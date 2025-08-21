Colombia

Karina García y Andrés Altafulla reaparecieron juntos dando fin a los rumores de ruptura: lanzarán canción en pareja

Los exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ compartieron detalles sobre el futuro de su relación sentimental y el debut musical de la modelo paisa con el tema ‘El placazo’

Danny Barros

Por Danny Barros

Karina García y Andrés Altafulla
Karina García y Andrés Altafulla compartieron detalles de su futuro como pareja - crédito @buendiacolombia/Instagram

Karina García decidió incursionar en el mundo de la música junto a Andrés Altafulla, con quien consolidó una relación durante su paso por La casa de los famosos Colombia 2025.

Dos meses después de la finalización del reality, ambos mantienen una relación sentimental sólida y preparan nuevos proyectos conjuntos, entre los que se destaca el lanzamiento de El placazo, una canción que consideran un paso relevante en sus trayectorias.

El anuncio de la creadora de contenido sobre su incursión musical llegó acompañado de entusiasmo y expectativas. Tras salir del programa, la artista expresó que siempre visualizó y manifestó oportunidades como la que ahora se le presenta.

Karina García y Andrés Altafulla contaron a 'Buen Día Colombia' están más unidos que nunca y lanzaran canción juntos con la que la modelo paisa se lanza al ruedo en el ámbito musical - crédito @buendiacolombia/Instagram

“Yo me lo esperaba, pero no a este nivel. Ha sido superlindo. Muchísima gente identificada con lo que es Karina García y con lo que es Karifulla”, afirmó en entrevista que concedió al lado de su pareja Andrés Altafulla.

El Placazo, compuesto por Altafulla, será grabado próximamente y representa para García la oportunidad de explorar una faceta que la ha acompañado desde la infancia, aunque hasta ahora no la había desarrollado profesionalmente. “Siento que tengo algo musical y pues bueno, siento que es el momento”, señaló en su charla con el periodista Edison Lozano del matutino Buen Día Colombia y su sección Venga le cuento, destacando el apoyo de Altafulla como compositor y guía en este proceso.

La relación entre García y Altafulla ha sido objeto de rumores desde su salida del reality, especialmente en torno a una posible ruptura. Sin embargo, ambos han dejado claro que su vínculo permanece fuerte, desmintiendo cualquier versión sobre distanciamiento. Altafulla describió el periodo posterior al programa como una etapa de adaptación a una nueva realidad, marcada por el trabajo constante y la falta de descanso, pero también por la satisfacción de aprovechar las oportunidades surgidas.

Karina García y Altafulla explicaron
Karina García y Altafulla explicaron la razón de sus distanciamiento en redes sociales - crédito @buendiacolombia/Instagram

“No es volver a la realidad, sino adaptarme a esta nueva realidad. Ha sido agotador, porque no he tenido descanso. Hemos estado trabajando demasiado, viajando, shows, presentaciones, entrevistas...”, relató, subrayando el esfuerzo conjunto que han realizado.

En este contexto, la colaboración profesional con Rochy, ex pareja de Altafulla, ha llamado la atención. Lejos de generar tensiones, la relación entre Rochy y García se ha caracterizado por la cordialidad y el respeto.

Karina García y Andrés Altafulla hablaron de la relación que ambos tienen con la exnovia del cantante

Altafulla explicó que Rochy continúa gestionando asuntos financieros en su equipo, una función que considera fundamental por la confianza que le inspira tras experiencias negativas previas. “Yo tengo una relación con mi ex superformal, camella conmigo en mi parte financiera. Era superimportante que una persona de confianza, tanto mi familia como las personas que han estado en mi proceso, estuvieran ahí cuidándolo”, explicó. García, por su parte, reconoció que la situación es nueva para ella, pero la asume con madurez y considera a Rochy una persona agradable.

Karina García y Altafulla cumplieron
Karina García y Altafulla cumplieron dos años de relación sentimental a la distancia - crédito @altafulla/Instagram

Los planes de la pareja van más allá de la música. García manifestó su deseo de emprender junto a Altafulla, con la idea de crear una marca propia que podría incluir ropa y accesorios. “Me visualizo creciendo juntos y también de manera individual, teniendo proyectos. Me encantaría una marca de los dos. Ropa, gorras... hay que pensar”, comentó.

Además, compartió sus aspiraciones de acompañar a Altafulla en giras internacionales y de presentarse en escenarios de premios como los Grammy, los Billboard o Lo Nuestro. Altafulla respaldó estas ideas, reafirmando su compromiso con los proyectos conjuntos.

La adaptación a la vida después del reality ha supuesto un reto para ambos, marcado por jornadas intensas y la necesidad de aprovechar cada oportunidad. Altafulla reconoció que el ritmo de trabajo ha sido exigente, con pocas horas de descanso, pero considera que el esfuerzo valdrá la pena cuando llegue el momento de hacer una pausa. García, por su parte, se muestra entusiasta ante los nuevos desafíos y agradecida por el apoyo recibido.

Con la grabación de El Placazo en el horizonte y una agenda de proyectos compartidos, Karina García y Andrés Altafulla apuestan por consolidar su presencia en la música y el emprendimiento, convencidos de que su nueva etapa profesional ya está en marcha.

