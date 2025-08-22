Cancillería de Colombia endurece control sobre difusión de datos a la prensa: solo puede pronunciarse la ministra Rosa Villavicencio

La ministra de Relaciones Exteriores y canciller Rosa Villavicencio junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito Cancillería

La Cancillería de la República emitió un memorando que prohíbe a sus funcionarios suministrar información a terceros, especialmente a medios de comunicación, sin autorización directa del despacho de la ministra.

De acuerdo con lo conocido el viernes 22 de agosto de 205 por La W, la directiva (cuya fecha es del 11 de agosto de 2025) señala que toda declaración u opinión ofrecida a los medios debe ajustarse a las políticas del Gobierno y contar con la supervisión del área de prensa institucional.

El documento señala de forma textual: “Se recuerda a los servidores que toda declaración u opinión dada a los medios de comunicación deberá estar alineada con las políticas de Gobierno y bajo la supervisión del Despacho de la Canciller, a través del GIT de Prensa y Comunicación Corporativa”.

Asimismo, la comunicación oficial advierte que la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, es la única autorizada para emitir pronunciamientos, aunque podrá delegar esta función bajo su criterio.

Según la instrucción, cualquier funcionario que pretenda hacer declaraciones, dar opiniones o compartir información adquirida por sus labores en la entidad deberá solicitar autorización previa directamente a la ministra.

Esta restricción también aplica a la colaboración con medios escritos y la difusión de datos o documentos de carácter reservado que hayan sido conocidos durante el ejercicio del cargo.

La decisión de la Cancillería se conoce cuando faltan 9 días para el vencimiento de la prórroga del contrato para la expedición de pasaportes y aún no se ha firmado una nueva urgencia manifiesta.

El memorando busca centralizar y regular la comunicación institucional para evitar la divulgación de información no autorizada sobre temas que puedan comprometer la posición o intereses del país.