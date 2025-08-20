Comisión de Acusaciones de la Cámara que investiga campaña de Petro quedó en manos del Gobierno: así fue la elección

Las denuncias contra los magistrados fueron presentadas ante la Comisión de Acusación de la Cámara y la Fiscalía - crédito Colprensa

En la mañana del miércoles 20 de agosto de 2025, se realizó la elección de la mesa directiva de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de actuar sobre las denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado, entre ellos, el presidente de la República.

Con quince votos a favor, Gloria Arizabaleta, representante del Pacto Histórico, fue elegida nueva presidenta de la corporación, mientras que María Eugenia Lopera, del Partido Liberal, será la primera vicepresidenta de la comisión, al obtener 17 votos.

Durante la jornada, los representantes Katherine Miranda (Alianza Verde) y Hernán Cadavid (Centro Democrático) votaron en blanco.

Durante el periodo legislativo, esta comisión avanza en la investigación contra el presidente Gustavo Petro, sobre presuntas irregularidades en la financiación de su campaña y la violación de los topes electorales.