Colombia

Estas son las regiones más chocolateras en Colombia: destinos ideales para los turistas amantes de este manjar

El auge del cacao colombiano va más allá de la cantidad producida; reside también en la riqueza de sus tradiciones y la creatividad en la forma de integrarlo en la vida cotidiana

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
Diferentes regiones del país producen
Diferentes regiones del país producen cacao en Colombia - crédito Colombia Travel

Este producto, ampliamente valorado en las cocinas y en la historia de diversas naciones, ha situado a Colombia como uno de los referentes mundiales en la producción y calidad del cacao, de acuerdo con datos recientes de la Organización Internacional del Cacao.

Colombia se consolida entre los diez principales productores globales, alcanzando prestigio no solo por la calidad de su materia prima sino por la relación directa entre la cadena productiva del cacao y las experiencias turísticas y culturales que envuelven su consumo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este reconocimiento internacional se refleja en el dinamismo que adquirieron algunas regiones del país, cuyos paisajes y saberes constituyen rutas obligadas para los que buscan explorar el patrimonio del chocolate colombiano.

Las regiones líderes de la producción de Cacao

El auge del cacao colombiano
El auge del cacao colombiano va más allá de la cantidad producida - suministrada Colprensa
  • Santander se erige como el principal productor nacional de caco. Su clima tropical húmedo, sumado a suelos fértiles, genera las condiciones propicias para que el cultivo prospere con altos estándares de calidad. Municipios agrícolas y rurales capitalizaron esta ventaja, desarrollando proyectos de turismo comunitario que permiten a los visitantes convivir de cerca con la realidad del campo, recorrer plantaciones, aprender sobre los procesos de cosecha y poscosecha, y participar de las tradiciones gastronómicas propias de la región.
  • Arauca emerge como un nuevo polo de desarrollo para el sector cacaotero de Colombia. Su ubicación en los Llanos Orientales y el compromiso de sus comunidades permiten el crecimiento de una industria capaz de ofrecer una experiencia genuina a los turistas interesados en conocer el origen del chocolate. Los viajeros tienen la posibilidad de explorar extensas fincas, interactuar con productores locales y descubrir técnicas ancestrales de cultivo y procesamiento del cacao. Esta inmersión contribuye tanto al fortalecimiento de la economía regional como al reconocimiento del cacao como eje fundamental para el desarrollo rural.
Recorrer esta regiones del país
Recorrer esta regiones del país pone en valor no solo lo exquisito del chocolate, sino también el esfuerzo y la innovación detrás de su producción - crédito EFE
  • Huila se destaca gracias a su clima templado, que favorece la consolidación del cacao como una de las actividades económicas más importantes del territorio. Los paisajes huilenses, que se extienden desde el desierto de la Tatacoa hasta el histórico San Agustín, ofrecen un entorno diverso para la producción y para el turismo enfocado en el chocolate. Esta variedad de escenarios se traduce en una oferta turística amplia, donde el visitante puede disfrutar desde recorridos por plantaciones hasta catas guiadas y talleres de elaboración de chocolates artesanales.
  • Antioquia, a su vez, se suma a la lista de destinos imprescindibles para los amantes del cacao. Este departamento, caracterizado por un clima tropical seco adecuado para el cultivo, desarrolló rutas que incluyen visitas a chocolaterías, fincas experimentales y pequeñas fábricas que ponen en valor toda la cadena de producción. Durante los días festivos y puentes, estos espacios se convierten en puntos de encuentro para familias, turistas y aficionados que desean indagar en los secretos y sabores del chocolate antioqueño.

Un país de tradición chocolatera

El auge del cacao colombiano va más allá de la cantidad producida; reside también en la riqueza de sus tradiciones y la creatividad en la forma de integrarlo en la vida cotidiana. En el país, el chocolate deja su impronta en platos principales, bebidas calientes y frías, confitería y repostería de autor. Su presencia es habitual tanto en las mesas familiares como en restaurantes de alta cocina, consolidándose como patrimonio culinario y social.

Colombia se consolida entre los diez
Colombia se consolida entre los diez principales productores globales - crédito EFE

Cabe recordar, que el Día Internacional del Chocolate que se establece el 13 de septiembre, permite redescubrir el papel que ocupa este producto en la identidad nacional, especialmente en un contexto donde la producción sostenible y la articulación entre los sectores agrícola, turístico y cultural potencian el desarrollo de los territorios. Para quienes viajan en busca de nuevas experiencias, departamentos como Santander, Arauca, Huila y Antioquia ofrecen oportunidades únicas de aprendizaje y de contacto directo con la memoria viva del cacao en Colombia.

Recorrer estas regiones del país pone en valor no solo lo exquisito del chocolate, sino también el esfuerzo y la innovación detrás de su producción, invitando a propios y visitantes a sumergirse en una de las tradiciones más emblemáticas y sostenibles del país.

Temas Relacionados

Cacao en ColombiaTurismo de CacaoCacao regionesChocolate en ColombiaTurismo de ChocolateColombia-ViajesColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el verde va a los penales en Brasil

El cuadro antioqueño empató 0-0 ante los brasileños en Medellín y ahora se juega la temporada en el mítico estadio de Morumbí, en la ciudad paulista

EN VIVO São Paulo vs.

Con un estelar Kevin Serna, Fluminense se impuso 2-0 al América en el Maracaná por la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Gabriel Raimondi no pudo hacer frente al poderoso equipo brasileño, que había ganado el duelo de ida disputado en Cali por 1-2

Con un estelar Kevin Serna,

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify Colombia

Desde podcasts de terror y ficción hasta salud y bienestar, estas son las producciones que han conquistado al público colombiano en Spotify

Los podcasts más reproducidos hoy

Fredy Calvache enfrentaría nuevo tropiezo en su deseo de regresar al país: vuelo humanitario que requiere cuesta una millonada

Sobre la mesa sigue la opción de un vuelo disponible en primera clase para el regreso a Colombia del periodista caucano; sin embargo, su difícil condición de salud no se lo permitiría

Fredy Calvache enfrentaría nuevo tropiezo

América de Cali dio a conocer los precios de boletería para el clásico con Atlético Nacional en el Pascual Guerrero

El cuadro Escarlata deberá conseguir una victoria frente a los Verdolagas con el fin de salir de la mala racha que afronta en la Liga BetPlay Dimayor

América de Cali dio a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan masacre en una finca

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

ENTRETENIMIENTO

Los podcasts más reproducidos hoy

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify Colombia

Hernán Orjuela publicó impactante mensaje en sus redes sociales: “El diablo anda alrededor buscando a quien devorar”

Alien: Earth encabeza las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Festival Salsa al Parque 2025 cambia de fecha y se celebrará en octubre en el Parque Simón Bolívar

Sebastián Caicedo de nuevo arreció contra el Gobierno Petro: “Pendejos e incautos”

Deportes

EN VIVO São Paulo vs.

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el verde va a los penales en Brasil

Con un estelar Kevin Serna, Fluminense se impuso 2-0 al América en el Maracaná por la Copa Sudamericana

América de Cali dio a conocer los precios de boletería para el clásico con Atlético Nacional en el Pascual Guerrero

América podría perder a una de sus figuras tras duelo por Sudamericana: habrían enviado emisarios a verlo en el Maracaná

Si hay penal, “ojalá lo patee”: leyenda de Nacional y su ‘espaldarazo’ a Edwin Cardona para el duelo definitivo ante São Paulo en Brasil