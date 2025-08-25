Criminal que abuso sexualmente de una niña de 3 años fue capturado por la Policía

El criminal quedó en poder de las autoridades - crédito @laconstituyenteaudiovisual/Instagram

Hay alerta en el territorio nacional por causa de la detención de un hombre de 52 años, que es acusado de abuso sexual contra una niña de 3 años en el corregimiento de Malagana, jurisdicción de Mahates, en el departamento de Bolívar. La investigación se sustentó en videos como prueba clave, teniendo en cuenta que allí se documentaron los hechos y este material permitió a las autoridades proceder con la captura y posterior encarcelamiento del sospechoso.

De acuerdo con el reporte oficial, el caso se remonta al 31 de julio de 2025, cuando los familiares de la menor detectaron signos de abuso y la trasladaron de inmediato a un centro asistencial en el que los especialistas confirmaron el ataque al que fue sometido la menor de edad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras lo ocurrido, la abuela de la niña presentó la denuncia ante las autoridades, lo que activó un operativo policial que permitió identificar y localizar al presunto agresor, que fue interceptado en una vía del municipio de Arjona, en el que los uniformados le comunicaron su situación judicial.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La evidencia fundamental en este proceso fueron los videos que registraron los tocamientos y abusos, material que resultó determinante para que la Fiscalía General de la Nación imputara los cargos y solicitara la reclusión en establecimiento carcelario del acusado.

Del mismo modo, las autoridades confirmaron que la víctima sería nieta de la pareja sentimental del hombre detenido, un dato que agrava la situación por la cercanía familiar, de la que se aprovechó el criminal para acceder carnalmente a la menor de edad.

Ante la gravedad del caso, se pronunció el comandante de la Policía de Bolívar, coronel Jhon Correal, que destacó la importancia de la denuncia presentada por la abuela de la menor: “Afortunadamente, la abuela de la víctima logró denunciar el hecho y en tiempo récord nuestras unidades de la Seccional de Investigación Criminal lograron dar captura a este sujeto cuando se encontraba en una vía en el municipio de Arjona”, afirmó el oficial en declaraciones recogidas por Noticias RCN.

Las autoridades piden a los padres y cuidadores estar atentos a las señales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cifras de delitos sexuales en Bolívar y respuesta institucional ante estos casos

Este episodio se suma a una problemática alarmante en Bolívar. De acuerdo con datos oficiales difundidos por el Departamento de la Policía de Bolívar, en lo que va del 2025 se han registrado 34 casos de abuso sexual en contra de niños y más de 50 adolescentes, que se han convertido en víctimas de delitos sexuales en el departamento, por lo que hay alerta entre los padres y cuidadores.

Además, en los reportes se indica que 152 mujeres han denunciado acoso o agresiones sexuales, lo que demuestra la magnitud del fenómeno y la urgencia de que se implementen nuevas acciones preventivas y judiciales.

La situación se convierte en ejemplo de que el contexto de abuso infantil en Bolívar es crítico, pues las cifras revelan que hay una notable una situación de vulnerabilidad para menores y mujeres. Por esta razón, las autoridades insistieron en la importancia de denunciar a tiempo, puesto que la colaboración ciudadana es indispensable para enfrentar estos delitos, puesto que la respuesta institucional depende en gran medida de la información oportuna que reciben.

Las autoridades piden denunciar a tiempo para así avanzar en la judicialización de los criminales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así también, se indicó que entre las acciones recientes en contra de los criminales que atentan en contra de menores de edad y mujeres, las autoridades reportaron la detención de 27 personas señaladas como agresores sexuales, de este total, seis de ellos fueron sorprendidos en el momento de cometer el delito, lo que agrava su situación ante la justicia. Entre tanto, la comunidad pide endurecer las penas para evitar nuevos casos.