Colombia

Tras polémica por caso de Álvaro Uribe, el Polo Democrático solicitó a Iván Cepeda ser candidato presidencial por el Pacto Histórico

La dirección nacional del partido político firmó la carta en la que pidió al congresista ser la figura de consenso de la colación del Gobierno para la contienda presidencial de 2026

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
El senador Iván Cepeda recibió
El senador Iván Cepeda recibió el respaldo del Polo Democrático a través de sus redes sociales para que sea el candidato oficial del Pacto Histórico - crédito EFE - Polo Democrático

El Polo Democrático Alternativo dio a conocer una carta abierta dirigida al senador Iván Cepeda en la que le pidió asumir la candidatura presidencial del movimiento político Pacto Histórico. El pronunciamiento se presentó a través de un comunicado firmado por la dirección nacional del partido, en el que se expuso la propuesta de que el legislador se convierta en la figura de consenso para la contienda electoral de 2026.

En el documento, la colectividad expresó: “Ratifica con firmeza su compromiso de consolidar la unidad de los sectores de izquierda, alternativos, progresistas, socialdemócratas y liberales populares”. Con estas palabras, el Polo Democrático hizo un llamado público para que el actual senador considere aceptar la candidatura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La misiva también incluyó un reconocimiento al rol desempeñado por Cepeda dentro del Congreso y en las discusiones que han marcado el rumbo del Pacto Histórico: “Nos entusiasma que sea usted senador Cepeda, quien enarbole nuestra esperanza de continuar con la segunda fase del gobierno del cambio”.

Comunicado del Polo Democrático sobre
Comunicado del Polo Democrático sobre la candidatura de Iván Cepeda - crédito @PoloDemocratico/X

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Iván CepedaPolo DemocráticoPacto HistóricoElecciones 2026Comicios de 2026Álvaro Uribe VélezCandidato de la izquierdaColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los cortes de la luz del 21 de agosto en Santander

ESSA dio a conocer los cortes al servicio eléctrico que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Estos son los cortes de

La mala suerte de Mateus Uribe: penal errado volvió a costar una clasificación, tal como contra Inglaterra en 2018

El volante antioqueño desperdició la pena máxima en la serie que dejó a Atlético Nacional fuera de la Copa Libertadores de América frente al São Paulo

La mala suerte de Mateus

Roy Barreras puso en duda su candidatura presidencial y anunció un nuevo movimiento para llegar a “una gran coalición progresista”

El excongresista puso en duda su aspiración a la Casa de Nariño mientras espera el resultado de la consulta interna del Pacto Histórico

Roy Barreras puso en duda

Gustavo Petro contradijo al presidente de la Corte Constitucional y sorprendió en evento: “No tengo problemas de salud”

El mandatario respondió a las declaraciones del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que había explicado su ausencia por motivos de salud, y finalmente participó en el XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional en Bogotá

Gustavo Petro contradijo al presidente

Carlos Ramón González recibió asilo en Nicaragua y desató la furia de la oposición, que apuntó al Gobierno Petro: “¡Finjamos sorpresa!"

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), ha sido señalado de cometer los punibles de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, por cuenta del caso en el que fue acusado de sobornar a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes

Carlos Ramón González recibió asilo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Mesitas del Colegio:

Masacre en Mesitas del Colegio: el vínculo con San Andresito de la 38 que tendría una de las personas asesinadas

Dos soldados secuestrados en Cúcuta fueron entregados a una comisión de la ONU en límites con Venezuela

Representante a la Cámara cuestionó a la defensora del Pueblo por su silencio ante la desaparición de mujeres en el Valle del Cauca

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’,

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’, reveló los alimentos que no se atreve a comer: uno de ellos sabe a tierra

Vanessa Kirby conquista a la audiencia de Netflix Colombia con esta película de suspenso

Video: Salvador, hijo de Mateo Carvajal, cantó por primera vez una de las barras de Nacional: hasta groserías dijo

Marbelle hizo importante solicitud a quienes oraron por Miguel Uribe: “Salvar a Colombia”

Mr. Stiven dijo cuál es el creador de contenido que tiene más plata en Colombia y por qué

Deportes

Polémica en Atlético Nacional por

Polémica en Atlético Nacional por eliminación en Copa Libertadores: Edwin Cardona es criticado por un compañero por expulsión

La mala suerte de Mateus Uribe: penal errado volvió a costar una clasificación, tal como contra Inglaterra en 2018

Crisis en Millonarios: esta habría sido la sanción para Néiser Villarreal por ponerse la camiseta de América

Duván Vergara y Edwin Cardona quedaron retratados en “el momento más colombiano posible” de la Copa Libertadores

Dimayor pierde tutela para evitar ser sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas anticompetitivas