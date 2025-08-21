Colombia

Alfredo Mondragón condenó el atentado terrorista en Cali: “Aprovecharon la circulación de civiles para estallar”

El representante a la Cámara expresó su repudio a lo que calificó como una acción dirigida a amedrentar a la población civil. Hasta el momento van seis muertos y al menos 50 heridos

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Alfredo Mondragón se refirió al atentado terrorista ocurrido en Cali - crédito @AlfreMondragon/X

Cali vivió un nuevo hecho de violencia que dejó consternados a los ciudadanos, tras un ataque terrorista ocurrido en cercanías de la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali, en el barrio La Base, nororiente de la ciudad.

El ataque criminal dejó como saldo preliminar seis muertes, entre ellas una menor de nueve años, y al menos 50 personas heridas, de acuerdo con los reportes oficiales. Los hechos ocurrieron poco antes de las 3:00 p. m. del jueves 21 de agosto en un área comercial altamente transitada y bajo constante vigilancia de la propia base militar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ataque se perpetró mediante un camión cargado con explosivos, abandonado frente al acceso principal de la base, zona concurrida por comerciantes y peatones. Testigos grabaron videos que muestran un vehículo con cilindros de gas que haría parte de plan criminal, pero que, por fortuna, no explotó.

Sobre este vehículo, se conoció extraoficialmente que se estaría adecuando la zona para realizarse una explosión controlada.

Congresista Alfredo Mondragón condenó el atentado

Tras conocerse la magnitud de lo sucedido, Alfredo Mondragón, representante a la Cámara, expresó su repudio a lo que calificó como una acción dirigida a amedrentar a la población civil.

“Quiero manifestar mi rechazo absoluto contra los autores materiales e intelectuales del atentado terrorista en la base aérea de la ciudad de Cali. Un atentado que aprovecharon la circulación de civiles para estallar este carrobomba o este artefacto que se ha manifestado. Si estos sectores creen que van a doblegar al pueblo y se equivocan. El pueblo sabrá enfrentar esta situación con la unidad de toda la ciudad y todo el país. Estos sectores criminales, que no le importan ni cinco la vida del pueblo colombiano, van a tener la más contundente respuesta de la ciudad y del país”, afirmó el congresista en un video.

Videos en redes sociales evidencian la magnitud de la tragedia - crédito Redes sociales/X

Mondragón, en la misma comunicación, expresó solidaridad con los afectados por la explosión. “A los familiares de las personas que hayan podido parecer afectadas en este momento, toda nuestra solidaridad y esperamos que la autoridad y las instituciones acompañen a todas estas personas. Ni un paso atrás. Vamos a derrotar a estos sectores que nos quieren llenar de sangre y de miedo. Unidad del pueblo colombiano y del pueblo caleño”, puntualizó.

Por parte de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, el diputado del Pacto Histórico, Jonhy Acosta, señaló que se trata de una acción criminal que “beneficia a la derecha”: “Cobardes y violentos siguen creyendo que con bombas el país va a cambiar. ¿A quiénes benefician esos atentados? A la derecha y su discurso de miedo y seguridad. No fue un atentado contra la base aérea, fue contra toda Cali. Todo el peso del Estado para quienes atentan contra la vida”.

Diputado del Valle por el Pacto Histórico señaló que estos atentados "benefician a la derecha" - crédito @JonhyAcosta_/X

En el desarrollo de las investigaciones, autoridades informaron de la captura de dos presuntos implicados en el atentado. Circularon en redes sociales imágenes del detenido, relacionado con grupos armados y vistiendo uniformes camuflados.

Las reacciones oficiales continuaron con la postura de Alejandro Éder, alcalde de Cali, que condenó el atentado y aseguró acciones para dar con los responsables. Entre las medidas inmediatas tomadas por la administración local, se dispuso una recompensa de hasta $400 millones por información que lleve a la identificación y detención de los responsables.

Además, se impuso la restricción del tránsito para camiones de más de cuatro toneladas desde las 7:00 p.m. del jueves hasta las 4:00 a. m. del viernes 22 de agosto, junto con el refuerzo de las medidas de seguridad en los accesos y salidas de la ciudad con la asistencia de la Policía Metropolitana.

Temas Relacionados

Atentado en CaliTerrorismo en CaliAlfredo MondragónColombia-Noticias

Más Noticias

Aumentó a 10 el número de policías muertos tras ataque con drones en Antioquia

Disidencias de las Farc habrían utilizado drones explosivos para derribar una aeronave en Amalfi. El director de la Policía se dirige a la zona mientras continúan los combates

Aumentó a 10 el número

El ‘Bukele colombiano’ lanzó advertencia a los líderes de oposición que se enfrentan a Petro: “Hoy es Bucaramanga, mañana, Antioquia”

Jaime Andrés Beltrán señaló que el fallo de anular su elección como alcalde de Bucaramanga busca callar su voz

El ‘Bukele colombiano’ lanzó advertencia

Dura revelación de Carlos Antonio Vélez sobre la salida de David González en Millonarios: trajeron un jugador por “imposición”

El periodista criticó no solo la manera como se anunció el despido del técnico, sino la conformación de la plantilla y lo que el nuevo entrenador encontrará en el club

Dura revelación de Carlos Antonio

Terror al Parque 5 llega a Bogotá con nuevas atracciones y nuevos precios en 2025: conozca todos los detalles

Los boletos para la edición del evento estarán disponibles con rebaja especial por tiempo limitado, permitiendo acceso a atracciones extremas, estaciones temáticas y beneficios adicionales para quienes adquieran sus entradas anticipadamente

Terror al Parque 5 llega

Atentado en Cali: así reaccionaron los precandidatos presidenciales al ataque terrorista contra la base Marco Fidel Suárez

Las voces más críticas exigen un cambio radical en la estrategia de seguridad del Gobierno Petro y el fin de concesiones a grupos armados

Atentado en Cali: así reaccionaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturado uno de los presuntos

Capturado uno de los presuntos responsables del atentado contra la base aérea de Cali

Atentado en Cali: alcalde Éder anunció recompensa de $400 millones y medidas de seguridad tras explosión en la base Marco Fidel Suárez

Alcalde Alejandro Éder entregó parte de la situación de orden público tras atentado cerca a la base aérea de Cali

Ordenan acuartelamiento de todas las unidades militares del país, luego de los atentados terroristas en Antioquia y Cali

En video: así fue el atentado contra la base militar Marco Fidel Suárez Cali que dejó varias víctimas mortales

ENTRETENIMIENTO

Falleció Carlos ‘Cerdo’ Molina, recordado

Falleció Carlos ‘Cerdo’ Molina, recordado personaje de ‘El Siguiente Programa’ y ‘La Tele Letal’

Ex de Beéle habló por primera vez sobre el fallo que acreditó al cantante como víctima de violencia intrafamiliar: “Tiempo al tiempo”

Shakira, de ‘Yo me llamo’, interpuso medidas judiciales contra Maluma, integrante del ‘reality’: “Imposible llegar a un acuerdo”

El ministro de Justicia se refirió al traslado de Epa Colombia desde la cárcel: “Recibió amenazas”

Alejandra Serje le respondió a la “Negra Candela” por llamarla “adorno de televisión”: “No conoces mi historia”

Deportes

Dura revelación de Carlos Antonio

Dura revelación de Carlos Antonio Vélez sobre la salida de David González en Millonarios: trajeron un jugador por “imposición”

Teófilo Gutiérrez respondió a denuncia por amenazas por parte de prestamista: “Jehová es mi pastor”

Atlético Nacional y América de Cali sufrirían la misma crisis que Millonarios: dura situación de Javier Gandolfi y Diego Raimondi

Tras desplante de Hernán Torres, Real Cartagena ya tendría listo su nuevo entrenador: es extranjero

Colombiano relató como vivió la gresca en el partido entre Independiente y U de Chile: “La pelota no se mancha”