Esta sería la prueba que confirmaría que Laura de León y Salomón Bustamante pusieron fin a su matrimonio

Laura de León y Salomón Bustamante no comparten fotos juntos en redes sociales desde hace varios meses - crédito @lauradeleonc/Instagram

La ausencia de imágenes y mensajes conjuntos en redes sociales, sumada a la distancia física entre Laura de León y Salomón Bustamante, ha generado especulaciones entre sus seguidores sobre una posible separación.

Desde hace varios meses, la actriz y cantante, radicada en Bogotá, y el presentador, que estaría viviendo en Cartagena, han dejado de compartir momentos públicos, lo que ha alimentado las dudas sobre el estado de su relación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Diversos indicios han reforzado la percepción de un distanciamiento.

Entre ellos, se destaca que Bustamante dejó de seguir a De León en redes sociales, y la interacción entre ambos en estas plataformas se ha reducido completamente.

Tampoco se han publicado fotografías o mensajes en pareja, una práctica que solía ser habitual en sus perfiles y que ahora está ausente.

Además, la agenda profesional de ambos parece transitar caminos separados: De León continúa con sus proyectos musicales y actorales en la capital, mientras que Bustamante permanece en la costa.

La situación cobró mayor notoriedad cuando el presentador Ariel Osorio abordó el tema en su programa de televisión La corona TV, que se emite todas las tardes por Citytv.

Allí, el periodista conocido como “el Gordo Ariel” reconoció la dificultad de informar sobre rupturas sentimentales y compartió que, según una fuente cercana y confiable que trabaja con Bustamante, la separación sería un hecho.

El presentador aclaró que ni De León ni Bustamante han respondido directamente a las consultas sobre su situación y subrayó que la información proviene de un periodista con acceso al entorno de la pareja.

Osorio insistió en que la confirmación no proviene de los protagonistas, sino de una fuente anónima del círculo profesional de Bustamante.

El silencio de la pareja ha generado una ola de comentarios y preguntas en redes sociales. Los seguidores, acostumbrados a la exposición mediática de De León y Bustamante, han notado la falta de publicaciones conjuntas y la ausencia de interacciones públicas.

Muchos han recurrido a los programas de entretenimiento para buscar explicaciones o han revisado minuciosamente los perfiles de ambos en busca de pistas sobre el estado de la relación. La inquietud se ha hecho sentir especialmente entre quienes seguían de cerca sus viajes, celebraciones y actividades cotidianas, que solían compartir abiertamente.

Esta es la historia de amor entre Laura de León y Salomón Bustamante, pareja que se presume terminó su relación sentimental

El romance entre la actriz y el presentador ha estado marcada por la visibilidad y el afecto de sus seguidores. La pareja contrajo matrimonio civil en 2020, en plena pandemia, y un año después celebró una boda religiosa en la Catedral de Cartagena, su ciudad natal.

Aquella ceremonia, realizada el 7 de diciembre de 2021, fue un evento destacado, con una amplia lista de invitados y un ambiente festivo propio de la región Caribe. Durante años, ambos compartieron en redes sociales momentos de alegría, viajes y proyectos conjuntos, consolidándose como una de las parejas más queridas del entretenimiento colombiano.

Uno de los aspectos más comentados de su relación ha sido la decisión conjunta de no tener hijos, una postura que De León ha explicado públicamente. La actriz ha manifestado que, aunque en su juventud soñaba con una familia numerosa, su perspectiva cambió con el tiempo.

“No tenemos mucha intención de tener hijos, no es el sueño, es decir, no soy como esas mujeres que esperan ser mamás, no lo estamos intentando... Para mí es como difícil el tema de los hijos, al principio pensaba en una familia numerosa, porque mi familia es así... Crecí y el mundo es muy difícil, me da miedo absoluto tener hijos”, declaró De León. Aunque no descarta por completo la posibilidad en el futuro, ha dejado claro que la maternidad no es una prioridad en este momento, una decisión que Bustamante ha respetado y compartido.

En la actualidad, ambos continúan enfocados en sus carreras. De León participa en el espectáculo musical “Aplanchando el Despecho”, aunque ha dejado de presentarse en algunas funciones recientemente, mientras que Bustamante sigue vinculado a proyectos en Cartagena.

Estos cambios en sus agendas y la falta de apariciones conjuntas refuerzan la percepción de un distanciamiento, aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto.

En medio de la incertidumbre, la atención permanece sobre el futuro de la pareja, mientras sus seguidores esperan que ambos encuentren bienestar en la etapa que decidan transitar.