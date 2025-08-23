Colombia

Gobernador de Cundinamarca descartó presencia de disidencias tras captura del hermano de alias Iván Mordisco

El gobernador aseguró que la detención de “Mono Luis” no implica operaciones de las disidencias de las Farc en el departamento y pidió mantener la vigilancia en la zona rural de El Peñón

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El gobernador de Cundinamarca, destacó
El gobernador de Cundinamarca, destacó el trabajo de la Policía y la Fiscalía en la captura de “Mono Luis” y reiteró que el departamento continúa libre de presencia de grupos armados organizados - crédito @JorgeEmilioRey/X

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, afirmó que no existen indicios de operaciones de las disidencias de las Farc en el departamento, luego de la captura de Luis Hernando Vera Fernández, conocido como “Mono Luis”, hermano de alias Iván Mordisco.

La detención se produjo en la madrugada del 22 de agosto de 2025 en la vereda Curiche, zona rural de El Peñón, en cumplimiento de una orden judicial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En palabras de Jorge Emilio Rey, “a la fecha NO existe evidencia que relacione la presencia de alias Mono Luis en Cundinamarca con operaciones o actividades de disidencias en nuestro departamento”.

El gobernador enfatizó que, según los reportes de inteligencia y las investigaciones que condujeron a la captura, el detenido no mantenía vínculos activos en la zona.

La detención de Luis Hernando
La detención de Luis Hernando Vera Fernández en la vereda Curiche motivó el llamado de las autoridades a reforzar la vigilancia y mantener la seguridad en las zonas rurales de Cundinamarca - crédito @JorgeEmilioRey/X

El mandatario departamental solicitó al comandante de la Policía de Cundinamarca y de la Sijin, así como al comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, que incrementen la vigilancia y continúen los esfuerzos para mantener libre de presencia de grupos armados organizados el territorio, como ha permanecido durante las últimas tres décadas.

Rey también reconoció la labor de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las unidades de inteligencia de la Dijín y la Dipol en la operación. “Toda nuestra disposición está puesta al servicio de la defensa de Cundinamarca y de la tranquilidad de sus habitantes”, indicó el gobernador tras el procedimiento judicial.

Capturado en Cundinamarca alias Mono Luis, jefe de finanzas de la disidencia EMC

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la detención, en El Peñón, Cundinamarca, de Luis Hernando Vera Fernández, conocido como alias Mono Luis y hermano de Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder de la disidencia Estado Mayor Central (EMC) de las antiguas Farc.

Según información oficial, “Mono Luis” se desempeñaba como jefe de finanzas y logística de la estructura, con operaciones en el centro y sur del país.

La captura se realizó en medio de las acciones de la Operación Medusa XII, liderada por la Policía Nacional de Colombia, que le atribuyó el rol de “coordinador de narcotráfico, finanzas criminales y logística de las disidencias de las Farc en el centro y sur del país”.

Detenido el hermano de "Iván
Detenido el hermano de "Iván Mordisco", "Mono Luis", encargado de finanzas y logística de la disidencia - crédito Europa Press

El mandatario confirmó la novedad a través de una publicación breve en sus redes sociales: “Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernando Vera Fernández”, señaló el presidente.

Las autoridades consideran que la detención de ‘Mono Luis’ representa un golpe relevante a las estructuras financieras y logísticas de la disidencia del EMC. El operativo tuvo lugar apenas horas después de una explosión en la localidad de Florencia, Caquetá, ocurrida en la madrugada del viernes, que dejó solo daños materiales. Este hecho siguió a otros atentados en Cali y Antioquia, donde se reportó una veintena de personas fallecidas y decenas de heridos en menos de 24 horas.

Los ataques recientes han sido atribuidos localmente a las disidencias comandadas por “Iván Mordisco”, aunque las autoridades no descartan la participación de la facción al mando de Calarcá o del Clan del Golfo.

Dos atentados simultáneos en Cali y Antioquia intensifican la crisis de seguridad en Colombia

Colombia registró el jueves 21 de agosto de 2025 dos atentados graves, ambos atribuidos a disidencias de las extintas Farc, que evidenciaron el deterioro de la seguridad nacional.

En Cali, un ataque con explosivos contra la base militar Marco Fidel Suárez causó seis muertos y mostró la capacidad ofensiva de los grupos armados fuera de sus zonas de control tradicionales.

Alias Sebastián (izq.) y su
Alias Sebastián (izq.) y su cómplice - crédito Fiscalía

Horas antes, en zona rural de Antioquia, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado por un dron, resultando en la muerte de trece agentes durante un operativo de erradicación de coca.

El presidente Gustavo Petro calificó el atentado en Cali como “reacción terrorista”, señalando que fue una respuesta a la ofensiva estatal que afectó fuertemente a la columna Carlos Patiño.

Temas Relacionados

Jorge Emilio ReyMono LuisIván Márquez FarcOperaciones FarcEl PeñónColombia-Noticias

Más Noticias

Imputan cargos a los dos presuntos responsables del ataque terrorista en Cali: estos son los delitos que les atribuyeron

Los sospechosos serían integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Fueron identificados como Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre

Imputan cargos a los dos

Gustavo Petro explicó con vallenato de fondo por qué no le gusta ir a sectores de estrato 6 en Colombia: “No escucho sino groserías”

Todo se dio a raíz del video que se conoció por parte del abogado Daniel Sanín, y que mostró cómo los vecinos de un conjunto residencial en el sector de Colina Campestre, norte de Bogotá, le lanzan improperios al expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, mientras es escoltado por varios uniformados

Gustavo Petro explicó con vallenato

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

Los “Embajadores”, con técnico interino, están obligados a sumar tres puntos para salir del último lugar y quitarle el invicto a los “Tiburones”, que no ganan en Bogotá desde 2017

EN VIVO Millonarios vs. Junior

En video: así quedó registrado el momento en que grúa cargada se volcó en el norte de Bogotá

Una grúa se volcó en la localidad de Usaquén, en el barrio Soratama, luego de presuntamente quedarse sin frenos, el video generó asombro en redes sociales

En video: así quedó registrado

Vivir cerca de las zonas universitarias en Colombia: recomendaciones de experto inmobiliario

Expertos en finca raíz advierten sobre los factores clave a considerar antes de arrendar en sectores próximos a universidades e identifican nuevas opciones para estudiantes y propietarios

Vivir cerca de las zonas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personero de Cali tras atentado

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

El error que evitó la explosión del segundo camión bomba en Cali y la ruta que los terroristas habrían utilizado desde el Cauca

Atentados terroristas en Colombia: está es la línea donde puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

ENTRETENIMIENTO

J Balvin hizo historia al

J Balvin hizo historia al llevar el reguetón a Vietnam: “Estamos cantando en lugares donde siempre soñé”

Mariana Pajón presume su embarazo y celebra la llegada de su primer hijo con Vincent Pelluard: “Amo ver mi pancita crecer”

Presentadora de Noticias RCN cometió un error en plena transmisión en vivo: sus compañeros la salvaron

Yailin la más viral tuvo una fuerte pelea callejera con una ‘influencer’

Epa Colombia busca otra alternativa para salir de la cárcel: propuso ser “embajadora” de TransMilenio

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Junior

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

Teófilo Gutiérrez respondió a polémica con prestamista con curiosa declaración: “Yo ya le pagué a ese”

Jhon Lucumí estaría en conflicto con el Bolonia de Italia y tendría oferta de Inglaterra, según informó Fabrizio Romano

Atlético Nacional va con la pesada para el clásico ante América de Cali en el Pascual Guerrero: estos son los convocados

Técnico del Bayern Múnich le sigue “echando flores” a Luis Díaz, tras su debut en la Bundesliga: “No solo disfruta el fútbol”