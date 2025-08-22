Estos son los horarios oficiales y programación del Festival Cordillera 2025 en el parque Simón Bolívar

Esta es la programación y horario del Festival Cordillera 2025 - crédito Festival Cordillera

El Festival Cordillera 2025 confirmó los horarios oficiales para las presentaciones musicales de su próxima edición, que tendrá lugar el 13 y 14 de septiembre en el Parque Simón Bolívar.

Entre los nombres destacados del cartel se encuentran Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades, UB40 con Ali Campbell, Fito Páez, Zoé y Paulo Londra, quienes encabezarán esta celebración musical.

El festival, que se ha consolidado como un espacio para celebrar las raíces culturales y sonoras de América Latina, contará con una amplia diversidad de géneros y estilos.

“Ya están aquí los horarios oficiales para vernos este 13 y 14 de septiembre desde el Parque Simón Bolívar. Tomen nota y prepárense para hacerle el aguante a los sonidos hechos en la Cordillera”, detalló el festival con la publicación oficial de los horarios de los dos días en los que se llevará a cabo el evento.

Los asistentes ya pueden consultar el cronograma detallado del evento y planificar su experiencia para disfrutar de la programación artística que reúne a destacados exponentes de los sonidos latinoamericanos. Las entradas están disponibles en modalidad de combos o por días individuales a través de www.Ticketmaster.co.