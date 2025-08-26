La ‘influencer’ colombiana Isabella Londoño fue víctima de robo en Brasil: “Veo la ventana del carro estallada”

Isabella Londoño relató el asalto que sufrió en São Paulo tras un viaje profesional - crédito @isabellalondono1/Instagram - Freepik

El regreso de Isabella Londoño a Colombia tras un viaje profesional en São Paulo, Brasil, estuvo marcado por un episodio de inseguridad.

La influencer, reconocida por su presencia en redes sociales y colaboraciones con marcas internacionales, relató que fue víctima de un robo mientras se dirigía al aeropuerto en la madrugada, después de participar en eventos y sesiones de fotos con la marca de ropa H&M.

Londoño, de 22 años y originaria de Medellín, describió su viaje como “increíble” junto al equipo de la marca. Para el traslado al aeropuerto, tanto ella como el resto del grupo recibieron advertencias sobre la inseguridad en la ciudad y la recomendación de evitar taxis convencionales a altas horas de la noche. Por este motivo, optaron por un servicio de transporte privado, considerado la opción más segura para el trayecto que era en la madrugada.

Al abordar el vehículo, Londoño fue informada de que debía pagar una suma inesperada de tres mil reales (2.233.170 pesos) por el traslado, un monto que le resultó excesivo y que, según su testimonio, ya debía estar cubierto por la marca. A pesar de sus dudas, realizó el pago para no poner en riesgo su vuelo y, durante el trayecto, se comunicó con su contacto de la marca, para reportar la situación y solicitar una revisión del cobro.

Mientras intercambiaba mensajes, el vehículo circulaba por una autopista de seis carriles en São Paulo. De manera repentina, el automóvil se detuvo brevemente y, en ese instante, un fuerte estruendo la sorprendió: la ventana junto a su asiento estalló y fragmentos de vidrio la alcanzaron.

“Yo siento un estruendo y me vuelan puros vidrios en la cara (...) Cuando me vuelan todos esos vidrios mi primera reacción fue pensar que nos habían chocado, porque el conductor lo primero que hizo fue acelerar y voltear, y el carro se movió”, narró en su video, describiendo el momento en que un hombre rompió el cristal, le arrebató el teléfono móvil y huyó corriendo por la autopista, acompañado de dos perros.

La reacción inmediata de Londoño fue de confusión y pánico. En un primer momento pensó que el vehículo había sufrido un accidente, pero al ver la ventana rota y notar la ausencia de su celular, comprendió que había sido víctima de un asalto. El conductor aceleró para alejarse del lugar, mientras ella intentaba sobreponerse al shock y evitar cortaduras, ya que los fragmentos de vidrio se encontraban en su ropa y en el asiento.

“Si yo no me hubiera puesto ese hoodie yo estaría toda c0rtada porque me rebotaron pedazos de vidrio (...) Cuando reacciono me doy cuenta de que fue que me arrebataron el celular y veo la ventana del carro estallada”, explicó, aludiendo a la protección que le brindó la prenda.

A pesar de la ansiedad y el temor, la joven logró mantener la calma lo suficiente para pedir ayuda. Utilizó el teléfono del conductor para llamar a su madre y a la marca, informándoles de lo ocurrido.

El impacto emocional del incidente fue evidente en el testimonio de la influencer, que describió sentirse “disociada” y en estado de shock durante las horas posteriores. La experiencia de haber sido atacada en un país extranjero, sumada al temor y la incertidumbre, la dejó profundamente afectada hasta su llegada a casa.

Isabella Londoño, conocida en redes como Isa Londo, cuenta con una comunidad de 360.000 seguidores en Instagram y 758.000 en TikTok. Su contenido, centrado en moda, estilo de vida y consejos de belleza, la ha posicionado como una de las creadoras de contenido más influyentes de su generación. Además, su relación con Martín Vargas, baterista de la banda Morat, ha captado la atención de medios y fanáticos.

La noticia del robo generó una ola de mensajes de apoyo y preocupación en redes sociales. “Robada, pero en Brasil, amor!!!! jaaa Rio es mas seguro que Sao Paulo, en serio”; “mas de 2 millones colombianos 😩”; “Pobrecita 🥺😢”; “En Brasil la gente es super aprovechada del turista. 3000 reales es muchísimo dinero hasta para ese servicio especial. Lamentablemente”, son algunas reacciones de sus seguidores.

Tras el incidente, Isabella Londoño comunicó a su comunidad que se encuentra a salvo, sin lesiones físicas y acompañada de su familia, enfocada en recuperarse del impacto emocional que le dejó el asalto.