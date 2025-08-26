Colombia

Bogotá amanece con un nuevo caos vial por cuenta de un accidente químico y obras demoradas que afectan la movilidad

La falta de señalización y avisos previos dejó a muchos conductores sin alternativas claras para evitar los atascos, incrementando la frustración ciudadana

Por Newsroom Infobae

La autopista Norte colapsó en
La autopista Norte colapsó en la madrugada del 26 de agosto debido a obras en la vía - crédito Bogotá Tránsito

Este martes 26 de agosto, la capital colombiana enfrentó una serie de incidentes simultáneos: obras demoradas en la autopista Norte, un accidente con derrame de sustancias químicas en la avenida La Esperanza y retrasos en la avenida El Dorado, lo que generó extensos trancones y desvíos en rutas clave, según reportaron medios como Blu Radio y Noticias Caracol y usuarios en redes sociales.

Además, en la autopista Norte, sentido sur, dos de los tres carriles permanecieron bloqueados desde primeras horas del lunes debido a una obra que no ha concluido en el tiempo previsto.

Esta situación agravó el tráfico en uno de los accesos más transitados de Bogotá, donde los conductores manifestaron a Blu Radio su inconformidad por las demoras y la falta de soluciones efectivas para aliviar la congestión.

Mantenimiento vial afectó la movilidad
Mantenimiento vial afectó la movilidad de la Autopista Norte - crédito captura de pantalla / X

Accidente tractomula y cierre en Avenida de la Esperanza

Mientras tanto, la Avenida de la Esperanza, a la altura del puente de la Avenida Boyacá y la carrera 70, se convirtió en otro punto crítico tras el accidente de una tractomula que transportaba cloro.

El vehículo volcó y su contenedor cayó sobre la vía, provocando el derrame de químicos peligrosos.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá intervino de inmediato para controlar la situación y asegurar la zona, lo que obligó al cierre total de la vía.

Las autoridades informaron a Caracol Noticias que la operación de limpieza y control de residuos químicos podría extenderse hasta 24 horas, con el objetivo de evitar riesgos para la salud y la seguridad de los conductores.

El cierre de la Avenida de la Esperanza tuvo un impacto directo en el transporte público. Varias rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) debieron modificar sus recorridos, entre ellas las rutas 166, 291, C129, C135, C155, F410, K303, K305, K306, K307, K314, K417, K319, K325, K329, K332 y K334.

Usuarios del Sitp reportaron en redes sociales demoras y dificultades para llegar a sus destinos, mientras las autoridades recomendaban tomar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Trancón en Avenida El Dorado y recomendaciones

A la par, la Avenida El Dorado (Calle 26), principal vía de acceso al Aeropuerto Internacional El Dorado, registró fuertes trancones desde la carrera 90 hasta la entrada del Puente Aéreo.

Las obras en curso en este sector intensificaron el tráfico, afectando especialmente a los pasajeros que se dirigían al aeropuerto. La Secretaría de Movilidad de Bogotá recomendó a los viajeros salir con mayor anticipación para evitar contratiempos y posibles pérdidas de vuelos, según recogió Blu Radio.

Las autoridades de tránsito y el Cuerpo de Bomberos mantuvieron presencia permanente en los puntos de cierre y desvío, coordinando las labores de limpieza y orientando a los conductores.

Desde la cuenta oficial de Bogotá Tránsito, se informó que la normalización de la situación en la Avenida de la Esperanza podría tardar cerca de 24 horas. Por su parte, la Secretaría de Movilidad reiteró la importancia de planificar los desplazamientos y estar atentos a los reportes en tiempo real para evitar quedar atrapados en los prolongados trancones.

Hombre fue atacado dos veces
Hombre fue atacado dos veces por el mismo ladrón en puente de estación de TransMilenio - crédito Felipe Restrepo Acosta/Wikipedia

Conductores afectados expresaron su frustración por la falta de información oportuna sobre los cierres. Varios denunciaron ante Caracol Noticias que no encontraron avisos previos que les permitieran tomar rutas alternas, lo que los llevó a quedar atrapados en medio de la congestión.

Las autoridades, por su parte, insistieron en que los cierres y desvíos se mantendrían hasta que se completaran las labores de limpieza y control de los residuos químicos, estimando la reapertura de la Avenida de la Esperanza hacia las 15:00 del martes.

En medio de la incertidumbre y el malestar, la ausencia de señalización adecuada en los puntos de cierre dejó a muchos conductores sin opciones claras para evitar los atascos, una situación que, según los testimonios recogidos por Caracol Noticias, incrementó la frustración de quienes transitan por la ciudad.

