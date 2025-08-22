Alcaldía de Cali que realizarán una detonación controlada de los explosivos que no fueron activados en el atentado contra la base aérea

Miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia se encuentran cerca de la entrada de la base de la Fuerza Aeroespacial tras la explosión de un vehículo de carga, en uno de dos ataques atribuidos a grupos disidentes de las FARC, que causaron múltiples víctimas - crédito Jair F. Coll/Reuters

El anuncio de una detonación controlada en la Base Aérea de Cali generó inquietud entre los habitantes de la ciudad, que aún procesan las secuelas del reciente atentado que sacudió la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

Según informó la Alcaldía de Cali, la operación se llevará a cabo la tarde del viernes 22 de agosto, con el objetivo de neutralizar artefactos explosivos que no detonaron durante el ataque perpetrado el jueves 21.

Las autoridades han enfatizado que la ciudadanía escuchará la explosión, pero han asegurado que la situación permanecerá bajo control y que la detonación se realizará dentro de las instalaciones militares, siguiendo estrictos protocolos de seguridad.

Mientras se preparan estas acciones, en la Base Aérea se desarrolla una reunión de alto nivel encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la cúpula militar y policial, así como representantes de los gobiernos local y departamental.

El encuentro busca coordinar la respuesta institucional tras el atentado y evaluar la situación de seguridad en la ciudad. El balance oficial del Puesto de Mando Unificado (PMU) indica que el ataque dejó 78 personas lesionadas, de las cuales cuatro permanecen en estado crítico y seis han fallecido. La Secretaría de Salud Distrital de Cali ha reportado que 30 de los heridos ya recibieron el alta médica en distintos centros asistenciales, mientras que el resto continúa bajo observación.

En paralelo, la Secretaría de Movilidad ha implementado una serie de cierres y desvíos en las inmediaciones de la Base Aérea para facilitar las labores de las autoridades y proteger a la población. La carrera Octava permanece cerrada entre la calle 44 y la calle 71, y las calles 52 y 59 también han sido bloqueadas al tránsito.

El País de Cali informó que Soraya Sinisterra, gestora de la Secretaría de Movilidad, recomendó a quienes se dirigen hacia el sector de Candelaria utilizar la carrera 12, la 15 o la autopista para acceder a las salidas principales. Para quienes transitan desde Candelaria hacia Cali, el cierre en la calle 71 obliga a tomar la oreja sobre la calle 70 y retornar al sur de la ciudad por la autopista y la carrera 15.

Gobernación del Valle aumenta recompensa por atentando en Cali

María Cristina Lesmes, gobernadora (e) del Valle del Cauca, se pronunció a la contingencia que se vive en la capital del departamento y anunció que desde la administración se duplica la suma millonaria que se ofreció como recompensa previamente anunciada para dar con los responsables del crimen de lesa humanidad.

“La Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, junto a la fuerza pública, estamos trabajando de manera conjunta para enfrentar el terrorismo y garantizar que la paz y la seguridad prevalezcan en nuestro territorio. Nos sumamos con otros $400 millones a los ya puestos por la ciudad de Cali para conformar una bolsa de recursos que permita a la ciudadanía dar información con respecto a los hechos terribles”.

Lesmes confirmó el apoyo a las autoridades e instituciones que están al frente de la emergencia: “Ante este acto terrorista, la Gobernación del Valle del Cauca se hace presente con total respaldo al Gobierno de Cali. La institucionalidad, hoy más que nunca, debe estar unida. Expresamos nuestra solidaridad, fuerza y compromiso con los caleños para enfrentar este doloroso momento. Con empatía y unión, acompañamos a las familias de las víctimas inocentes de este ataque demencial y extendemos nuestro apoyo a toda la ciudadanía”.

El presidente Gustavo Petro hizo presencia con algunos miembros de su gabinete en la tarde del jueves 21 de agosto para hacerle frente a la situación y realizar de manera inmediata un consejo de seguridad para tomar las medidas correspondientes ante la gravedad del hecho.