Colombia

Jennifer Pedraza rechazó nuevo cargo que tendrá Alfredo Saade en el Gobierno: “Autoritario, falso pastor”

El jefe de Despacho será el nuevo embajador de Colombia en Brasil. Su cambio de puesto obedecería a una sanción de la Procuraduría

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Jennifer Pedraza aseguró que Alfredo
Jennifer Pedraza aseguró que Alfredo Saade nunca debió llegar al Gobierno - crédito oficina de prensa Jennifer Pedraza y @alfredosaadev

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza rechazó el nuevo cargo que asumirá Alfredo Saade dentro del Gobierno nacional. El funcionario dejará la jefatura del Despacho presidencial para ser el nuevo embajador de Colombia en Brasil. Así lo confirmó a través de su cuenta de X, luego de que su hoja de vida fuera publicada oficialmente para la postulación al cargo.

“El presidente @petrogustavo me ha pedido que sea su embajador en Brasil, con instrucciones precisas para seguir construyendo relaciones de éxito con sur América. Fue un placer estar a su lado estos dos meses cumpliendo las tareas asignadas, las cuales realicé con éxito rotundo. Sé que este nuevo reto también lo llevaré a buen puerto. Esto apenas comienza”, escribió Saade.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la congresista Pedraza, el autoproclamado pastor, que fue posesionado en el cargo de jefe de Despacho el 25 de junio de 2025, jamás tuvo que haber hecho parte de la administración del presidente Gustavo Petro. Catalogó al servidor público como un hombre autoritario y que falsamente estaría ejerciendo como pastor.

A mí no me van a poner a celebrar que Saade sea embajador, viviendo feliz y contento, PAGO CON LOS IMPUESTOS DE LA GENTE. Un tipo como él jamás debió hacer parte del Gobierno: autoritario, falso pastor, promotor de la reelección y hasta bukelista. Ni en el DAPRE ni Embajador”, precisó.

La congresista Jennifer Pedraza rechazó
La congresista Jennifer Pedraza rechazó nuevo cargo de Alfredo Saade - crédito @JenniferPedraz/X

En efecto, Saade ha sido promotor de la figura de la reelección presidencial, que actualmente está prohibida en la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, a su juicio, la posibilidad de que un ciudadano que ya ejerció como mandatario permanezca en el cargo o sea elegido nuevamente por la ciudadanía es necesario.

En conversación con El Espectador, aseguró que en el caso de Gustavo Petro, su administración debería extenderse por dos décadas para garantizar la implementación de los cambios que prometió en campaña (2022).

La repostulación del presidente no significa reelección, significa que el pueblo dirá si es reelecto o no (…). Yo creo que al presidente Gustavo Petro el país debería tenerlo no menos de 20 años en el Gobierno”, aseveró.

Alfredo Saade aseguró que el
Alfredo Saade aseguró que el presidente Petro le pidió ser embajador - crédito Presidencia

Su postura es afín a la posición del Congreso de El Salvador, que aprobó una reforma constitucional que da paso a la reelección presidencial indefinida. Esta decisión beneficia al actual presidente de ese país, Nayib Bukele.

La sanción de la Procuraduría que afecta a Saade

El repentino cambio de puesto de Alfredo Saade en el Gobierno Petro tendría una razón. El Tiempo informó que el jefe de Despacho dejará el cargo en la Presidencia debido a una suspensión que la Procuraduría General de la Nación impuso debido a su gestión en el proceso de expedición de pasaportes en Colombia.

Según este reporte, Saade habría usado su posición para intervenir en la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes, emitiendo órdenes a funcionarios de la Cancillería. En el expediente se detalla que solicitó racionalizar la asignación de citas para la expedición del documento, con el objetivo de asegurar una mayor disponibilidad de libretas a lo largo del tiempo.

Así las cosas, la decisión del presidente Gustavo Petro de mover a Saade de su puesto apuntaría a mantenerlo dentro del Gobierno, ya que la suspensión solo será efectiva para funciones en la jefatura de gabinete y tendrá una duración de tres meses.

La Procuraduría sancionó a Alfredo
La Procuraduría sancionó a Alfredo Saade - crédito Colprensa/Sergio Acero

Resuelve: suspender provisionalmente del ejercicio del cargo de Jefe de Despacho Presidencial a Alfredo Saade Vergel (...) por el término de tres meses y solicitar al Presidente de la República de Colombia que proceda a hacer efectiva esta medida cautelar y una vez ejecutada comunique a la Sala Disciplinaria de Instrucción su cumplimiento”, se lee en el documento decisorio.

Temas Relacionados

Jennifer PedrazaAlfredo SaadeEmbajador de Colombia en BrasilProcuraduríaJefe de DespachoGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el verde va a los penales en Brasil

El cuadro antioqueño empató 0-0 ante los brasileños en Medellín y ahora se juega la temporada en el mítico estadio de Morumbí, en la ciudad paulista

EN VIVO São Paulo vs.

Este será el rival de Once Caldas en los cuartos de final en la Copa Sudamericana: viajará a Ecuador

El equipo de Hernán Darío Herrera es el único colombiano que sigue vivo en el certamen internacional, en la que llega a esta instancia de un torneo de Conmebol por primera vez desde 2004

Este será el rival de

Los números sorteados del Chontico Noche de hoy

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Los números sorteados del Chontico

Estas son las regiones más chocolateras en Colombia: destinos ideales para los turistas amantes de este manjar

El auge del cacao colombiano va más allá de la cantidad producida; reside también en la riqueza de sus tradiciones y la creatividad en la forma de integrarlo en la vida cotidiana

Estas son las regiones más

Mauricio Figueroa logró su pensión a los 75 años, tras 13 años de espera

El actor colombiano, recordado por su reciente participación en ‘La casa de los famosos’, accedió finalmente a su pensión tras más de una década de haber cumplido la edad legal

Mauricio Figueroa logró su pensión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan masacre en una finca

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Figueroa logró su pensión

Mauricio Figueroa logró su pensión a los 75 años, tras 13 años de espera

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify Colombia

Hernán Orjuela publicó impactante mensaje en sus redes sociales: “El diablo anda alrededor buscando a quien devorar”

Alien: Earth encabeza las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Festival Salsa al Parque 2025 cambia de fecha y se celebrará en octubre en el Parque Simón Bolívar

Deportes

Atlético Nacional le dijo adiós

Atlético Nacional le dijo adiós a la Copa Libertadores: São Paulo lo eliminó en los penales por 4-3

Este será el rival de Once Caldas en los cuartos de final en la Copa Sudamericana: viajará a Ecuador

Con un estelar Kevin Serna, Fluminense se impuso 2-0 al América en el Maracaná por la Copa Sudamericana

América de Cali dio a conocer los precios de boletería para el clásico con Atlético Nacional en el Pascual Guerrero

América podría perder a una de sus figuras tras duelo por Sudamericana: habrían enviado emisarios a verlo en el Maracaná