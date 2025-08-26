Jhon Durán en el centro de una disputa legal: Casa de Paz demanda a Envigado por su transferencia al Chicago Fire

El club formador Casa de Paz reclama derechos de formación no pagados tras la venta internacional de Jhon Durán y lleva el caso ante un juzgado civil. -crédito @Fenerbahçe / Instagram

Un conflicto legal se posiciona en el centro de la agenda del fútbol colombiano tras conocerse que Casa de Paz, la escuela formadora de Jhon Jáder Durán, ha presentado una demanda contra el Envigado Fútbol Club por el incumplimiento en el pago de derechos de formación asociados a la transferencia internacional del delantero al Chicago Fire.

Esta situación, que implica contratos y acuerdos firmados cuando el jugador tenía 11 años y su paso de Zaragoza (Antioquia) a Envigado apenas iniciaba, abre una disputa jurídica cuyos alcances podrían impactar las finanzas del club antioqueño.

El caso fue revelado por el periodista Ricardo Orrego en el programa 'Blog Deportivo’ de Blu Radio. Según esta información, el club antioqueño enfrenta una demanda civil ordinaria en los juzgados de Envigado, acusados de no transferir el porcentaje correspondiente a los derechos de formación que la FIFA reconoce para las escuelas donde los futbolistas realizaron su etapa formativa. Casa de Paz, con sede en Zaragoza, señala que ningún pago ha sido realizado tras la venta internacional de Durán en 2022.

De acuerdo con lo informado por el medio, la raíz del conflicto se remonta a 2015, cuando Jhon Jáder Durán fue transferido de Casa de Paz a Envigado FC en virtud de un contrato deportivo que estipulaba una participación en futuras ventas internacionales. El acuerdo fue firmado durante la infancia del jugador, previendo el potencial de una figura que años después iniciaría su carrera profesional con impacto continental.

Envigado FC vendió al delantero a comienzos de 2022 al Chicago Fire por 1,7 millones de euros según datos publicados por Transfermarkt. Desde la MLS, el atacante recaló en el Aston Villa inglés en una transacción de 29,5 millones de euros y, más tarde, el club británico cerró su traspaso al Al Nassr de Arabia Saudita por 77 millones de euros, cifra histórica para un futbolista colombiano. Actualmente, Durán pertenece al Fenerbahçe turco, club en el que busca consolidarse.

A pesar de este recorrido internacional y los ingresos generados por el traspaso, Casa de Paz alega que Envigado FC no ha realizado ni un solo giro por concepto de derechos de formación derivados de la primera venta internacional del jugador. El periodista Orrego detalló que “el dilema es que si había una transferencia internacional, un alto porcentaje de sus derechos deportivos corresponderían al club Casa de Paz. Se dio la venta a la MLS, al Chicago Fire, en el 2021, pero a la fecha todavía no se ha dado un solo peso a la escuela que formó al delantero”.

La institución demandante señala que el reclamo no incluye las transferencias posteriores de Durán entre clubes extranjeros. El caso se centra exclusivamente en la primera venta internacional, desde Colombia a la Major League Soccer estadounidense. La demanda ocurre luego de intentos fallidos de resolver la disputa mediante vías extrajudiciales.

Fuentes cercanas al proceso consultadas por Blu Radio confirmaron que la demanda ya fue presentada en la jurisdicción civil ordinaria y se tramita bajo la figura de contrato comercial. La no resolución extrajudicial y la magnitud de las sumas involucradas, dada la trayectoria y valor de mercado adquiridos por Durán, convierten este litigio en un asunto sensible para la planificación financiera de Envigado FC, que actualmente compite en la Liga BetPlay y mantiene como prioridad la permanencia en la máxima categoría del fútbol colombiano.

Casa de Paz, un club dedicado a la formación de jóvenes futbolistas en el municipio de Zaragoza, se proyecta como símbolo de las organizaciones de base que buscan reivindicar sus derechos en el marco de normas nacionales e internacionales sobre la formación y transferencia de deportistas.

Hasta el momento, Envigado FC no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto al proceso judicial iniciado en su contra. La expectativa ahora gira en torno a la decisión que tome el juzgado civil de Envigado, escenario clave en la definición de la responsabilidad contractual y económica sobre la venta de Jhon Durán al fútbol internacional.

“Insisto, es únicamente sobre la primera venta, no la última del fútbol árabe. El tema ahora revienta porque ha habido diálogos extrajudiciales para intentar llegar a un acuerdo y ese acuerdo no llegó. La noticia es que ya formalmente se ha entablado una demanda, en la jurisdicción civil ordinaria; es decir, se está tratando ya el tema como un contrato comercial y la cosa camina en los juzgados de Envigado”, afirmó Ricardo Orrego.