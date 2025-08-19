Senador estadounidense Bernie Moreno celebró orden de libertad para Álvaro Uribe: “Es una victoria”

Bernie Moreno celebró el trabajo de las instituciones en Colombia luego de que se ordenara la liberación de Álvaro Uribe - crédito @berniemoreno / X

La decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de ordenar la expedición de la boleta de libertad a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez generó todo tipo de reacciones en el país político colombiano y, además, llegó a oídos de los Estados Unidos. En ese territorio, el exmandatario cuenta con el apoyo de los congresistas republicanos que, desde el primer momento, rechazaron la condena proferida en su contra y la medida de aseguramiento domiciliario que pesó sobre él.

El senador republicano de Ohio Bernie Moreno es uno de los legisladores norteamericanos que se pronunció sobre la sentencia del Tribunal, mostrando su apoyo al exmandatario y celebrando el hecho de que podrá gozar del derecho a la libertad mientras se define su situación jurídica.

“Un alto tribunal de Bogotá ordenó la liberación inmediata de @AlvaroUribeVel !La democracia prospera cuando un país cuenta con instituciones sólidas. Esta decisión de hoy es una victoria tanto para Colombia como para la familia Uribe”, escribió el congresista en su cuenta de X.

En el documento en el que yace la decisión del Tribunal, firmada por el magistrado ponente Leonel Rogeles Moreno, se explica que la jueza Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, no tuvo en cuenta el comportamiento del exmandatario durante el proceso penal que se surtió en su contra. Pues, acudió de manera voluntaria a todas las citaciones, en procura de ejercer su defensa de la mano de sus abogados.

“La falladora no examinó circunstancias favorables como la comparecencia voluntaria, inexistencia de incumplimientos procesales, ausencia de antecedentes penales, ni un riesgo probado de reiteración delictiva”, indicó el Tribunal.

