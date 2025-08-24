Colombia

Salen a la luz más videos de familia que roba a comerciantes en Bogotá: los apodan los “Hurtado” en redes sociales

Después de que un video de una familia se viralizara, otros comerciantes compartieron metrajes de las mismas personas y el mismo modus operandi. Las víctimas siguen aumentando

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
La “familia Hurtado” protagoniza una ola de hurtos en comercios de Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

En Bogotá, los rostros de la llamada “familia Hurtado” siguen multiplicándose en las pantallas de redes sociales. Cada día aparecen más grabaciones que muestran la manera en que este grupo, integrado por varios parientes, se desplaza por diferentes barrios para cometer hurtos que, aunque parecen simples maniobras de distracción, terminan dejando a comerciantes y transeúntes sin sus pertenencias.

La última denuncia llegó desde una miscelánea en el barrio 20 de Julio, al sur de la capital. Allí, una trabajadora fue víctima del robo de su celular mientras atendía el local. El video de la cámara de seguridad dejó en evidencia la estrategia, un hombre y mujer distraen a la empleada con preguntas sobre productos mientras el señor, se acerca a la mesa y toma con rapidez el dispositivo. En cuestión de segundos, lo esconde en su bolsillo, cancelan su pedido y se retiran como si nada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La indignación ciudadana crece ante
La indignación ciudadana crece ante la inseguridad y los robos en Bogotá - crédito composición Infobae/X

Este modo de operar, que mezcla naturalidad con astucia, generó indignación ciudadana y se viralizó con una rapidez. El apodo de “familia Hurtado”, un juego de palabras con el verbo “hurtar”, se popularizó en comentarios y publicaciones, donde muchos usuarios expresaron su malestar frente a lo que consideran una muestra más del deterioro de la seguridad en la ciudad.

Este nuevo video se suma a otro que circuló días atrás y que puso a la “familia Hurtado” en el radar digital. En esa ocasión, la víctima fue un comerciante que había dejado su dispositivo móvil sobre la mesa de su local. La dinámica se repitió con precisión, tres mujeres entraron al establecimiento y empezaron a preguntar por diferentes productos, generando una distracción suficiente para que un hombre mayor, que además tiene un brazo mecánico, se acercara al teléfono y lo guardara en su bolsillo antes de salir como si nada. Las mujeres, cómplices del hurto, permanecieron en la tienda unos instantes más para no levantar sospechas.

Lo que para ellos puede ser un truco bien calculado, para quienes lo observan no pasa de ser una muestra más de la creciente sensación de inseguridad que afecta a Bogotá. Y la reacción en redes sociales no se hizo esperar. Bajo el video publicado en portales como Colombia Oscura, cientos de usuarios dejaron mensajes de indignación, algunos cargados de sarcasmo y otros de rabia: “Luego las viejas llorando porque golpean al marido/papá lo que sea, aunque deberían darle a los 4 por igual.... ”; “ojalá así fueran de recursivos para montarse un negocio y dejar de vivir del daño ajeno”; “y el viejo quien lo ve tan ágil, yo por eso no confío en nadie”.

La estrategia de una familia quedó registrada en video - crédito @colombiaoscura_/IG

Recomendaciones para los comerciantes

  • Mantenga siempre la atención en sus clientes: cuando atienda a varias personas al mismo tiempo, evite descuidar lo que ocurre en el resto del establecimiento. Muchas bandas aprovechan momentos de confusión o distracción para actuar, por lo que resulta fundamental que usted desarrolle una observación constante y que no deje zonas fuera de su mirada.
  • Instale cámaras de seguridad visibles: un sistema de videovigilancia no solo le permite registrar pruebas en caso de un hurto, sino que también sirve como elemento disuasorio. Cuando los posibles delincuentes saben que están siendo grabados, suelen desistir de cometer el delito. Asegúrese de que las cámaras estén bien ubicadas y de que funcionen correctamente.
  • No descuide sus pertenencias ni las de sus clientes: objetos pequeños como celulares, billeteras, bolsos o incluso herramientas de trabajo pueden convertirse en blanco fácil si se dejan sobre mostradores, mesas o estantes.
Cuando atienda a varias personas
Cuando atienda a varias personas al mismo tiempo, evite descuidar lo que ocurre en el resto del establecimiento - crédito redes sociales/X
  • Organice su local para mejorar la visibilidad: un negocio despejado le facilita observar todos los movimientos que ocurren. Evite acumular mercancía en lugares que bloqueen su campo visual y trate de mantener buena iluminación.
  • Capacite a sus empleados en protocolos de seguridad: sus trabajadores deben saber cómo reaccionar ante situaciones sospechosas. Explíqueles cómo identificar conductas inusuales, a quién informar de inmediato y qué hacer en caso de un intento de robo.

Temas Relacionados

BogotáInseguridadLadronesFamilia de ladronesColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional : los Escarlatas buscan reencontrarse con la victoria contra los Verdolagas

El equipo de Gabriel Raimondi viene de caer con Fluminense en Río de Janeiro, duelo que le costó la eliminación de la Copa Sudamericana

EN VIVO l América vs.

Edwin Cardona rompió el silencio tras expulsión en Copa Libertadores: “Asumo mis errores con humildad”

El volante del cuadro Verdolaga fue blanco de críticas por parte de la hinchada luego de lo que fue su actuación frente al Tricolor paulista en el estadio Morumbi

Edwin Cardona rompió el silencio

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

En el país son cada vez más frecuentes los ataques perpetrados por los grupos armados al margen de la ley por medio de drones cargados con los explosivos

Atentados en el país revelaron

Hallaron con vida a universitaria que fue reportada como desaparecida en Cartagena hace 2 meses

La joven universitaria fue localizada luego de un extenso operativo que incluyó rastreo telefónico y cooperación entre autoridades

Hallaron con vida a universitaria

La Bolsa de Colombia sorprende al mundo: así se convirtió en la de mayor valorización global en 2025

Los flujos de capital muestran una competencia silenciosa entre actores locales y foráneos. Las cifras revelan estrategias opuestas y un mercado en plena transformación

La Bolsa de Colombia sorprende
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentados en el país revelaron

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

ENTRETENIMIENTO

Estos son los artistas más

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

“Caerás” lidera el top de las mejores películas de Netflix en Colombia que no dejarás de ver

Valerie Domínguez habló de los errores que cometió en Miss Universo y reveló si volvería a participar: “No me creí el cuento”

Claudia Bahamón confesó por qué rechazó tres veces la propuesta para ser reina de belleza: “Fue un acto de rebeldía”

Maluma le ‘echo flores’ a El Salvador e hizo un llamado a Colombia: “Tenemos muchísimo que aprender”

Deportes

EN VIVO l América vs.

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional : los Escarlatas buscan reencontrarse con la victoria contra los Verdolagas

Edwin Cardona rompió el silencio tras expulsión en Copa Libertadores: “Asumo mis errores con humildad”

Millonarios y otra goleada a Alfredo Arias: estos han sido los resultados del uruguayo contra los Embajadores

Hernán Peláez cuestionó arbitraje de Wilmar Roldán en el duelo entre Fortaleza y Santa Fe: “Lo noté nervioso”

Jorman Campuzano reveló anécdota junto con Marlos Moreno cuando aún no llegaban al profesionalismo: “Lo reviento todito”