Colombia

Gustavo Petro sí habría señalado al ELN como posible responsable del atentado que asesinó a Miguel Uribe: video lo comprobaría

Aunque el mandatario le salió en respuesta al cabecilla del Ejército de Liberación Nacional, alias Antonio García, y lo invitó a estar más pendiente de sus discursos, lo cierto es que, en una de sus intervenciones, la que tuvo lugar en la Escuela General Santander de Bogotá, sí acusó a esa organización del magnicidio del senador y aspirante presidencial

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Hay un nuevo rifirrafe entre
Hay un nuevo rifirrafe entre alias Antonio García y el presidente Gustavo Petro, por los presuntos señalamientos del jefe de Estado a esta organización criminal por el asesinato de Miguel Uribe - crédito REUTERS - Presidencia

Una fuerte controversia salpicó en la jornada del lunes festivo 18 de agosto de 2025 al presidente de la República, Gustavo Petro, que negó haber señalado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de haber sido el responsable intelectual y material del magnicidio del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay, tras el fuerte reclamo hecho por Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, más conocido por alias de Antonio García, que rechazó las acusaciones del mandatario.

“Nunca he dicho que el ELN este detrás del asesinato del senador Uribe Turbay. El ELN debería leer más que la prensa, directamente mis discursos. No hablo por hablar. Los indicios muestran una vía hacia la segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia; es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador. No hay indicios hacia el ELN, pero si hacia la Segunda Marquetalia", afirmó Petro en un fragmento de su extenso mensaje.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente de la República Gustavo Petro le respondió al cabecilla del ELN, alias Antonio García - crédito @petrogustavo/X

Y agregó en su comunicación, que fue objeto de polémica en las plataformas digitales, cómo sería su modus operandi al otro lado de la frontera. “Las dos, están centradas en las economías ilícitas, han entrado en guerra entre sí, después de la trampa que el ELN le puso a la Segunda Marquetalia en territorio venezolano. Esa guerra la libran en Colombia y Venezuela”, expresó el primer mandatario en su publicación en la red social.

Esto fue motivo de molestia por parte del cabecilla del grupo armando insurgente, que respondió en una dura misiva a Petro. “Es deber de un Presidente decir la verdad al país y al mundo, esa que rueda por los pasillos de la inteligencia y los conversaderos de todo tipo”, indicó García. “No es fácil hablar de estos hechos en medio de un dolor que se manipula, pero que malintencionadamente se trata de achacar al ELN”, añadió el vocero del Comando Central de este grupo.

Con esta extensa carta, alias
Con esta extensa carta, alias Antonio García negó que el ELN esté detrás del magnicidio del senador Miguel Uribe - crédito suministrada a Infobae Colombia

El video que probaría que Gustavo Petro sí habría acusado al ELN de matar a Miguel Uribe Turbay

Sin embargo, en su discurso del martes del 12 de agosto, durante la ceremonia de ascenso de generales de la Policía, en la Escuela General Santander de Bogotá, el primer mandatario se refirió a cómo esta organización al margen de la ley fue la que, según sus propias palabras, ordenó el asesinato del precandidato y congresista de la República, con el atentado del sábado 7 de junio, que prolongó su agonía hasta el 11 de agosto, cuando se confirmó su deceso.

“Y el ejército más importante de esa mafia se llama Ejército de Liberación Nacional, que se le olvidó que es la nación y que es la liberación. Por traquetear, porque se le llenó de codicia el corazón. Y sí, yo he movido diplomáticamente al Gobierno de Venezuela a que golpee el ELN y lo está golpeando. Y ahora a la Segunda Marquetalia, que está matando alcaldes en Venezuela, el ELN también, y aquí está asesinando colombianos”, dijo Petro al inicio de su intervención.

Desde la Escuela General Santander de Bogotá, el pasado martes 12 de agosto, el presidente Gustavo Petro, al parecer, acusó al ELN del magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay - crédito Presidencia

“Y es probable, no puedo afirmarlo, que es el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, por dinero”, afirmó Petro, siendo clave en su afirmación el aparte “el autor”, para referirse a la guerrilla y no a las disidencias como la responsable intelectual e, incluso material, del asesinato cometido contra uno de los referentes del partido de oposición al Ejecutivo, que adelantaba su campaña en el barrio Modelia de Bogotá cuando fue víctima de este cruento ataque.

“Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad. Porque hay que afirmarlo con certeza. Los señores disidentes y el señor Iván Mordisco están al servicio y bajo órdenes en la estructura de la junta del narcotráfico multinacional de las mafias. Y lo mismo el llamado Plan del Golfo", agregó en sus afirmaciones desde las instalaciones policiales, un día después de que se registrara el deceso del congresista, que falleció en la Fundación Santa Fe.

Temas Relacionados

Antonio GarcíaGustavo PetroGobierno PetroAlias Antonio GarcíaMagnicidio Miguel UribeAsesinato Miguel UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas

El conjunto Tiburón se impuso a los Leopardos en un final polémico, que estuvo marcado por los múltiples desórdenes y discusiones por parte de los dos cuerpos técnicos

Hinchas de Junior y Bucaramanga

Jugadores de Once Caldas fueron gaseados cuando Policía dispersó banderazo de sus hinchas en Buenos Aires

El cuadro Albo permanece en territorio argentino en la previa de lo que será el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana con Huracán

Jugadores de Once Caldas fueron

El Festival Estéreo Pícnic 2026 ya tiene fecha: atendió los llamados de los asistentes

El Estéreo Pícnic hace parte de los festivales más importantes de la región, compitiendo directamente con el Lollapalooza de Argentina y Chile

El Festival Estéreo Pícnic 2026

‘Sandra Ramírez’, senadora y viuda de alias Tirofijo, desató la furia en redes tras fuerte acusación a papá de Miguel Uribe: “Escalofriante”

La firmante del Acuerdo de Paz del 2016, cuyo nombre de pila es Griselda Lobo y que fue compañera sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez, excabecilla de las extintas Farc, atacó al progenitor del senador y precandidato presidencial, al que acusó de politizar el magnicidio de su hijo

‘Sandra Ramírez’, senadora y viuda

Secretario de Seguridad de Nariño admitió control armado en Leiva: “La comunidad asiste por temor”

Fredy Gámez se pronunció sobre la entrega de un polideportivo liderada por las disidencias en Leiva y explicó las limitaciones estatales ante estos escenarios dominados por el miedo

Secretario de Seguridad de Nariño
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército desmantela laboratorio de cocaína

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

ENTRETENIMIENTO

Apple Colombia: las 10 canciones

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

El Festival Estéreo Pícnic 2026 ya tiene fecha: atendió los llamados de los asistentes

La Liendra hizo inesperado anuncio que dejó preocupados a sus seguidores: “No me nace”

Entre lágrimas, Yina Calderón reveló que perdió millonaria suma por causa de Westcol

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Deportes

Hinchas de Junior y Bucaramanga

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas

Jugadores de Once Caldas fueron gaseados cuando Policía dispersó banderazo de sus hinchas en Buenos Aires

Juan Pablo Vargas salió en defensa de David González en medio de crisis en Millonarios: “Acá no es de echar la culpa”

Periodista argentino propuso a Mackalister Silva como reemplazo de David González en Millonarios: “¿Ya es técnico?"

Falcao García integra lista de “fracasados” de uno de los clubes más importantes de Inglaterra