Colombia

Homicidio agravado y tortura, estos fueron los cargos que les imputó la Fiscalía a los supuestos responsables del horrible asesinato de Sara Millerey en Bello, Antioquia

La justicia colombiana avanza en el caso del asesinato de Sara Millerey González Borja, mujer trans víctima de un violento homicidio en Bello, Antioquia, el 4 de abril de 2024

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

La Fiscalía avanza en la
La Fiscalía avanza en la investigación del asesinato de Sara Millerey González Borja, mujer trans asesinada en Bello, Antioquia, el 4 de abril de 2024 - crédito Montaje Infobae (PolicíaNacional/X)

La Fiscalía General de la Nación ha avanzado en la investigación del asesinato de Sara Millerey González Borja, una mujer trans que perdió la vida en Bello, Antioquia, el 4 de abril de 2024.

En una audiencia reciente, la Fiscalía presentó cargos formales de homicidio agravado y tortura contra dos hombres, en un proceso que pone de relieve la violencia de género y los crímenes de odio en el país.

Los acusados, identificados como Juan Camilo Muñoz Gaviria, conocido como Teta o Teté, y Juan David Echavarría Zapata, alias Chuky, enfrentan cargos por su presunta responsabilidad en los hechos que terminaron con la vida de González Borja.

Dos hombres enfrentan cargos de
Dos hombres enfrentan cargos de homicidio agravado y tortura por el crimen de Sara Millerey González Borja, en un caso que expone la violencia de género y los crímenes de odio en Colombia- crédito Fiscalía General de la Nación

La acusación formal, presentada ante un juez especializado de Medellín, incluye agravantes por la brutalidad y la sevicia con la que se cometió el crimen.

La investigación sostiene que Muñoz Gaviria y Echavarría Zapata, junto a otros tres hombres aún no identificados, retuvieron a la víctima y la trasladaron a una vivienda en Bello. Ahí, la golpearon con palos y varillas, causándole fracturas en las extremidades y lesiones graves en órganos vitales como el abdomen, el tórax y los pulmones. Tras la agresión, los responsables arrojaron a González Borja a la quebrada La García, un afluente de la zona.

La Fiscalía indicó que los agresores no solo perpetraron el ataque, sino que también intimidaron a los vecinos del sector para evitar que intervinieran o prestaran auxilio a la víctima.

Los acusados, Juan Camilo Muñoz
Los acusados, Juan Camilo Muñoz Gaviria y Juan David Echavarría Zapata, presuntamente retuvieron, agredieron y arrojaron a la víctima a una quebrada en Bello - crédito Policía Nacional

Esta acción de amedrentamiento permitió que los hechos se prolongaran sin que la comunidad pudiera actuar de inmediato.

Horas después, familiares de González Borja, entre ellos su madre y una tía, con el apoyo del cuerpo oficial de bomberos, lograron rescatarla del afluente y trasladarla al Hospital La María, en Medellín. Pese a los esfuerzos médicos, la gravedad de las lesiones provocó su fallecimiento al día siguiente.

En cuanto a la captura de los acusados, Muñoz Gaviria fue detenido a finales de abril por agentes de la Sijín de la Policía y del CTI de la Fiscalía en Bello, mientras que Echavarría Zapata fue aprehendido el 25 de mayo en el mismo municipio. Ambos se encuentran bajo proceso judicial y, durante la imputación de cargos, ninguno aceptó su responsabilidad.

La audiencia preparatoria del caso
La audiencia preparatoria del caso de Sara Millerey González Borja está programada para el 26 de enero de 2026 - crédito redes sociales/X

El caso de Sara Millerey González Borja ha sido catalogado como uno de los crímenes de odio que más indignación ha generado en Colombia durante 2024. La Fiscalía ha señalado que el asesinato estaría vinculado al control territorial que ejerce un grupo delincuencial en la zona norte del Valle de Aburrá, lo que añade un componente de criminalidad organizada al contexto del crimen.

Las cifras oficiales reflejan la gravedad de la violencia contra personas trans en Colombia. Según datos de la Fiscalía recogidos por el Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 29 asesinatos de personas trans en el país, cinco de ellos en Antioquia.

El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo reportó que, hasta abril de 2024, se habían cometido 24 homicidios de personas Lgtbiq+, de los cuales 13 ocurrieron en Antioquia. Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que, en lo que va de 2024, ha acompañado a 287 víctimas de violencia por prejuicio en razón de su identidad o expresión de género, incluyendo 254 mujeres transgénero y 33 hombres transgénero.

La Defensoría del Pueblo ha
La Defensoría del Pueblo ha acompañado a 287 víctimas de violencia por prejuicio de género en 2024, incluyendo 254 mujeres transgénero - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El proceso judicial por el asesinato de González Borja continúa su curso. La audiencia preparatoria ha sido programada para el 26 de enero de 2026, fecha en la que se espera que la justicia avance en el esclarecimiento de este caso emblemático.

La investigación apunta a que el asesinato de Sara Millerey González Borja no solo refleja la violencia contra las personas trans, sino que también estaría relacionado con la disputa por el control ilegal de territorios en Bello, una problemática que sigue latente en la región.

