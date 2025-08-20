Colombia

Comisión de Acusaciones de la Cámara que investiga campaña de Petro quedó en manos del Gobierno: así fue la elección

Gloria Arizabaleta y María Eugenia Lopera, cercanas al Gobierno Petro, estarán a cargo de esta comisión en el periodo 2025 - 2026

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Las denuncias contra los magistrados
Las denuncias contra los magistrados fueron presentadas ante la Comisión de Acusación de la Cámara y la Fiscalía - crédito Colprensa

En la mañana del miércoles 20 de agosto de 2025, se realizó la elección de la mesa directiva de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de actuar sobre las denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado, entre ellos, el presidente de la República.

Con quince votos a favor, Gloria Arizabaleta, representante del Pacto Histórico, fue elegida nueva presidenta de la corporación, mientras que María Eugenia Lopera, del Partido Liberal, será la primera vicepresidenta de la comisión, al obtener 17 votos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la jornada, los representantes Katherine Miranda (Alianza Verde) y Hernán Cadavid (Centro Democrático) votaron en blanco.

Durante el periodo legislativo, esta comisión avanza en la investigación contra el presidente Gustavo Petro, sobre presuntas irregularidades en la financiación de su campaña y la violación de los topes electorales.

Temas Relacionados

Comisión de AcusacionesCámara de RepresentantesCongreso ColombiaGustavo PetroInvestigaciónCampaña Petro 2022Gloria ArizabaletaMaria Eugenia LoperaColombia-Noticias

Más Noticias

¿A contraluz o contra luz? La RAE explica cuál es la forma correcta de la grafía

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

¿A contraluz o contra luz?

“Ataca a sus víctimas, no respeta la justicia y la presiona”: senador Iván Cepeda sobre libertad de Álvaro Uribe

Cepeda recordó las declaraciones de Uribe durante los días en los que el expresidente permaneció en prisión domiciliaria en su vivienda en Rionegro

“Ataca a sus víctimas, no

Luisa Fernanda W reveló qué le molestó de Pipe Bueno durante el embarazo, entre otros síntomas: “No puedo explicar lo difícil que fue”

La influenciadora no solo compartió sus experiencias únicas como madre, también sorprendió al confesar que no descarta la idea de agrandar la familia junto a Pipe Bueno en el futuro

Luisa Fernanda W reveló qué

Sindicato del Inpec afirma que incendio en la cárcel La Picaleña está siendo investigado mientras esperan el parte médico de los tres heridos

La investigación sobre el incendio y las presuntas agresiones previas en un pabellón pone en evidencia desafíos persistentes en la garantía de la integridad y el trato digno dentro del sistema penitenciario colombiano

Sindicato del Inpec afirma que

Centro Democrático y Cambio Radical se ausentan de cita clave en la Casa de Nariño

El desacuerdo con la propuesta fiscal del Ejecutivo llevó a ambas bancadas a marcar distancia, mientras el proyecto avanza en el Congreso

Centro Democrático y Cambio Radical
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Sara, líder

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W reveló qué

Luisa Fernanda W reveló qué le molestó de Pipe Bueno durante el embarazo, entre otros síntomas: “No puedo explicar lo difícil que fue”

En caos terminó el reinado de la Libertad: a la ganadora anunciada le quitaron la corona tras exigencia del jurado

Valentino Lázaro arremetió contra Juliana Calderón al compararlo con su hermana: “Ser abogada le quedó grande”

Locutor de Los 40, Felipe Flórez, confesó cuándo fue la última vez que vio a su papá y cómo se separó su mamá de él: “Llegó a hacer cosas que son de animales, eso no es de una persona normal”

Novia de Fredy Guarín respondió comentarios de que quiere imitar a Sara Uribe y Karina García: “No me parezco a nadie”

Deportes

Estos fueron los mejores memes

Estos fueron los mejores memes de la participación de Edwin Cardona en el partido ante São Paulo en Copa Libertadores

James Rodríguez ahora sí le respondió a Lionel Messi, luego del cruce de palabras en el último partido de la selección Colombia contra Argentina

Así fue la pelea entre jugadores del Once Caldas y Huracán en Buenos Aires, por los octavos de final de la Sudamericana

Así fue la insólita expulsión de Edwin Cardona: lo critican incluso hinchas y compañeros de Atlético Nacional

Estos fueron los mejores memes tras las eliminaciones de Nacional de la Copa Libertadores y América de la Sudamericana