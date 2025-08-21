Tras polémica por caso de Álvaro Uribe, el Polo Democrático solicitó a Iván Cepeda ser candidato presidencial por el Pacto Histórico

El senador Iván Cepeda recibió el respaldo del Polo Democrático a través de sus redes sociales para que sea el candidato oficial del Pacto Histórico - crédito EFE - Polo Democrático

El Polo Democrático Alternativo dio a conocer una carta abierta dirigida al senador Iván Cepeda en la que le pidió asumir la candidatura presidencial del movimiento político Pacto Histórico. El pronunciamiento se presentó a través de un comunicado firmado por la dirección nacional del partido, en el que se expuso la propuesta de que el legislador se convierta en la figura de consenso para la contienda electoral de 2026.

En el documento, la colectividad expresó: “Ratifica con firmeza su compromiso de consolidar la unidad de los sectores de izquierda, alternativos, progresistas, socialdemócratas y liberales populares”. Con estas palabras, el Polo Democrático hizo un llamado público para que el actual senador considere aceptar la candidatura.

La misiva también incluyó un reconocimiento al rol desempeñado por Cepeda dentro del Congreso y en las discusiones que han marcado el rumbo del Pacto Histórico: “Nos entusiasma que sea usted senador Cepeda, quien enarbole nuestra esperanza de continuar con la segunda fase del gobierno del cambio”.

Comunicado del Polo Democrático sobre la candidatura de Iván Cepeda - crédito @PoloDemocratico/X

Noticia en desarrollo...