Feid hizo gran festejo por su cumpleaños en Japón después de festival musical junto a J Balvin y Yandel: estrenó canción para celebrar

La ciudad japonesa fue escenario para la celebración personal y artística del colombiano, quien compartió escenario con J Balvin y Yandel en uno de los festivales musicales más importantes del país - crédito @feid/ Instagram

Feid, cuyo nombre de pila es Salomón Villada Hoyos, celebró en Japón su cumpleaños número 33 con una fiesta que reunió a figuras clave del reguetón latino.

El evento, que coincidió con la presentación del artista en el Summer Sonic 2025, marcó un hito para los músicos de la región: el colombiano se convirtió en el primer latino en tener un escenario propio en el Beach Stage del Zozo Marine Stadium, uno de los recintos principales del festival.

Durante la jornada del fin de semana, el intérprete de Luna subió a la tarima acompañado de dos de sus amigos más cercanos, J Balvin y Yandel, quienes viajaron a Japón para acompañarlo. También participó el rapero local Yuki Chiba.

La celebración continuó tras bastidores, en donde el equipo de Feid organizó una fiesta privada e incluyó dulces típicos de Medellín y pastel, además de las bebidas favoritas del cantante.

En varios videos que circulan en redes sociales, los asistentes compartieron momentos íntimos de la reunión. “Feliz cumpleaños, Ferxxo, te lo mereces todo”, se escuchó entre los brindis realizados por el círculo cercano del artista.

En las fotos compartidas por el cantante se ve que su equipo fue el encargado de organizar el festejo sorpresa con una decoración inspirada en la esencia del Feid en tonos verdes, incluso se pudo apreciar que detalles como los pitillos de las bebidas tenían la cara del cantante cuando era un niño, festejo que disfrutó al lado de Balvin y Yandel.

El cantante paisa celebró 33 años después de su presentación en el festival Summer Sonic en Japón - crédito @feid / Instagram

Aunque en redes se conocieron dudas por la ausencia de sus familiares y de su novia Karol G, la razón es porque este festejo se hizo un día antes del cumpleaños real de Feid, por lo que se espera que su círculo cercano comparta una nueva celebración con el cantante.

El cantante, apodado “El Ferxxo”, suma este hito internacional a una serie de presentaciones recientes en escenarios destacados. Previo a la cita en Japón, Feid actuó en el Hard Summer Music Festival en Los Ángeles, donde compartió espacio con la figura del rap estadounidense, Snoop Dogg. El paisa mantiene una agenda demandante que lo ha llevado a compartir colaboraciones y escenarios con artistas que considera referentes: “Ha sido un sueño poder cantar con quienes admiro desde hace años”, expresó Feid a través de sus redes sociales.

El cantante paisa festejó junto a Balvin y Yandel su cumpleaños - crédito @feid / Instagram

Los organizadores del Summer Sonic 2025 resaltaron la diversidad y convocatoria que aportó la presencia de músicos de Latinoamérica. En palabras de la producción, “tener a un artista colombiano liderando un escenario propio es muestra de la expansión global del reguetón”. Este logro consolida a Feid como referente del género urbano, al tiempo que expande la influencia de la música en español en mercados asiáticos.

Feid adelanta su nuevo sencillo y celebra su cumpleaños con un estreno exclusivo en radio

El cantante colombiano Feid eligió el 19 de agosto, día en que cumplió 33 años, para presentar Se lo juro mor, su nuevo tema, en una exclusiva para la radio. El sencillo estará disponible oficialmente en plataformas digitales a partir del 20 de agosto a las 12:00 a. m. hora Colombia.

Se lo juro mor revela una nueva faceta interpretativa de Feid, quien aborda en la letra una historia de desamor marcada por la imposibilidad de una relación. El propio artista relata: “Yo ya fingí que no duele, duele el doble. El triple cuando el cora se rompe. Que te hizo tanto daño, ma, pero si no tuve la culpa, pero se lo cobraste a mi nombre”, según reveló el cantante en su cuenta de Instagram.

'Se lo juro Mor' es la nueva canción del paisa que se estrenó primero en la radio - crédito @feid/ Instagram

“Hey mor, aparecemos con un solo objetivo, para una misión, pero a la media noche (del 19 de agosto), vamos a tener el estreno mundial, el estreno exclusivamente en la radio, solamente va a sonar en radio Se lo juro mor, así que mor, donde usted quiera que esté escuche radio y me desea feliz cumpleaños”, dijo el cantante en sus redes sociales.