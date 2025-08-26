Colombia

La ‘influencer’ colombiana Isabella Londoño fue víctima de robo en Brasil: “Veo la ventana del carro estallada”

Mientras la creadora de contenido se dirigía en la madrugada al aeropuerto de São Pablo un asaltante rompió la ventana del carro y le arrebató el teléfono

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Guardar
Isabella Londoño relató el asalto
Isabella Londoño relató el asalto que sufrió en São Paulo tras un viaje profesional - crédito @isabellalondono1/Instagram - Freepik

El regreso de Isabella Londoño a Colombia tras un viaje profesional en São Paulo, Brasil, estuvo marcado por un episodio de inseguridad.

La influencer, reconocida por su presencia en redes sociales y colaboraciones con marcas internacionales, relató que fue víctima de un robo mientras se dirigía al aeropuerto en la madrugada, después de participar en eventos y sesiones de fotos con la marca de ropa H&M.

Londoño, de 22 años y originaria de Medellín, describió su viaje como “increíble” junto al equipo de la marca. Para el traslado al aeropuerto, tanto ella como el resto del grupo recibieron advertencias sobre la inseguridad en la ciudad y la recomendación de evitar taxis convencionales a altas horas de la noche. Por este motivo, optaron por un servicio de transporte privado, considerado la opción más segura para el trayecto que era en la madrugada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La creadora de contenido colombiana fue víctima de un robo mientras se dirigía al aeropuerto tras participar en eventos de moda, lo que generó preocupación y mensajes de apoyo entre sus seguidores en redes sociales - crédito @Isalondo/TikTok

Al abordar el vehículo, Londoño fue informada de que debía pagar una suma inesperada de tres mil reales (2.233.170 pesos) por el traslado, un monto que le resultó excesivo y que, según su testimonio, ya debía estar cubierto por la marca. A pesar de sus dudas, realizó el pago para no poner en riesgo su vuelo y, durante el trayecto, se comunicó con su contacto de la marca, para reportar la situación y solicitar una revisión del cobro.

Mientras intercambiaba mensajes, el vehículo circulaba por una autopista de seis carriles en São Paulo. De manera repentina, el automóvil se detuvo brevemente y, en ese instante, un fuerte estruendo la sorprendió: la ventana junto a su asiento estalló y fragmentos de vidrio la alcanzaron.

“Yo siento un estruendo y me vuelan puros vidrios en la cara (...) Cuando me vuelan todos esos vidrios mi primera reacción fue pensar que nos habían chocado, porque el conductor lo primero que hizo fue acelerar y voltear, y el carro se movió”, narró en su video, describiendo el momento en que un hombre rompió el cristal, le arrebató el teléfono móvil y huyó corriendo por la autopista, acompañado de dos perros.

Impactante testimonio de Isabella Londoño
Impactante testimonio de Isabella Londoño tras asalto en Brasil - crédito @isabellalondono1/Instagram

La reacción inmediata de Londoño fue de confusión y pánico. En un primer momento pensó que el vehículo había sufrido un accidente, pero al ver la ventana rota y notar la ausencia de su celular, comprendió que había sido víctima de un asalto. El conductor aceleró para alejarse del lugar, mientras ella intentaba sobreponerse al shock y evitar cortaduras, ya que los fragmentos de vidrio se encontraban en su ropa y en el asiento.

“Si yo no me hubiera puesto ese hoodie yo estaría toda c0rtada porque me rebotaron pedazos de vidrio (...) Cuando reacciono me doy cuenta de que fue que me arrebataron el celular y veo la ventana del carro estallada”, explicó, aludiendo a la protección que le brindó la prenda.

A pesar de la ansiedad y el temor, la joven logró mantener la calma lo suficiente para pedir ayuda. Utilizó el teléfono del conductor para llamar a su madre y a la marca, informándoles de lo ocurrido.

El incidente generó preocupación y
El incidente generó preocupación y mensajes de apoyo entre sus seguidores en redes sociales - crédito @isabellalondono1/Instagram

El impacto emocional del incidente fue evidente en el testimonio de la influencer, que describió sentirse “disociada” y en estado de shock durante las horas posteriores. La experiencia de haber sido atacada en un país extranjero, sumada al temor y la incertidumbre, la dejó profundamente afectada hasta su llegada a casa.

Isabella Londoño, conocida en redes como Isa Londo, cuenta con una comunidad de 360.000 seguidores en Instagram y 758.000 en TikTok. Su contenido, centrado en moda, estilo de vida y consejos de belleza, la ha posicionado como una de las creadoras de contenido más influyentes de su generación. Además, su relación con Martín Vargas, baterista de la banda Morat, ha captado la atención de medios y fanáticos.

La noticia del robo generó una ola de mensajes de apoyo y preocupación en redes sociales. “Robada, pero en Brasil, amor!!!! jaaa Rio es mas seguro que Sao Paulo, en serio”; “mas de 2 millones colombianos 😩”; “Pobrecita 🥺😢”; “En Brasil la gente es super aprovechada del turista. 3000 reales es muchísimo dinero hasta para ese servicio especial. Lamentablemente”, son algunas reacciones de sus seguidores.

Tras el incidente, Isabella Londoño comunicó a su comunidad que se encuentra a salvo, sin lesiones físicas y acompañada de su familia, enfocada en recuperarse del impacto emocional que le dejó el asalto.

Temas Relacionados

Isabella LondoñoRobo en BrasilInfluencer colombianaIsabella Londoño fue víctima de roboIsabella Londoño en BrasilColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Isabella Ladera publicó un mensaje que los usuarios interpretaron como una indirecta a Beéle: “Lo tuviste todo de mí”

La modelo venezolana compartió una publicación que generó debate al ser interpretada como una indirecta hacia su expareja, reavivando la controversia sobre su relación pasada

Isabella Ladera publicó un mensaje

Congresistas pidieron al Gobierno Petro quitar dispositivos GPS instalados en sus vehículos oficiales: alegaron violación a la intimidad

En una carta dirigida al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección, cerca de cincuenta legisladores mostraron su preocupación por la falta de claridad sobre quiénes tienen acceso a su ubicación

Congresistas pidieron al Gobierno Petro

Melissa Gate por poco es mordida por un perro durante evento en vivo: así reaccionó la influenciadora

La paisa tomó con gracia el desencuentro con el animal, justificando su actitud por los traumas que posiblemente tuvo en el pasado con sus anteriores dueños

Melissa Gate por poco es

Representante a la Cámara Carolina Arbeláez aseguró que la gente se está yendo del país “porque no encuentra futuro en el Gobierno de Petro”

Según cifras que presentó la congresista del partido Cambio Radical, el 45% del total de connacionales que se van a probar suerte en el exterior “son mujeres entre los 30 y 39 años”

Representante a la Cámara Carolina

Demolerán estos puentes en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, para adelantar construcción que facilite la movilidad

La medida para mejorar la movilidad está programa por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) como parte de las obras de la nueva calle 13

Demolerán estos puentes en la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan polémicos videos de guerrilleros

Revelan polémicos videos de guerrilleros de las disidencias de fiesta después de los ataques terroristas

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera publicó un mensaje

Isabella Ladera publicó un mensaje que los usuarios interpretaron como una indirecta a Beéle: “Lo tuviste todo de mí”

Melissa Gate por poco es mordida por un perro durante evento en vivo: así reaccionó la influenciadora

Esta sería la prueba que confirmaría que Laura de León y Salomón Bustamante pusieron fin a su matrimonio

‘Influencer’ le pidió a Karol G no anunciar la gira de ‘Tropicoqueta’ todavía y dio sus razones: “No es el momento”

La ‘influencer’ colombiana Isabella Londoño sufrió un robo en Brasil: “Me arrebataron el celular y veo la ventana del carro estallada”

Deportes

Nueva baja en el FPC:

Nueva baja en el FPC: próximo rival de Millonarios se quedó sin técnico

Exjugador de Millonarios aseguró que Santa Fe recurrió a “trampas” para ganar la liga colombiana: “Hay que ser vivos”

Vendieron el Deportivo Cali: se confirmó que la multinacional IDC Network compró la mayoría accionaria por US 47.5 millones

Ben Turner ganó la etapa 4 de la Vuelta a España: dos colombianos continúan en el Top 10 de la clasificación general

Eduardo Luis reveló detalles de la rumba con Dayro Moreno: “Tuve que volarme”