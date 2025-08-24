Salen a la luz más videos de familia que roba a comerciantes en Bogotá: los apodan los “Hurtado” en redes sociales

La “familia Hurtado” protagoniza una ola de hurtos en comercios de Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

En Bogotá, los rostros de la llamada “familia Hurtado” siguen multiplicándose en las pantallas de redes sociales. Cada día aparecen más grabaciones que muestran la manera en que este grupo, integrado por varios parientes, se desplaza por diferentes barrios para cometer hurtos que, aunque parecen simples maniobras de distracción, terminan dejando a comerciantes y transeúntes sin sus pertenencias.

La última denuncia llegó desde una miscelánea en el barrio 20 de Julio, al sur de la capital. Allí, una trabajadora fue víctima del robo de su celular mientras atendía el local. El video de la cámara de seguridad dejó en evidencia la estrategia, un hombre y mujer distraen a la empleada con preguntas sobre productos mientras el señor, se acerca a la mesa y toma con rapidez el dispositivo. En cuestión de segundos, lo esconde en su bolsillo, cancelan su pedido y se retiran como si nada.

La indignación ciudadana crece ante la inseguridad y los robos en Bogotá - crédito composición Infobae/X

Este modo de operar, que mezcla naturalidad con astucia, generó indignación ciudadana y se viralizó con una rapidez. El apodo de “familia Hurtado”, un juego de palabras con el verbo “hurtar”, se popularizó en comentarios y publicaciones, donde muchos usuarios expresaron su malestar frente a lo que consideran una muestra más del deterioro de la seguridad en la ciudad.

Este nuevo video se suma a otro que circuló días atrás y que puso a la “familia Hurtado” en el radar digital. En esa ocasión, la víctima fue un comerciante que había dejado su dispositivo móvil sobre la mesa de su local. La dinámica se repitió con precisión, tres mujeres entraron al establecimiento y empezaron a preguntar por diferentes productos, generando una distracción suficiente para que un hombre mayor, que además tiene un brazo mecánico, se acercara al teléfono y lo guardara en su bolsillo antes de salir como si nada. Las mujeres, cómplices del hurto, permanecieron en la tienda unos instantes más para no levantar sospechas.

Lo que para ellos puede ser un truco bien calculado, para quienes lo observan no pasa de ser una muestra más de la creciente sensación de inseguridad que afecta a Bogotá. Y la reacción en redes sociales no se hizo esperar. Bajo el video publicado en portales como Colombia Oscura, cientos de usuarios dejaron mensajes de indignación, algunos cargados de sarcasmo y otros de rabia: “Luego las viejas llorando porque golpean al marido/papá lo que sea, aunque deberían darle a los 4 por igual.... ”; “ojalá así fueran de recursivos para montarse un negocio y dejar de vivir del daño ajeno”; “y el viejo quien lo ve tan ágil, yo por eso no confío en nadie”.

La estrategia de una familia quedó registrada en video - crédito @colombiaoscura_/IG

Recomendaciones para los comerciantes

Mantenga siempre la atención en sus clientes: cuando atienda a varias personas al mismo tiempo, evite descuidar lo que ocurre en el resto del establecimiento. Muchas bandas aprovechan momentos de confusión o distracción para actuar, por lo que resulta fundamental que usted desarrolle una observación constante y que no deje zonas fuera de su mirada.

Instale cámaras de seguridad visibles: un sistema de videovigilancia no solo le permite registrar pruebas en caso de un hurto, sino que también sirve como elemento disuasorio. Cuando los posibles delincuentes saben que están siendo grabados, suelen desistir de cometer el delito. Asegúrese de que las cámaras estén bien ubicadas y de que funcionen correctamente.

No descuide sus pertenencias ni las de sus clientes: objetos pequeños como celulares, billeteras, bolsos o incluso herramientas de trabajo pueden convertirse en blanco fácil si se dejan sobre mostradores, mesas o estantes.

Cuando atienda a varias personas al mismo tiempo, evite descuidar lo que ocurre en el resto del establecimiento - crédito redes sociales/X

Organice su local para mejorar la visibilidad: un negocio despejado le facilita observar todos los movimientos que ocurren. Evite acumular mercancía en lugares que bloqueen su campo visual y trate de mantener buena iluminación.

Capacite a sus empleados en protocolos de seguridad: sus trabajadores deben saber cómo reaccionar ante situaciones sospechosas. Explíqueles cómo identificar conductas inusuales, a quién informar de inmediato y qué hacer en caso de un intento de robo.