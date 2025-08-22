Pasaportes asegurados: Cancillería declaró urgencia manifiesta y Thomas Greg seguirá al mando hasta 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores garantiza la continuidad en la expedición de pasaportes mediante contratación directa - crédito Infobae

El Ministerio de Relaciones Exteriores ya tiene listo el camino para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes. La decisión quedó plasmada en la resolución 9407, con fecha del 8 de agosto. En esta se declaró la figura de “urgencia manifiesta” para poder contratar de manera directa la elaboración, personalización y custodia de las libretas mientras avanza el plan de transición hacia el nuevo modelo impulsado por el Gobierno.

La medida, que empezó a regir desde el 11 de agosto y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026, asegura que el servicio no se detenga. Durante ese lapso, Thomas Greg & Sons continuará como operador, al menos hasta que la Imprenta Nacional pueda asumir de lleno el proceso. En el documento, firmado por la Secretaría General de la Cancillería, se especifica que la contratación será a precios unitarios y sin fórmula de reajuste, lo que le permite al Estado actuar con mayor rapidez en un terreno marcado por la urgencia.

“La urgencia manifiesta que ahora se declara tiene como finalidad asegurar la continuidad del servicio durante el periodo de transición y puesta en marcha del nuevo modelo institucional adoptado por el Estado colombiano, en el marco de una infraestructura institucional fuerte con respaldo contractual y bajo un modelo de cooperación entre la imprenta Nacional Casa de la Moneda, la Imprenta Nacional de Colombia y este ministerio”, se lee en la resolución.

Aunque Thomas Greg aun no realizó comentarios públicos sobre la decisión, fuentes confirmaron a El Tiempo que la empresa ya le notificó a la Cancillería su disposición de seguir adelante o de entregar definitivamente el servicio el próximo 31 de agosto, fecha en la que culmina el contrato vigente.

La incertidumbre sobre el futuro de los pasaportes no es nueva. Hace apenas unas semanas, en medio de un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara, la canciller Rosa Villavicencio reconoció que la prórroga con Thomas Greg era inevitable. “Va a haber una renovación del contrato hasta el 31 de marzo. En ese periodo de transición Thomas Greg va a emitir los pasaportes, seguirá personalizando y el 1 de abril es la Imprenta Nacional la que va a personalizar”, dijo la ministra, dejando claro que la meta del Gobierno es transferir esa responsabilidad a la entidad estatal.

La explicación de fondo radica en un informe técnico de la Procuraduría. Peritos enviados por el organismo de control verificaron que la Imprenta Nacional aún no tiene la capacidad instalada para producir los pasaportes en los tiempos y volúmenes que exige el país. La intención inicial del presidente Gustavo Petro era que esa entidad asumiera el servicio desde el 1 de septiembre, día en que vencía el contrato con Thomas Greg, pero los hallazgos obligaron a recalcular los plazos.

Mientras tanto, la Cancillería avanzará con la firma del nuevo contrato directo con Thomas Greg, documento que, una vez formalizado, será remitido a la Contraloría General para efectos de control fiscal. En la práctica, esto significa que la compañía seguirá al frente de la expedición durante varios meses más, hasta que la transición pueda completarse sin poner en riesgo la atención al público.

La resolución no solo despeja dudas sobre el suministro inmediato de libretas, al tiempo refleja la tensión entre las metas políticas del Gobierno y la realidad operativa. Por un lado, se mantiene el compromiso de fortalecer la capacidad institucional del Estado; por el otro, se reconoce que, al menos por ahora, resulta indispensable la experiencia y logística del contratista privado.