Marelen Castillo reprochó a Petro por sembrar dudas sobre el sistema electoral: “¿qué mensaje recibe el país?

La congresista advirtió que la democracia no puede estar en vilo por la desconfianza presidencial - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y Fernando Vergara/AP

La representante a la Cámara Marelen Castillo lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro luego de que este expresara serias dudas sobre la transparencia de las elecciones en Colombia.

La congresista cuestionó los alcances de las declaraciones del mandatario, a las que calificó como mensajes equivocados para la estabilidad democrática del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su cuenta de X, Castillo escribió: “Si el propio Gustavo Petro cuestiona la transparencia de las elecciones, ¿qué mensaje recibe el país? La democracia no puede estar en vilo por la desconfianza de un gobernante. En las pasadas elecciones, con el mismo sistema, no hubo reparos, ahora sí. Es hora de fortalecer la democracia con reglas claras y garantías permanentes, no con discursos de ocasión”.

Marelen Castillo cuestionó las declaraciones de Gustavo Petro sobre la transparencia de las elecciones - crédito @CastilloMarelen/X

El pronunciamiento de la congresista se registró tras la intervención de Petro en el XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, organizado por la Corte Constitucional, donde el jefe de Estado manifestó su desconfianza hacia la logística electoral, en particular por la participación de la empresa Thomas Greg & Sons.

Durante su intervención, el presidente recordó antecedentes de presuntas irregularidades en procesos electorales pasados y citó el caso del partido Mira, en el que una magistrada del Consejo de Estado, según dijo, dedicó cuatro años de investigación para concluir que el software de escrutinio había permitido el robo de votos en la contienda de 2022.

“Señor registrador, entonces... ¿Qué podemos confiar en los escrutinios? No. Fracasamos en dos códigos, leyes de Código Electoral. Yo estuve en una”, afirmó el mandatario. Petro señaló que, aunque hubo una sentencia judicial de la Sala Quinta del Consejo de Estado que ordenó cambios en la plataforma, la reforma al Código Electoral —que buscaba garantizar auditorías ciudadanas y partidistas a los algoritmos— no prosperó en el Congreso.

Con fuertes declaraciones, el presidente de la República, Gustavo Petro, se despachó en contra del papel de la Registraduría como garante del proceso que se avecina en 2026 - crédito Presidencia

En su discurso, insistió en que los problemas no habían sido resueltos y enfatizó: “Sigue siendo lo mismo, nos dejan manejar los computadores, pero no podemos auditar los algoritmos”. Petro acusó directamente a Thomas Greg & Sons, empresa encargada de la fabricación de pasaportes y de la logística electoral, de continuar en el manejo del sistema sin permitir una auditoría completa.

Marelen Castillo también se refirió a los atentados en Cali y Antioquia

La congresista no solo cuestionó los señalamientos de Petro al sistema electoral, sino que también se pronunció sobre los graves hechos de violencia registrados en el país el jueves 21 de agosto.

Castillo expresó su rechazo frente al derribo de un helicóptero en Antioquia y las explosiones en la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali: “Nuestro país vuelve a ser herido por el terrorismo (...) Dos golpes mortales que evidencian que la seguridad nacional está en crisis. Presidente y Ministro de Defensa, ¿qué está pasando? Desde la oposición exigimos acciones reales y efectivas para que el país no siga en manos de la violencia. El país espera una explicación y medidas urgentes para proteger a la ciudadanía y fuerza pública”, escribió la congresista en su mensaje de crítica al Gobierno.

La representante pidió fortalecer la democracia con reglas claras y garantías permanentes - crédito @CastilloMarelen/X

El ataque al helicóptero Black Hawk UH60 de la Dirección de Antinarcóticos, derribado en la vereda Los Toros, entre Amalfi y Anorí, en el Nordeste antioqueño, deja ya diez policías muertos y siete más heridos, según reportes oficiales.

Por su parte, las dos explosiones que sacudieron las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, han dejado seis personas fallecidas y cincuenta heridas, según confirmaron desde el Puesto de Mando Unificado instalado en el lugar del atentado.