrol. En el cargo ha tenido que sortear varios escándalos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Qué pasa con la acción de Ecopetrol

La acción de Ecopetrol enfrenta una notable caída durante 2025, situación que, el presidente de la compañía, Ricardo Roa, se explica por varias razones y no, exactamente, por factores internos. El funcionario afirmó que “la caída de la acción viene soportada fundamentalmente en el precio del Brent en el referente del mercado internacional, hoy no hay otra explicación”, con lo que descartó problemas de gestión y resaltó la robustez de los indicadores operativos de la petrolera.

En la jornada del 10 de julio de 2025, la acción de Ecopetrol cerró en un promedio de $1.810, con lo que se mantuvo en un rango de $1.800 a $1.815, aun en medio de cierta recuperación global en los precios del crudo. Pese a los mejores precios internacionales, la acción de la compañía no repunta de manera sostenible y mantiene una tendencia a la baja, en contraste con la realidad de otras petroleras en el sector internacional.

Datos de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) muestran queel precio promedio anual de la acción es de $1.918, mientras que el petróleo Brent se mantiene alrededor de USD70,63 por barril.En la Bolsa de Nueva York, la desvalorización es más pronunciada, con una caída del 19,6% y un valor promedio de cotización entre USD8 y USD9. En la última semana, la acción perdió 1,4% adicional y quedó en USD8,95.

El barril de petróleo Brent,
El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, se cotiza por debajo de los USD70 - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Ahora, la cotización de la acción de Ecopetrol (ECO) al 26 de agosto de 2025 fue de $1.848, con un volumen de negociación de 18.809.778 acciones por $34.764.832.160 COP en la Bolsa de Colombia.

Otras tendencias relevantes

Además de la recomendación sobre Ecopetrol, la encuesta revela otras tendencias relevantes para el sector financiero. Entre ellas, se observa una preferencia creciente por activos considerados refugio, como los bonos del Gobierno, y una actitud más conservadora frente a las acciones de empresas del sector energético y minero.

Expertos creen que la inflación
Expertos creen que la inflación en Colombia cerrará en 5% anual en 2025 - crédito Davivienda Corredores

Los resultados reflejan un clima de cautela generalizada entre los participantes, quienes priorizan la gestión del riesgo en un entorno de alta incertidumbre. Se consultó por lo siguiente:

  • Inflación

La mediana de los institucionales espera que la inflación cierre el 2025 en 5.00%, aumentando ligeramente frente a lo esperado en la encuesta anterior (4.82%).

  • Tasa de interés

En la mediana, los inversionistas esperan que la tasa de política monetaria en Colombia llegue a 8,75% en enero de 2026, aumentando frente a la tasa esperada en la edición anterior para diciembre de 2025 (8,50%).

  • Percepción de la economía

La percepción neutral sobre el rumbo de Colombia, en el frente económico, para los próximos 12 meses, obtuvo el 50% de los votos. La percepción optimista obtuvo el 10%.

Temas Relacionados

EcopetrolAcción EcopetrolPetróleoRicardo RoaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Hugo Rodallega reveló la fecha de su regreso con Independiente Santa Fe: será contra un viejo conocido

El delantero vallecaucano no ha disputado ningún juego del segundo semestre de 2025 debido a que se está recuperando de una lesión en su nariz, sufrida en el duelo de los cuadrangulares frente a los embajadores

Hugo Rodallega reveló la fecha

Latin Mafia anuncia su regreso a Colombia con el “Aún te odio y te extraño mucho Tour”: conozca fecha y precios de boletería

El trío mexicano, que ya estuvo en el Festival Estéreo Picnic, anunció su regreso al país con un espectáculo que ya superó las 160.000 entradas vendidas en Estados Unidos y México

Latin Mafia anuncia su regreso

Atlético Nacional confirmó la lesión que sufrió Matheus Uribe en el partido contra América de Cali: se prenden las alarmas

El centrocampista antioqueño dejó desgarradoras imágenes cuando tuvo que salir del terreno de juego en el estadio Pascual Guerrero el domingo 24 de agosto de 2025

Atlético Nacional confirmó la lesión

Petro atacó a un medio de comunicación por pregunta que hizo al magistrado del CNE Cristian Quiroz: “¿Periodismo o gestapo?”

El presidente rechazó las indagaciones que hizo el informativo con respecto a una visita que hizo a la Casa de Nariño

Petro atacó a un medio

Cartagena es la primera ciudad de Latinoamérica en pedir crédito directo al BID sin aval del Gobierno

La Administración local diseña un paquete de obras clave para el desarrollo sostenible. El respaldo técnico e institucional del banco promete cambios duraderos en la ciudad

Cartagena es la primera ciudad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan polémicos videos de guerrilleros

Revelan polémicos videos de guerrilleros de las disidencias de fiesta después de los ataques terroristas

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

ENTRETENIMIENTO

Latin Mafia anuncia su regreso

Latin Mafia anuncia su regreso a Colombia con el “Aún te odio y te extraño mucho Tour”: conozca fecha y precios de boletería

Eduardo Luis recordó el chiste por el que más lo atacaron en redes: “La única izquierda buena de Colombia”

Shakira y su mamá enternecieron las redes sociales con momento de complicidad: “Te queda superbrillante”

Dani, del ‘Desafío Siglo XXI’, reveló cuáles son las cirugías que se ha realizado: “Nunca me he tocado el rostro”

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá un nuevo eliminado de la competencia este 26 de agosto

Deportes

Jhon Jáder Durán se convirtió

Jhon Jáder Durán se convirtió en un problema en Fenerbahçe: “No hemos visto los resultados en el campo”

Hugo Rodallega reveló la fecha de su regreso con Independiente Santa Fe: será contra un viejo conocido

Atlético Nacional confirmó la lesión que sufrió Matheus Uribe en el partido contra América de Cali: se prenden las alarmas

Emiliana Arango no pudo dar la sorpresa y se despidió del US Open en primera ronda ante Iga Swiatek

Diego Raimondi ya conoció la decisión del América de Cali sobre su futuro: esto pasará con el técnico de los rojos