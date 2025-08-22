Colombia

Atentado en Cali: Vicky Dávila hizo urgente llamado a Donald Trump tras despliegue militar con buques que ordenó cerca de Venezuela

Luego del violento ataque terrorista con carrobomba en la capital del Valle, la precandidata presidencial también expresó su rechazo ante la política de Paz Total implementada por la administración de Gustavo Petro

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

La también periodista dirigió un llamado directo a Estados Unidos, solicitando la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump - crédito Colprensa/Santiago Saldarriaga/AP

El violento atentado con carro bomba a la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali (Valle del Cauca) dejó un saldo de seis muertos y 71 heridos, en un ataque terrorista que el Gobierno de Gustavo Petro asoció con el autodenominado Estado Mayor Central (EMC): el nombre de la disidencia de las Farc al mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco.

El vehículo cargado con explosivos que detonó se ubicó en la Carrera Octava, siendo una transitada avenida de la ciudad, en donde además de la base militar, en la que se forman los miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, hay varios establecimientos comerciales y viviendas.

En medio de la emergencia por el atentado terrorista con explosivos frente a la mencionada base, la precandidata presidencial Vicky Dávila denunció la gravedad del ataque y cuestionó con dureza la llamada Paz Total: la estrategia de seguridad actual del jefe de Estado.

¿Qué dijo Vicky Dávila del atentado en Cali?

En ese sentido, expresó su rechazo ante la política implementada por el Ejecutivo, y señaló que la situación de seguridad y la influencia de organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico no han disminuido. La también periodista dirigió un llamado directo al Gobierno Estados Unidos, y solicitó la intervención del presidente estadounidense.

La precandidata presidencial afirmó además que, a su juicio, bajo una gestión distinta habría una política más contundente frente a los grupos ilegales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Presidente Donald Trump, por favor venga también aquí por estos carteles de narcos, que han sido beneficiados por Petro, varias de estas organizaciones criminales son socias del Cártel de los Soles de Venezuela”, escribió Dávila en su cuenta de X.

Recientemente, el mandatario norteamericano avaló un despliegue de buques de guerra y fuerzas terrestres cerca de las costas de Venezuela, país fronterizo con Colombia, como parte de lo que califica como una operación destinada a combatir el narcotráfico; más concretamente el llamado cartel de los Soles, una organización criminal y narcotraficante que, según Washington, lidera el dictador venezolano Nicolás Maduro, en asocio con otros líderes chavistas.

En ese orden de ideas, el pronunciamiento de Dávila incluyó referencias a figuras del régimen venezolano, con demandas para que las autoridades estadounidenses actúen. “Que sus comandos especiales se los lleven. Su Gobierno puede ayudarnos mucho. Y claro vayan por Maduro, Diosdado Cabello y toda esa banda”, matizó Dávila en su mensaje, en referencia al chavismo.

La precandidata presidencial afirmó además que, a su juicio, bajo una gestión distinta habría una política más contundente frente a los grupos ilegales. “Nosotros sí vamos a enfrentar a los bandidos como toca. Todos los extraditaremos a EE. UU.”, sentenció la comunicadora social.

Tras el atentado en Cali, Dávila dirigió un llamado directo a Estados Unidos, solicitando la intervención del presidente estadounidense contra los grupos armados en Colombia - crédito @VickyDavilaH/X

Camión bomba detonado, civiles fallecidos y decenas de heridos: así fue la jornada del terror en Cali

Las imágenes que circularon en redes sociales tras el atentado en Cali muestran una escena de desolación: personas ensangrentadas tendidas en el suelo, socorristas asistiendo a los heridos, un camión envuelto en llamas y la fachada de un supermercado colapsada. La magnitud del ataque quedó registrada en estos videos, en los que también se observan varios vehículos completamente destruidos por la explosión.

Las autoridades confirmaron que el número de víctimas, inicialmente reportado como cinco personas fallecidas y 36 heridos, aumentó con el paso de las horas, pues llegó a seis víctimas fatales y 71 heridos.

Las imágenes que circularon en redes sociales tras el atentado en Cali muestran una escena de devastación: personas ensangrentadas tendidas en el suelo, socorristas asistiendo a los heridos, un camión envuelto en llamas y la fachada de un supermercado colapsada - Oswaldo Páez/REUTERS

La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata. Un hombre identificado con el alias de Sebastián, el principal sospechoso de atentado, fue capturado en el lugar de los hechos.

Según versiones extraoficiales recogidas, el detenido pertenecería a las disidencias de las Farc al mando de “Mordisco”, que es una organización armada ilegal que ha mantenido su accionar violento en distintas regiones de Colombia tras la firma del acuerdo de paz

El impacto de la explosión no solo se reflejó en la cifra de víctimas, sino también en los daños materiales. El camión, que aparentemente transportaba los explosivos, quedó completamente calcinado, mientras que la onda expansiva destruyó automóviles cercanos y provocó el colapso de estructuras comerciales.

Escapadas naturales cerca de Bogotá:

La Defensoría del Pueblo le

Carolina Corcho se sinceró y

María José Pizarro arremetió contra

Los alcances del proyecto de
