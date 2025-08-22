Ministro de Defensa Pedro Sánchez dio balance del atentado en Cali: “Fue un crimen de lesa humanidad contra el pueblo colombiano”

El ministro Pedro Sánchez junto al alcalde de Cali, Alejandro Eder - crédito @mindefensa/X

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, condenó el atentado con camión cargado con cilindros bomba perpetrado frente a la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali la tarde del jueves 21 de agosto de 2025, que dejó seis muertos, incluyendo una mujer embarazada, y más de setenta heridos.

El jefe de cartera calificó la acción como “un crimen de lesa humanidad contra el pueblo colombiano”, y fue atribuida a la estructura criminal Jaime Martínez, una disidencia de las Farc vinculada a Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido con el alias de Iván Mordisco, y dedicada al narcotráfico.

Al término del consejo extraordinario de seguridad, liderado por el presidente Gustavo Petro en la capital del Valle del Cauca, Sánchez aseguró que el brutal ataque fue de lesa humanidad, porque se ejecutó cuando numerosos transeúntes circulaban por la zona.

“Este ataque criminal, cobarde, terrorista contra la población civil, fue perpetrado por la estructura narco criminal Jaime Martínez”, afirmó el ministro en el video grabado en la madrugada del viernes 22 de agosto de 2025, y que se compartió en la cuenta de X del Ministerio de Defensa.

El ministro señaló que los responsables del atentado terrorista actuaron en reacción desesperada a los golpes recientes asestados por la fuerza pública en los corredores del crimen en Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

La mañana del viernes 22 de agosto de 2025 se conocieron los detalles del consejo extraordinario de seguridad

Igual que lo dijo Gustavo Petro, el ministro Sánchez atribuyó la acción por cuenta de los resultado en el Cañón del Micay

El ministro detalló que días antes, en el cañón del Micay, las fuerzas militares incautaron más de 250.000 municiones y un centenar de minas, desmantelando así parte de la capacidad ofensiva del grupo delictivo.

Además, Sánchez sostuvo que el ataque en Cali fue una represalia a la pérdida de estos arsenales.

“El cañón del Micay se ha recuperado ya en más de un 70%. A los criminales no les ha quedado otra opción que mostrar su desespero atacando a la población civil”.

El jefe de cartera expresó acerca de la ofensiva en el Micay que el Estado avanza con la operaciones Cordillera en Nariño y Escudo del Norte y Coraza en la frontera entre Valle y Cauca, reforzando la presencia militar y policial en la región.

Como parte de la estrategia anunciada tras el consejo, el presidente Petro ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar una nueva operación de alto impacto en el área de Jamundí. La meta, según el ministro, es liberar el sur del Valle y el norte del Cauca de la influencia de estas estructuras y de los cultivos ilícitos que alimentan su actividad criminal.

El Ministerio de Defensa destacó además en su mensaje en X una serie de recompensas destinadas a capturar a los máximos cabecillas de las disidencias:

Hasta 3.284 millones de pesos por alias Marlon (cabecilla de la Jaime Martínez), 1.641 millones por alias Kevin (reclutador de menores y cabecilla de la Carlos Patiño).

Un total de 4.450 millones por alias Iván Mordisco

Alias Marlon junto a 'Iván Mordisco' fueron señalados como los responsables del ataque - crédito @mindefensa/X

Sánchez hizo un llamado a la comunidad para denunciar con total reserva y colaborar en la identificación y captura de estos individuos.

“Todo el Ministerio de Defensa, pero también todo el país, se une al sentimiento de dolor de quienes perdieron a sus seres queridos. Nuestras condolencias, nuestra solidaridad y el compromiso para que estos asesinatos no queden impunes”, afirmó el funcionario del Gobierno Petro.

Sánchez al final recalcó: “Aunque sintamos dolor, aunque sintamos en algún momento incertidumbre, jamás nos doblegamos (...) Cali, el Valle y Colombia no están solos. La Fuerza Pública actuará con más vigor y más fuerza”.

Por último, y tras la presencia que adelanta el Gobierno en el lugar del atentado, el ministro reiteró que las acciones terroristas no quedarán sin respuesta y que fortalecerán la recuperación del control territorial en las zonas afectadas, impulsando el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la comunidad.

¿Quién es alias “Marlon”, señalado por el atentado en Cali?

El 21 de agosto se produjo una explosión cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, Valle del Cauca. El ataque dejó seis civiles muertos y más de 60 personas heridas.

Alias Marlon figura entre los principales sospechosos señalados por pertenecer a las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El ataque puso en evidencia nuevamente la violencia ejercida por grupos armados ilegales en el suroccidente colombiano. No es un hecho aislado. El 10 de junio, autoridades reportaron 24 acciones violentas atribuidas a estas estructuras en Cauca y Valle del Cauca.

Según las investigaciones oficiales, los principales responsables de estos ataques estarían vinculados con la facción disidente comandada por “Iván Mordisco”, cuya influencia se concentra en las estructuras armadas Carlos Patiño, activa en Cauca, y Jaime Martínez, con operaciones en Valle del Cauca.

En esta ocasión, la intervención ciudadana y la actuación policial permitieron la captura de dos personas implicadas en el atentado.

Una de ellas fue identificada como Walter Steban Yonda Ipia, alias Sebastián. Según información oficial, “Sebastián” haría parte de una subestructura del autodenominado Estado Mayor Central y sería uno de los autores materiales del ataque, junto a “Marlon”.

El perfil criminal de alias Marlon

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, es considerado uno de los principales líderes de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país.

Fuentes de inteligencia señalaron al diario El Espectador que lidera la estructura Jaime Martínez, que opera en el norte del Cauca, en municipios como Buenos Aires, Suárez y Morales, así como en áreas de Nariño y Jamundí, Valle del Cauca.

Más de $3.200 millones se ofrecen de recompensa por alias Marlon - crédito Ministerio de Defensa

Con cerca de seis años de actividad dentro del grupo, ha integrado la columna móvil Jaime Martínez y la Franco Benavides, ocupando cargos de liderazgo armado y reclutamiento.

Entre sus actividades figura la instalación de propaganda, planeación de acciones armadas y ataques contra la fuerza pública y civiles. Las autoridades le atribuyen al menos ocho ataques terroristas, de los cuales seis han sido contra la población y dos contra uniformados.

Alias “Marlon” también enfrenta investigaciones por cinco homicidios ocurridos entre 2017 y 2020, varios de ellos contra líderes sociales del Cauca. Se le relaciona además con desplazamientos forzados en 2018 que obligaron a familias de Buenos Aires, Cauca, a abandonar la región.

La lista de delitos atribuidos a este individuo incluye también participación en atentados recientes en el norte del Cauca y Jamundí, además del asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez en 2019. En esa acción también fue implicado alias Mayimbú, abatido en 2022.

“Marlon” está vinculado con el tráfico de drogas, secuestros y extorsiones. El Ministerio de Defensa ha fijado una recompensa de hasta 3.200 millones de pesos por información que conduzca a su captura y, mientras que continúan los operativos para ubicarlo, Cali permanece bajo fuerte militarización y las autoridades reforzaron la seguridad en la frontera con Cauca.