Colombia

Estos son los horarios oficiales y programación del Festival Cordillera 2025 en el parque Simón Bolívar

El festival musical publicó los horarios y organización oficial del evento que se presentara durante el 13 y 14 de septiembre en Bogotá

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Esta es la programación y
Esta es la programación y horario del Festival Cordillera 2025 - crédito Festival Cordillera

El Festival Cordillera 2025 confirmó los horarios oficiales para las presentaciones musicales de su próxima edición, que tendrá lugar el 13 y 14 de septiembre en el Parque Simón Bolívar.

Entre los nombres destacados del cartel se encuentran Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades, UB40 con Ali Campbell, Fito Páez, Zoé y Paulo Londra, quienes encabezarán esta celebración musical.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El festival, que se ha consolidado como un espacio para celebrar las raíces culturales y sonoras de América Latina, contará con una amplia diversidad de géneros y estilos.

Ya están aquí los horarios oficiales para vernos este 13 y 14 de septiembre desde el Parque Simón Bolívar. Tomen nota y prepárense para hacerle el aguante a los sonidos hechos en la Cordillera”, detalló el festival con la publicación oficial de los horarios de los dos días en los que se llevará a cabo el evento.

Estos son los artistas, escenarios

Los asistentes ya pueden consultar el cronograma detallado del evento y planificar su experiencia para disfrutar de la programación artística que reúne a destacados exponentes de los sonidos latinoamericanos. Las entradas están disponibles en modalidad de combos o por días individuales a través de www.Ticketmaster.co.

Temas Relacionados

Festival Cordillerahorarios Festival Cordillera 2025Festival Cordillera 2025Festival Cordillera fechasFestival Cordillera Simon BolivarColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Cruzeiro de Brasil presentó al colombiano Luis Sinisterra como su nuevo jugador

Después de varios días de tensión sobre el futuro del delantero de la selección Colombia, el dos veces campeón de América contrató al exjugador del Bournemouth, de Inglaterra

Cruzeiro de Brasil presentó al

El Pato de Pepe Ganga realizó su propia celebración tras no ser invitado al cumpleaños de Frisby e incluyó a las otras mascotas excluidas

El personaje de la marca colombiana respondió a la “Frisgala” montando una fiesta a la que llevó a varios muñecos emblemáticos de otros sellos importantes del país

Infobae

Expresidente del Senado Efraín Cepeda responsabilizó al Gobierno por atentados violentos en el país: “Esa es la consecuencia directa de una paz total fallida y permisiva”

El senador del Partido Conservador afirmó que el Gobierno ha tenido muchas “concesiones con el crimen”, mientras que las Fuerzas Militares perdieron la iniciativa de contratacar

Expresidente del Senado Efraín Cepeda

Posible responsable del atentado terrorista contra el helicóptero de la Policía había sido detenido en caravana de las Farc: fue liberado por el Gobierno porque estaba en una mesa de negociación

El 23 de julio de 2024 fueron detenidos varios guerrilleros de las Farc, entre ellos alias Calarcá, en Anorí, pero los dejaron libres por formar parte de los diálogos de paz con el Gobierno Petro, pero ahora los señalan del atentado terrorista

Posible responsable del atentado terrorista

A pesar de las críticas de Gustavo Petro, Gobierno hará nuevo contrato con Thomas Greg and Sons para producir pasaportes

La administración de Gustavo Petro, a pesar de oponerse a esa empresa colombiana, firmará un nueva prórroga para garantizar la expedición de los documentos de viaje

A pesar de las críticas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comandante del Ejército Nacional de

Comandante del Ejército Nacional de Colombia se pronunció tras atentado terrorista que deja 13 víctimas en Amalfi, Antioquia: “Este crimen no quedará impune”

Alcalde de Cali aseguró que atentado terrorista que dejó seis muertos se dio por una falla de inteligencia: “Se ha perdido por los recortes”

Atentado en Cali: autoridades del Valle ofrecen recompensa de $800 millones y medidas de seguridad tras explosión en la base Marco Fidel Suárez

Atentado en Cali: redes sociales de uno de los capturados revelaría su relación con las disidencias de las Farc; Petro lo señaló

Revelan audio de criminales celebrando ataque terrorista en Antioquia: “Coronamos, coronamos”

ENTRETENIMIENTO

Infobae

El Pato de Pepe Ganga realizó su propia celebración tras no ser invitado al cumpleaños de Frisby e incluyó a las otras mascotas excluidas

Esta es la historia de amor entre Beéle y Cara Rodríguez que terminó con un fallo que declaró al cantante víctima de violencia intrafamiliar

Karina García recibió fuerte golpe en pleno entrenamiento de boxeo previo al ‘Stream Fighter’: “Me voy para urgencias”

El ministro de Justicia se refirió al traslado de Epa Colombia desde la cárcel: “Recibió amenazas”

Feid creó nuevo challenge viral para el corazón y para tener un abdomen plano: “Dele duro con este reto”

Deportes

Cruzeiro de Brasil presentó al

Cruzeiro de Brasil presentó al colombiano Luis Sinisterra como su nuevo jugador

Bayern Múnich vs. Leipzig: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz por la fecha 1 de la Bundesliga

Hay una nueva opción para técnico de Millonarios: dirigió al Atlético Nacional y tiene mucha experiencia internacional

Presidente de Millonarios defendió a David González y habló del partido contra Santa Fe que les costó la clasificación a la final en el primer semestre: “Así es el fútbol”

Etapa 1 de la Vuelta a España 2025: hora y dónde ver en Colombia el debut de Egan Bernal en la ronda ibérica