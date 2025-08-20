Colombia

Dian alerta por mensajes falsos que buscan robar datos bancarios en temporada de declaración de renta

La entidad pidió a los ciudadanos verificar siempre el origen de las comunicaciones y no ingresar a enlaces sospechosos

Por Mauricio Villamil

Guardar
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Con el inicio del calendario tributario y la cercanía de los plazos para presentar la declaración de renta, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) advirtió sobre un incremento de intentos de fraude digital.

Según informó la entidad, delincuentes están utilizando mensajes de texto para engañar a los contribuyentes y obtener información sensible que puede comprometer sus cuentas bancarias.

FOTO DE ARCHIVO. Fachada de
FOTO DE ARCHIVO. Fachada de la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) en Bogotá, Colombia, 10 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La alerta fue emitida a través de los canales oficiales de la Dian, en donde se explicó que varios ciudadanos han reportado la recepción de mensajes en los que se les indica que su situación fiscal se encuentra en mora.

En esos textos se incluye un enlace con la instrucción de hacer clic para “regularizar” el supuesto incumplimiento.

La autoridad tributaria señaló que se trata de un intento de estafa, ya que, al acceder a esos enlaces, los delincuentes logran capturar datos confidenciales de los usuarios, como contraseñas o claves de acceso, con el fin de ingresar a sus cuentas y realizar retiros de dinero.

“🚨 ¡Alerta de fraude digital! 🚨 Delincuentes están enviando mensajes falsos como este📩 para estafarlo o robar su información personal. 🔍 Tenga en cuenta: ⚠️ No haga clic en enlaces sospechosos. 🚫 No entregue sus datos. 📵 No acceda a consultas que no sean de canales…”, publicó la Dian en su cuenta oficial de X.

- Crédito Banco de la
- Crédito Banco de la Nación

La entidad recordó que todas las comunicaciones oficiales con los ciudadanos se realizan únicamente a través de correo certificado o por los correos electrónicos que cada contribuyente registra en la plataforma de la Dian. En ningún caso se envían enlaces a través de mensajes de texto o se solicitan datos como contraseñas o claves de acceso.

Asimismo, la entidad insistió en que este tipo de mensajes deben ser reportados de inmediato a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes. De esta forma se busca identificar a los responsables de los fraudes digitales y prevenir que más ciudadanos caigan en estas prácticas.

Para verificar la veracidad de cualquier comunicación, la Dian recordó que los contribuyentes cuentan con varios canales oficiales de atención. En su portal web se pueden consultar requerimientos, agendar citas presenciales o virtuales y resolver inquietudes de forma segura. Además, los usuarios pueden comunicarse directamente a través de las líneas telefónicas y otros medios dispuestos para confirmar si tienen trámites pendientes.

La institución insistió en que se debe tener especial cuidado al momento de presentar la declaración de renta. Muchos contribuyentes suelen recurrir a terceros no autorizados para buscar ayuda en el trámite, lo cual puede facilitar que su información personal quede expuesta. La Dian reiteró que cualquier asesoría debe realizarse con personal autorizado o a través de los canales institucionales.

FOTO DE ACRHIVO: Un empleado
FOTO DE ACRHIVO: Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y uno de cinco dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá., Colombia Enero 27, 2025. REUTERS/Luisa González

El calendario tributario inició el pasado 12 de agosto y se extenderá hasta el mes de octubre, periodo en el que millones de ciudadanos deben presentar sus declaraciones. Por ello, la entidad subrayó la importancia de realizar el proceso únicamente por medio de los portales oficiales.

Quienes deban cumplir con la obligación, tras revisar sus cálculos con especialistas o contadores, no deben cargar documentos ni efectuar pagos en páginas externas o mediante enlaces recibidos por mensajes no verificados.

El fraude digital representa un riesgo adicional en un contexto en el que los contribuyentes ya enfrentan dudas e inquietudes relacionadas con la presentación de impuestos. El pago de tributos implica un esfuerzo económico significativo para muchos hogares y empresas, y la pérdida de recursos a través de estafas electrónicas agrava la situación.

Desde la Dian se reiteró que las denuncias de suplantación son fundamentales para la labor de las autoridades informáticas del país. Estas quejas permiten rastrear patrones de ataque y desarrollar estrategias para frenar a los delincuentes que buscan aprovecharse del cumplimiento tributario de los ciudadanos.

La entidad concluyó con un mensaje de precaución: no abrir enlaces sospechosos, no compartir claves o información privada y asegurarse de que cualquier trámite se realice únicamente por canales reconocidos. Al mismo tiempo, invitó a los contribuyentes a consultar sus dudas directamente con la Dian para evitar confusiones y reducir la exposición a fraudes digitales.

Temas Relacionados

DianDeclaración del rentaFraudeMensajes falsosColombia-noticias

Más Noticias

Multa por consumir alcohol en TransMilenio: lo que dice la norma y las sanciones para infractores

El consumo de bebidas alcohólicas en TransMilenio está prohibido y puede acarrear sanciones económicas

Multa por consumir alcohol en

Así puede solicitar la recalificación de estrato y reducir el pago en los recibos de servicios públicos

Los ciudadanos pueden pedir la revisión de su estrato ante la Secretaría de Planeación para ajustar tarifas

Así puede solicitar la recalificación

Deudas de administración en conjuntos residenciales: así funciona la prescripción según la ley en Colombia

El Código Civil y la Ley 675 de 2001 fijan reglas sobre plazos, intereses y sanciones en caso de mora en cuotas de administración

Deudas de administración en conjuntos

Las sanciones que enfrentan los propietarios en Colombia por no pagar el impuesto predial a tiempo

El no pago del impuesto predial genera intereses, procesos legales y limitaciones en trámites relacionados con los inmuebles

Las sanciones que enfrentan los

Bogotá: la predicción del clima para este 30 de agosto

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Bogotá: la predicción del clima
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: Armada Nacional fue atacada

Video: Armada Nacional fue atacada con canoa bomba en el río Guaviare; no se reportaron heridos

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

ENTRETENIMIENTO

Markiller deslumbró a Mafe Walker

Markiller deslumbró a Mafe Walker con una sorpresiva muestra de afecto: “Fin de los rumores”

Ladrón sinvergüenza en Barranquilla: tenía alrededor de $300.000 pesos en productos del D1 para revender

Conoce el K-drama de chefs que conquista a los usuarios de Netflix en Colombia este fin de semana

Seguidor de Petro confrontó a Juan Daniel Oviedo por su apariencia: “Cuando se corte el cabello, le doy la mano”

Estas son las películas que están de moda en Netflix Colombia este día

Deportes

Jhon Jáder Durán se despidió

Jhon Jáder Durán se despidió de José Mourinho en sus redes sociales: “Estuve contigo poco tiempo”

Carlos Antonio Vélez explotó por la convocatoria de la selección Colombia, pese a llamado de Dayro Moreno: “El club de amigos”

Comite Olímpico Colombiano se sumó a protestas por decisión de Petro de reducir el presupuesto: se anunció nueva movilización

Juan Guillermo Cuadrado quiere ser figura del Pisa para jugar el mundial con la selección Colombia: este es su plan

Juan Pablo Montoya dio su punto de vista sobre la llegada de Cadillac a la Fórmula 1: “No quiere entrar a ser uno más”