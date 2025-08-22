Así ha sido la carrera política de Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe Turbay

El bogotano ha sido concejal de la capital y senador - crédito X/Colprensa

Desde que se registró el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial que recibió tres disparos en Fontibón, Bogotá, estuvo internado en la Fundación Santa Fe durante más de dos meses y fue enterrado en el Cementerio Central el 13 de agosto, se habían generado diferentes rumores sobre la posibilidad de que alguien lo remplazara en la consulta para elegir candidato presidencial del Centro Democrático.

Después de que se descartó la presencia del exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno, se conoció que el partido político le ofrecería ese rol a un familiar directo del senador Uribe Turbay.

Finalmente, el 22 de agosto se confirmó que la vacante será tomada por Miguel Uribe Londoño, padre del político asesinado, que en las exequias de su hijo había pedido que el uribismo retomara las riendas del país en las elecciones de 2026.

“El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrará al proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático”, es parte del comunicado con el que el partido político confirmó la noticia.

En este mismo, se aclara que el rol del bogotano no será simbólico, sino que este se ha comprometido a hacer campaña para ocupar el cargo que buscaba obtener su hijo antes de ser asesinado.

“El señor Miguel Uribe Londoño tendrá la obligación de participar de todos los debates y actividades del partido en el marco del proceso de selección”.

Uribe Londoño no es nuevo en la política

Aunque se ha mantenido al margen de varios aspectos, el nacido en Bogotá estuvo durante varios años vinculado a la política, siendo concejal de la capital colombiana entre 1988 y 1990.

Un año después fue elegido senador por el partido Conservador; sin embargo, ese año fue noticia nacional por la muerte de su esposa, Diana Turbay, que lo obligó a convertirse en padre y madre de Miguel Uribe Turbay.

En el 2000 fue vinculado a un caso por supuesto beneficio indebido en préstamos otorgados por el Banco de la República, pero fue absuelto después de que se demostró que no había pruebas en su contra.

Recientemente, Uribe Londoño fue presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros, mientras que públicamente era una de las figuras más participativas en la campaña para llegar a la presidencia de su hijo, siendo portavoz en varios eventos.

Antes de que se anunciará que Uribe Londoño iba a ser sumado en la lista de precandidatos del Centro Democrático, el bogotano había estado en un homenaje a su hijo en el concejo de la capital, en donde indicó que Miguel Uribe Turbay debía ser el símbolo de unidad para los comicios de 2026.

“El momento es ahora, Miguel es el símbolo de la unidad nacional que necesitamos. Esa misma fe que unió al mundo en oraciones por la salud de mi hijo, tiene que mantenerse y transformarse en un mismo propósito”.

De la misma forma, Uribe Londoño indicó que los responsables del asesinato de su hijo no podrían evitar que en 2026 sea elegido un representante de la derecha, que, en su opinión, tendrá la tarea de recuperar el país, lo que fue tomado como un dardo contra el Gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro.

“Callaron a Miguel, pero no podrán cambiar la voz de millones de colombianos que piden un cambio, un verdadero cambio. Tenemos una oportunidad única de salir de esta pesadilla en 2026. Le pido a todos ustedes que no la desaprovechemos”, puntualizó Miguel Uribe Londoño desde el Concejo de Bogotá.