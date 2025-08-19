Colombia

Iván Duque defendió la “inocencia” de Álvaro Uribe luego de que se ordenara su libertad: “Ha enfrentado todas las infamias”

El expresidente no tendrá que permanecer detenido en su domicilio gracias a una decisión del Tribunal Superior de Bogotá

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El expresidente Iván Duque recalcó
El expresidente Álvaro Uribe sumó apoyos en redes sociales por parte de políticos afines que rechazan la condena de 12 años de prisión domiciliaria proferida en su contra y la detención inmediata que ordenó en su momento la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá Sandra Liliana Heredia. En esta ocasión, celebraron la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de ordenar su libertad.

Tras resolver una acción de tutela, el Tribunal amparó el derecho a la libertad del exmandatario mientras se resuelve su situación jurídica, es decir, hasta que exista un fallo en segunda instancia que ratifique o revoque la condena que hoy pesa en su contra por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El expresidente Iván Duque Márquez se unió a la ola de comentarios que surgieron al respecto, mostrando su respaldo a la decisión. Según explicó en su cuenta de X, el hecho de que se hayan reconocido errores en la orden de detención inmediata contra el ex jefe de Estado dejaría en evidencia su inocencia.

“La defensa en libertad de @AlvaroUribeVel, no aguantaba controversia alguna. Ha comparecido a todo el proceso, ha enfrentado todas las infamias e irregularidades con rigor y contundencia dejando claro su inocencia

Sin embargo, es importante aclarar que la sentencia del Tribunal no toma ninguna determinación con respecto a su condena ni hace aclaraciones con respecto a los argumentos de la jueza Sandra Liliana Heredia que soportan la sentencia condenatoria. Lo que sí hace es desestimar los fundamentos de la togada en los que basó su decisión de ordenar una medida de aseguramiento domiciliaria contra el exmandatario.

