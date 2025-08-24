Colombia

Tarifa de agua bajará en Bogotá, Soacha y Gachancipá: así se verá reflejada en su factura

La CRA ordenó suspender el cobro de 60 proyectos de inversión no ejecutados, lo que generará descuentos en los recibos de acueducto y alcantarillado

Por Dahana Ospina

Guardar

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) anunció una decisión que beneficiará a millones de usuarios en el centro del país. Gracias a la Resolución 1017 de 2025, las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado tendrán una reducción en Bogotá, Soacha y Gachancipá, tras comprobar que durante varios años los ciudadanos estuvieron pagando por 60 proyectos de inversión que nunca se ejecutaron.

De acuerdo con la directora ejecutiva de la CRA, Nelly Mogollón Montañez, la medida busca garantizar tarifas justas, en línea con la política de servicios públicos del Gobierno. “Se ha estado cobrando a los suscriptores por obras de inversión no ejecutadas, debido a que ya no se consideran necesarias para garantizar la calidad y continuidad en el servicio. Sesenta proyectos de inversión cobrados no se llevarán a cabo y, por lo tanto, no deberían haberse cobrado”, señaló la funcionaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

¿Cómo será la reducción en las facturas de agua?

La modificación de la fórmula tarifaria se traducirá en un alivio económico directo para los hogares de estas ciudades:

  • Bogotá: disminución del 2,6% en el consumo de agua y del 3,4% en alcantarillado.
  • Soacha: la reducción será mucho más significativa, llegando hasta el 11,8%.
  • Gachancipá: los usuarios verán un descuento del 2,5% en sus recibos.
La modificación de la fórmula
La modificación de la fórmula tarifaria se traducirá en un alivio económico directo para los hogares - crédito @CaroGiraBo / X

Aunque los porcentajes puedan parecer moderados en algunos casos, en municipios como Soacha el alivio se sentirá de manera contundente en los presupuestos familiares, especialmente en estratos medios y bajos.

El origen de la medida: proyectos no ejecutados

La CRA explicó que el cobro se generó porque, desde el año 2016, se incluyeron en el cálculo tarifario del Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR) una serie de proyectos que finalmente nunca avanzaron.

Las razones detrás de esta situación fueron diversas:

  • Decisiones judiciales que frenaron licitaciones o contratos.
  • Controversias contractuales que retrasaron la ejecución.
  • Condiciones sobrevinientes no imputables a la empresa, que obligaron a suspender los proyectos.

En consecuencia, aunque los usuarios pagaron durante años por esas inversiones, las obras no se construyeron ni se pondrán en marcha.

La CRA) ajusta las tarifas
La CRA) ajusta las tarifas del servicio de acueducto tras detectar que a los usuarios se les estaba cobrando por 60 proyectos de inversión que no se ejecutarán. - crédito Colprensa

¿Qué pasará con lo que ya se pagó?

Una de las principales preguntas de los usuarios es qué ocurrirá con los recursos que ya fueron cobrados. La CRA aclaró que este tema corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), que será la encargada de definir medidas compensatorias.

La entidad, que tiene funciones de inspección, vigilancia y control, deberá evaluar si habrá devoluciones directas, descuentos adicionales en facturas o algún otro mecanismo de compensación para los afectados.

Garantía en la prestación del servicio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) mantendrá la cobertura de los costos de operación y la garantía en la prestación del servicio, pese a la reducción. La CRA dejó en claro que esta rebaja no afectará la continuidad, calidad ni sostenibilidad del sistema, lo que da tranquilidad a los usuarios.

La directora Nelly Mogollón resaltó que se trata de un paso en la dirección correcta hacia la construcción de “tarifas más transparentes y ajustadas a la realidad del servicio”, donde los usuarios solo paguen por los beneficios que realmente reciben.

La CRA dejó en claro
La CRA dejó en claro que esta rebaja no afectará la continuidad, calidad ni sostenibilidad del sistema - crédito Pixabay

Impacto en los hogares y próximos pasos

Para muchos ciudadanos, la noticia llega en un momento clave marcado por la inflación y el alza en el costo de vida. Aunque los porcentajes de reducción pueden variar, lo cierto es que cualquier alivio en los recibos de servicios públicos representa un respiro en las finanzas familiares.

En Soacha, por ejemplo, donde la rebaja alcanza el 11,8%, se espera un impacto inmediato en la percepción ciudadana sobre la equidad tarifaria. En Bogotá y Gachancipá, aunque los descuentos sean más modestos, se calcula que el número de usuarios beneficiados será considerablemente mayor.

Los usuarios deben estar atentos a sus facturas en los próximos meses, ya que allí se reflejarán los cambios producto de la Resolución 1017 de 2025. Asimismo, será clave seguir las decisiones de la Superservicios respecto a las compensaciones por los pagos ya realizados.

Temas Relacionados

reducción tarifa agua BogotáCRAbaja en recibos de acueductodescuentos en alcantarillado Soachaalcantarilladoservicios públicosColombia-Noticias

Más Noticias

Carlos Elías López, el contador que devolvió $30 millones en Montería y consiguió empleo en la Alcaldía

En medio del desempleo y las dificultades económicas, el joven se convirtió en ejemplo nacional al devolver una millonaria suma olvidada en un baño

Carlos Elías López, el contador

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali

El estado del tiempo en Cali cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del clima: estas son

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Cartagena de Indias este 24 de agosto

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Colombia: temperatura y

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Medellín

El clima en Medellín cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Adiós a la incertidumbre, conoce

Previsión del clima en Barranquilla para antes de salir de casa este 24 de agosto

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Previsión del clima en Barranquilla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así quedó el helicóptero en

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Giraldo revela el lado

Alejandra Giraldo revela el lado más duro de la enfermedad que la obligó a alejarse de la televisión: “Yo salía del noticiero y me iba para la Santa Fe”

Conoce los 10 podcasts que están triunfando en Spotify Colombia hoy

Exnovio de Paola Jara, Iván Calderón, apareció en una publicación con reconocida reguetonera: relación o colaboración

Juanes relató su lucha silenciosa contra el alcohol: “Me generaba una angustia horrible”

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Deportes

Millonarios revivió en la Liga

Millonarios revivió en la Liga BetPlay y humillando al líder Junior de Barranquilla: goleada 3-0 en El Campín

Millonarios y su mala suerte con los técnicos: expulsaron a Carlos Giraldo, su entrenador interino

Jhon Jader Durán impulsa el triunfo del Fenerbahce en la Superliga de Turquía: así fue su asistencia

Pese a mala situación en León, James Rodríguez confía en mejorar con la selección Colombia: “El sueño es hacer un buen mundial”

Estas serían las formaciones de América de Cali y Atlético Nacional por la Liga BetPlay: hay clásico en el Pascual Guerrero