Atentado terrorista en Cali: Petro pidió que disidencias y Clan del Golfo sean perseguidos en “cualquier lugar del planeta”

El mandatario afirmó que lo registrado en la capital del Valle del Cauca es una respuesta por los triunfos de las Fuerzas Militares en el Cañón del Micay

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

El presidente de la República, desde Valledupar, repudió los atentados terroristas en Amalfi (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca), que ya dejaron 13 muertos - crédito Institucional TV

Tras las explosiones registradas en la tarde del 21 de agosto cerca a la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali, el presidente Gustavo Petro reaccionó desde su cuenta de X para atribuirle el acto terrorista al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Además de calificar el hecho como una reacción por la recuperación de las Fuerzas Militares del Cañón del Micay y otras zonas cruciales para los grupos armados, el mandatario colombiano confirmó la muerte de varios ciudadanos tras el atentado.

"Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos“.

De manera preliminar, las autoridades han informado que hay 14 personas heridas que han sido trasladados de urgencia a centros médicos cercanos.

El mandatario rechazó lo registrado
El mandatario rechazó lo registrado en Cali - crédito @PetroGustavo/X

En la publicación, Gustavo Petro volvió a mencionar que lo registrado en Cali es un acto terrorista injustificable.

"El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por “Iván Mordisco”, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico. El gobierno considera aquí y le pide al mundo que considere a la Junta del Narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano“.

Por último, el mandatario puntualizó al señalar que: “La Junta del Narcotráfico, heredera del bloque capital de los paramilitares“.

En cercanías de la base
En cercanías de la base Marco Fidel Suárez, se produjeron dos explosiones que son atribuidas a un acto terrorista - crédito @MariaFdaCabal/X

De manera inmediata, desde Valledupar, el mandatario habló públicamente antes de oficializar la entrega de terrenos a campesinos, sobre lo registrado en Cali.

En primer lugar, volvió a adjudicar el acto terrorista a las disidencias de “Iván Mordisco”, señalando que ya no son un grupo guerrillero, sino uno ligado al terrorismo y el narcotráfico.

“Nos muestra el paso de las disidencias de ”Iván Mordisco" hacia un accionar terrorista. No es lo mismo un combate entre fuerzas que portan armas, que matar civiles desarmados. Lo que acontece es un acto que irradia pánico en la población civil, porque de manera sistemática, es la segunda vez que pasa en mi Gobierno”.

Petro reafirmó que este accionar es repetido por el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, y afirmó que las tres organizaciones criminales están ligadas a la “junta del narcotráfico”.

Es crimen de guerra, de lesa humanidad. Es terrorismo, desde el concepto más básico de terror y terrorismo. He tomado una decisión, nuestras investigaciones muestran que tanto el Clan del Golfo, como la Segunda Marquetalia, como las mal llamadas disidencias de Iván Mordisco, son bandas armadas, organizadas y cuyo mando real, según la inteligencia, es la llamada junta del narcotráfico, que opera internacionalmente como una confederación de mafias. Hace mercadería en el mundo de una producción que se hace por la carencia de justicia social en el campesinado en el territorio colombiano”.

El mandatario pidió que las
El mandatario pidió que las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo sean considerados como grupos terroristas - crédito Presidencia

Es por ello que anunció que pedirá que los grupos armados mencionados sean considerados de ahora en adelante como organizaciones terroristas.

Sean consideradas organizaciones terroristas, perseguibles en cualquier lugar del planeta tierra, incluido Bogotá. Le pediré a la agencia de defensa jurídica, que paralelamente inicie, de acuerdo al Estatuto de Roma, un proceso contra los dirigentes de estos grupos armados, un proceso contra delitos contra la humanidad”.

Por último, afirmó que su petición no debe ser denegada, puesto que considera que hay información suficiente para demostrar que las disidencias y el Clan del Golfo ya no operan por ideales políticos, sino ligados al narcotráfico y la guerra.

Demuestran que son criminales de guerra, que acuden al terror, que son criminales contra la humanidad”, puntualizó.

