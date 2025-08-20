Colombia

Álvaro Uribe anunció que visitará el lugar donde dispararon a Miguel Uribe Turbay para honrar su memoria: “Es un llamado a la patria”

El expresidente sostuvo que es fundamental que los colombianos honren el legado que dejó el precandidato presidencial asesinado

Miguel Uribe Turbay acompañó en varias ocasiones al expresidente Uribe durante su carrera política - crédito Lina Gasca/Colprensa y @migueluribet/IG

El 19 de agosto de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, recupera su libertad mientras se resuelve el recurso de apelación interpuesto por su defensa.

El organismo amparó el derecho a la libertad individual del líder político y dejó sin efecto la orden de detención inmediata emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia.

Tras recuperar su libertad mientras se resuelve la apelación a su condena, el líder del Centro Democrático habló sobre el futuro del país en un evento en el Parque de Sabaneta, ubicado en el municipio del mismo nombre.

Durante su intervención, Uribe Vélez dedicó unas palabras en honor a Miguel Uribe Turbay, senador que fue asesinado durante su campaña a la presidencia de la República, y anunció que visitará el lugar en el que dispararon y donde descansa el integrante de su partido.

Álvaro Uribe anunció que visitará el lugar donde dispararon a Miguel Uribe - crédito Álvaro Uribe/Youtube

“Esta villa tan bella que es Sabaneta. Con la ayuda de Dios, el sábado haremos un acto de fe y de llamado a la patria, desde aquel lugar del sur de Bogotá, en el cual atentaron y finalmente asesinaron a nuestro mártir Miguel Uribe Turbay”.

Agregó: “Y además, iremos a visitar su última morada. Es su última morada, pero también es la llama que tiene que iluminar nuestro carácter, nuestras tesis, nuestra definición, la consagración patriótica de la nueva generación de colombianos”.

El expresidente sostuvo que es fundamental que los colombianos honren el legado que dejó el precandidato presidencial asesinado - crédito Centro Democrático

A su vez, el exgobernador de Antioquia resaltó las habilidades e importancia que tuvo Uribe Turbay en la colectividad. Igualmente, señaló que era un ejemplo para las nuevas generaciones de colombianos que desean trabajar por el desarrollo del territorio nacional.

“Miguel era un ejemplo por su estudio, su dedicación, su transparencia. Era franco, pero sin arrebatos. Tenía un gran control de la inteligencia emocional. Con él se discutía con mucha franqueza. Él era muy fuerte en los argumentos, pero era tranquilo en sus estados de ánimo”.

A renglón seguido, dijo: “Qué ejemplo tan importante le deja a las nuevas generaciones de la política. Por eso, allá, en ese lugar de Bogotá, el partido tendrá que pedir que haya una llamita para que por ahí, para que esa llamita, desde ese sitio, ilumine a las nuevas generaciones de colombianos. ¡Viva Miguel Uribe Turbay!”.

El exmandatario habló sobre los conflictos diplomáticos del Gobierno nacional- crédito Centro Democrático

Entre otros temas, el exmandatario habló sobre el conflicto entre Colombia y Perú. A su juicio, no es coherente que la actual administración apoye el régimen venezolano de Nicolás Maduro, mientras que busca conflicto con un país hermano.

Además, explicó que durante su administración trabajó de manera conjunta con el país inca para reducir la influencia de grupos armados y mejorar el turismo en el Amazonas. Según su análisis, es necesario retomar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel, por su importancia en el desarrollo de varios sectores productivos del país.

“Yo sinceramente creo que no es el tema de haber hecho lo que se hizo con Israel; yo creo que aquí se podría tener, si se quiere protagonismo internacional, una política de reconocimiento en los dos Estados y en relaciones con ambos”, explicó.

En su discurso, el expresidente criticó la falta de liderazgo para implementar proyectos de energía eólica y solar en La Guajira, mencionando que la falta de aceptación por parte de la comunidad local dejó estos proyectos en el aire, ahuyentado a los inversionistas.

“La receta fundamentalista es grave”, afirmó, refiriéndose a las políticas energéticas actuales que, según él, podrían llevar al país a un severo racionamiento de energía.

