Alfredo Mondragón condenó el atentado terrorista en Cali: “Aprovecharon la circulación de civiles para estallar”

Alfredo Mondragón se refirió al atentado terrorista ocurrido en Cali - crédito @AlfreMondragon/X

Cali vivió un nuevo hecho de violencia que dejó consternados a los ciudadanos, tras un ataque terrorista ocurrido en cercanías de la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali, en el barrio La Base, nororiente de la ciudad.

El ataque criminal dejó como saldo preliminar seis muertes, entre ellas una menor de nueve años, y al menos 50 personas heridas, de acuerdo con los reportes oficiales. Los hechos ocurrieron poco antes de las 3:00 p. m. del jueves 21 de agosto en un área comercial altamente transitada y bajo constante vigilancia de la propia base militar.

El ataque se perpetró mediante un camión cargado con explosivos, abandonado frente al acceso principal de la base, zona concurrida por comerciantes y peatones. Testigos grabaron videos que muestran un vehículo con cilindros de gas que haría parte de plan criminal, pero que, por fortuna, no explotó.

Sobre este vehículo, se conoció extraoficialmente que se estaría adecuando la zona para realizarse una explosión controlada.

Congresista Alfredo Mondragón condenó el atentado

Tras conocerse la magnitud de lo sucedido, Alfredo Mondragón, representante a la Cámara, expresó su repudio a lo que calificó como una acción dirigida a amedrentar a la población civil.

“Quiero manifestar mi rechazo absoluto contra los autores materiales e intelectuales del atentado terrorista en la base aérea de la ciudad de Cali. Un atentado que aprovecharon la circulación de civiles para estallar este carrobomba o este artefacto que se ha manifestado. Si estos sectores creen que van a doblegar al pueblo y se equivocan. El pueblo sabrá enfrentar esta situación con la unidad de toda la ciudad y todo el país. Estos sectores criminales, que no le importan ni cinco la vida del pueblo colombiano, van a tener la más contundente respuesta de la ciudad y del país”, afirmó el congresista en un video.

Videos en redes sociales evidencian la magnitud de la tragedia - crédito Redes sociales/X

Mondragón, en la misma comunicación, expresó solidaridad con los afectados por la explosión. “A los familiares de las personas que hayan podido parecer afectadas en este momento, toda nuestra solidaridad y esperamos que la autoridad y las instituciones acompañen a todas estas personas. Ni un paso atrás. Vamos a derrotar a estos sectores que nos quieren llenar de sangre y de miedo. Unidad del pueblo colombiano y del pueblo caleño”, puntualizó.

Por parte de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, el diputado del Pacto Histórico, Jonhy Acosta, señaló que se trata de una acción criminal que “beneficia a la derecha”: “Cobardes y violentos siguen creyendo que con bombas el país va a cambiar. ¿A quiénes benefician esos atentados? A la derecha y su discurso de miedo y seguridad. No fue un atentado contra la base aérea, fue contra toda Cali. Todo el peso del Estado para quienes atentan contra la vida”.

Diputado del Valle por el Pacto Histórico señaló que estos atentados "benefician a la derecha" - crédito @JonhyAcosta_/X

En el desarrollo de las investigaciones, autoridades informaron de la captura de dos presuntos implicados en el atentado. Circularon en redes sociales imágenes del detenido, relacionado con grupos armados y vistiendo uniformes camuflados.

Las reacciones oficiales continuaron con la postura de Alejandro Éder, alcalde de Cali, que condenó el atentado y aseguró acciones para dar con los responsables. Entre las medidas inmediatas tomadas por la administración local, se dispuso una recompensa de hasta $400 millones por información que lleve a la identificación y detención de los responsables.

Además, se impuso la restricción del tránsito para camiones de más de cuatro toneladas desde las 7:00 p.m. del jueves hasta las 4:00 a. m. del viernes 22 de agosto, junto con el refuerzo de las medidas de seguridad en los accesos y salidas de la ciudad con la asistencia de la Policía Metropolitana.