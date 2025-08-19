Gustavo Petro sí habría señalado al ELN como posible responsable del atentado que asesinó a Miguel Uribe: video lo comprobaría

Hay un nuevo rifirrafe entre alias Antonio García y el presidente Gustavo Petro, por los presuntos señalamientos del jefe de Estado a esta organización criminal por el asesinato de Miguel Uribe - crédito REUTERS - Presidencia

Una fuerte controversia salpicó en la jornada del lunes festivo 18 de agosto de 2025 al presidente de la República, Gustavo Petro, que negó haber señalado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de haber sido el responsable intelectual y material del magnicidio del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay, tras el fuerte reclamo hecho por Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, más conocido por alias de Antonio García, que rechazó las acusaciones del mandatario.

“Nunca he dicho que el ELN este detrás del asesinato del senador Uribe Turbay. El ELN debería leer más que la prensa, directamente mis discursos. No hablo por hablar. Los indicios muestran una vía hacia la segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia; es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador. No hay indicios hacia el ELN, pero si hacia la Segunda Marquetalia", afirmó Petro en un fragmento de su extenso mensaje.

Con este mensaje, el presidente de la República Gustavo Petro le respondió al cabecilla del ELN, alias Antonio García - crédito @petrogustavo/X

Y agregó en su comunicación, que fue objeto de polémica en las plataformas digitales, cómo sería su modus operandi al otro lado de la frontera. “Las dos, están centradas en las economías ilícitas, han entrado en guerra entre sí, después de la trampa que el ELN le puso a la Segunda Marquetalia en territorio venezolano. Esa guerra la libran en Colombia y Venezuela”, expresó el primer mandatario en su publicación en la red social.

Esto fue motivo de molestia por parte del cabecilla del grupo armando insurgente, que respondió en una dura misiva a Petro. “Es deber de un Presidente decir la verdad al país y al mundo, esa que rueda por los pasillos de la inteligencia y los conversaderos de todo tipo”, indicó García. “No es fácil hablar de estos hechos en medio de un dolor que se manipula, pero que malintencionadamente se trata de achacar al ELN”, añadió el vocero del Comando Central de este grupo.

Con esta extensa carta, alias Antonio García negó que el ELN esté detrás del magnicidio del senador Miguel Uribe - crédito suministrada a Infobae Colombia

El video que probaría que Gustavo Petro sí habría acusado al ELN de matar a Miguel Uribe Turbay

Sin embargo, en su discurso del martes del 12 de agosto, durante la ceremonia de ascenso de generales de la Policía, en la Escuela General Santander de Bogotá, el primer mandatario se refirió a cómo esta organización al margen de la ley fue la que, según sus propias palabras, ordenó el asesinato del precandidato y congresista de la República, con el atentado del sábado 7 de junio, que prolongó su agonía hasta el 11 de agosto, cuando se confirmó su deceso.

“Y el ejército más importante de esa mafia se llama Ejército de Liberación Nacional, que se le olvidó que es la nación y que es la liberación. Por traquetear, porque se le llenó de codicia el corazón. Y sí, yo he movido diplomáticamente al Gobierno de Venezuela a que golpee el ELN y lo está golpeando. Y ahora a la Segunda Marquetalia, que está matando alcaldes en Venezuela, el ELN también, y aquí está asesinando colombianos”, dijo Petro al inicio de su intervención.

Desde la Escuela General Santander de Bogotá, el pasado martes 12 de agosto, el presidente Gustavo Petro, al parecer, acusó al ELN del magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay - crédito Presidencia

“Y es probable, no puedo afirmarlo, que es el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, por dinero”, afirmó Petro, siendo clave en su afirmación el aparte “el autor”, para referirse a la guerrilla y no a las disidencias como la responsable intelectual e, incluso material, del asesinato cometido contra uno de los referentes del partido de oposición al Ejecutivo, que adelantaba su campaña en el barrio Modelia de Bogotá cuando fue víctima de este cruento ataque.

“Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad. Porque hay que afirmarlo con certeza. Los señores disidentes y el señor Iván Mordisco están al servicio y bajo órdenes en la estructura de la junta del narcotráfico multinacional de las mafias. Y lo mismo el llamado Plan del Golfo", agregó en sus afirmaciones desde las instalaciones policiales, un día después de que se registrara el deceso del congresista, que falleció en la Fundación Santa Fe.