Qué se sabe del plan de las disidencias para atentar contra Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro: “Las amenazas se nos están volviendo paisaje”

Tras conocerse un plan por parte de las disidencias de las Farc en contra del alcalde de Cali y la gobernadora de Valle del Cauca, diferentes sectores del país salieron a pronunciarse

Yeison Andrés López Romero

Yeison Andrés López Romero

El alcalde de Cali, Alejandro
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro - crédito Colprensa/Montaje Infobae

Una investigación dio a conocer el diseño de un plan de las disidencias de las Farc para atentar contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lo que provocó una fuerte ola de rechazo entre figuras políticas y entidades nacionales.

La estructura Jaime Martínez, perteneciente a ese grupo armado, envió miembros a Cali para seguir los movimientos de ambos mandatarios, mientras que un operativo del bloque de búsqueda permitió descubrir documentos y fotografías sensibles acerca de sus objetivos, indicó una fuente cercana al caso, detalló Semana.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se pronunció en su cuenta en X afirmando que seguirá trabajando por por el departamento y que la seguridad de los vallecaucanos es su prioridad.

“Agradezco a la inteligencia del @COL_EJERCITO y de la @PoliciaColombia que me protegen. La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad, seguiré firme, trabajando y cumpliendo con mi compromiso por Cali y el Valle. Seguiré firme en la lucha contra la delincuencia con la ayuda de Dios, de la ley y de las autoridades", señaló Toro.

Pronunciamiento de Dilian Francisco Toro
Pronunciamiento de Dilian Francisco Toro sobre posible atentado en su contra - crédito @DilianFrancisca

Por lo anterior, las autoridades nacionales ordenaron el refuerzo inmediato de la seguridad tanto de Eder como de Toro, luego de confirmarse que los atentados se encontraban en una fase avanzada de preparación.

La noticia motivó reacciones de distintos sectores, que demandaron una respuesta firme ante la amenaza y mayores garantías de protección para los funcionarios públicos.

Pronunciamiento de Norma Hurtado Sánchez
Pronunciamiento de Norma Hurtado Sánchez sobre posible atentado contra Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro - crédito @normahurtados

Rechazamos con firmeza el posible atentado contra la gobernadora Dilian Francisca Toro (@DilianFrancisca) y el alcalde Alejandro Eder (@alejoeder). Atentar contra sus vidas es atentar contra la democracia, la institucionalidad y la esperanza de todo un pueblo que cree en la paz y en el progreso. Hoy más que nunca debemos rodearlos, levantar la voz y dejar claro que los violentos no doblegarán el futuro del Valle del Cauca ni de Colombia", señaló la senadora de la República Norma Hurtado Sánchez.

La Procuraduría General de la Nación manifestó su postura a través de su titular, Gregorio Eljach Pacheco, expresando en sus canales oficiales: “Rechaza enfáticamente cualquier intento de grupos ilegales de atentar contra la vida del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro”.

A este pronunciamiento se sumaron voces desde diversas instancias gubernamentales y políticas.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, declaró en sus redes sociales: “Las amenazas se nos están volviendo paisaje. Cada semana es un político diferente quien corre peligro. Urgente que el Gobierno nacional refuerce la seguridad de los mandatarios locales en todo el país, y fortalezca las capacidades de inteligencia”.

Carlos Fernando Galán envío un
Carlos Fernando Galán envío un mensaje de solidaridad a Dilian Francisca Toro y Alejandro Eder - crédito @CarlosFGalan

Por su parte, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, lamentó que “nos devolvieron a las peores épocas”, y señaló: “Lo grave de todo esto es que quien ha protegido a las disidencias Farc, al ELN y a otras estructuras criminales ha sido el propio Petro y su Gobierno”.

Con esta publicación, el alcalde
Con esta publicación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió a respaldar a su colega, Alejandro Éder - crédito @FicoGutierrez/X

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, también manifestó rechazo total a las amenazas, sosteniendo que “la democracia no puede ceder ante la violencia. Toda nuestra solidaridad y respaldo en estos momentos. ¡La vida y la paz son sagradas!”.

Julián López rechazó las amenazas
Julián López rechazó las amenazas en contra de Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro - crédito @Julianlopezte

Otros líderes, como el precandidato presidencial Mauricio Lizcano, exigieron al Ejecutivo acciones contundentes y protección inmediata, resaltando: “La institucionalidad no puede estar sometida a los violentos: se les debe enfrentar con toda la contundencia del Estado”.

Mauricio Lizcano exigió al gobierno
Mauricio Lizcano exigió al gobierno Nacional protección de manera inmediata - crédito @MauricioLizcano

En la misma línea, Daniel Palacios, aspirante a la Presidencia, manifestó: “Hoy pareciera que los colombianos solo contamos con Dios para que nos cuide. Gustavo Petro, no se gobierna con charlatanería, se gobierna con autoridad”.

Daniel Palacios se despachó contra
Daniel Palacios se despachó contra Gustavo Petro - crédito @DanielPalam

Otra hipótesis que ha tomado fuerza sobre posible atentado contra Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro

Las autoridades colombianas también investigan un posible plan del grupo criminal Tren del Llano para atentar contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La organización de origen venezolano, fundada en 2008 y conocida inicialmente por su participación en robos de vehículos, fue identificada este año como aliada del Tren de Aragua, con quien intercambiaban servicios ilícitos como tráfico de armas y explosivos.

Al Tren del Llano le asignaron la misión de atacar a varios mandatarios locales. Un funcionario consultado por el medio afirmó: “Esto incluye el asesinato de alcaldes y gobernadores, por ejemplo, a cambio de 10.000 dólares”.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, disidencias de las Farc y otras estructuras delictivas han coordinado recursos económicos para ofrecer a estos grupos, con el propósito de materializar los atentados.

