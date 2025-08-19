Colombia

Obispo colombiano se hace viral por su afición al ciclismo tras participar en una rodada y luego oficiar misa

Monseñor Orlando Olave Villanoba mostró su otra pasión y aseguró durante la celebración de la fiestas patronales de la población nortesantandereana que más que un “tema estético, es un tema de salud”

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Monseñor Orlando Olave Villanueva, Obispo
Monseñor Orlando Olave Villanueva, Obispo de Ocaña (der) - crédito Conferencia Episcopal de Colombia/YouTube

Un religioso colombiano se ha hecho viral en redes sociales luego de que se publicara un video por parte de Conferencia Episcopal en el que aparece rodando junto a un grupo de deportistas, como parte de las acciones que se realizaron para la celebración de las fiestas patronales en Ocaña, Norte de Santander.

La Diócesis de Ocaña, en cabeza del obispo, monseñor Orlando Olave Villanoba, lideró una iniciativa como parte del Jubileo de la Esperanza y de las Fiestas de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, la virgen a la que le son devotos los pobladores de esta zona del noroccidente del país, y que también es conocida como “la Morenita”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El video recogió el testimonio por parte del religioso, que cambió por un rato el hábito coral, que incluye prendas como la sotana morada, la muceta (capa corta), el solideo (gorro), por el uniforme de ‘escarabajo’ color verde, y el casco negro.

En el lugar, hizo presencia el exciclista colombiano Víctor Hugo Peña, ahora comentarista deportivo, y que destacó la relación cercana que tienen los deportistas, sobre todo los ciclistas y algunos corredores atléticos, y su lado más religioso. Porque además del deporte sobre ruedas, el atletismo fue la otra disciplina que tuvo su parte en la serie de eventos.

Monseñor tuvo espacio para dividirse
Monseñor tuvo espacio para dividirse entre su vida entregada al Señor y su pasión terrenal: el ciclismo - crédito Conferencia Episcopal de Colombia/YouTube

Luego de participar del fondo de ciclismo, el obispo de Ocaña llevó a cabo la eucaristía. El lugar elegido fue emblemático, dado que se realizó en el Santuario del Agua de la Virgen en Ocaña. Allí, en 1711 hizo su aparición de la Virgen de Torcoroma, patrona de la Diócesis de Ocaña,

Monseñor Olave Villanoba expresó que en esta jornada el fin era, además de realizar actividad deportiva, agradecerle a Dios.

“Son momentos muy especiales, donde también queremos resaltar y agradecer todo este jubileo de los deportistas, agradecer a Dios por el don de la salud y por el mundo del deporte, que también aquí en Ocaña es muy fuerte, por eso quisimos unirlo a ese año jubilar en el marco de nuestra fiesta patronal”, expresó el religioso.

El video se compartió en la cuenta de YouTube de la Conferencia Episcopal de Colombia dejó ver la faceta alterna del obispo, que en medio de su agenda y vida de entrega al Señor, también le saca tiempo a su otra pasión: la bicicleta.

Esta jornada contó con el apoyo de la Alcaldía de Ocaña, la Cámara de Comercio y la escuelas deportivas locales, y tuvo como pruebas la Escalada Atlética Agua de la Virgen y la Travesía de Ciclismo Nuestra Señora de Torcoroma.

Este evento hizo parte de
Este evento hizo parte de la celebración de las fiestas patronales en Ocaña, Norte de Santander - crédito Conferencia Episcopal de Colombia/YouTube

El mensaje del obispo de Ocaña sobre la importancia de realizar actividad deportivo: “El cuerpo es un templo”

En otro de los aparte del video que recopiló los momentos más destacados de las competencias y de la ceremonia religiosa, monseñor Olave dejó un mensaje a todos los usuarios, sin importar el credo, y es sobre la importancia de realizar actividad física.

“Decimos que cuerpo sano y mente sana, nosotros podemos decir cuerpo sano también da una espiritualidad, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuidar el cuerpo es cuidar obviamente el templo, no como un tema estético, es un tema de salud, es un tema de agradecer al Señor por la armonía de nuestro cuerpo”, afirmó el obispo de Ocaña.

De la misma forma, añadió que “el deporte también construye paz, construye reconciliación, construye fraternidad, construye alegría, y obviamente el deporte y el jubileo es todo eso”.

Mons. Orlando Olave participó del
Mons. Orlando Olave participó del fondo de ciclismo - crédito Conferencia Episcopal de Colombia/YouTube

Al final de las competencias, el monseñor ofició la misa en la que dieron gracias por el día que les hizo y favoreció la realización de actividad física.

Exciclista Víctor Hugo Peña habló sobre la relación entre deporte y religión: se consagran y piden ayuda

Por su parte, el expedalista que ostenta el reconocimiento de ser el primer latinoamericano en portar el famoso maillot amarillo, como se le conoce a la camiseta del líder de la clasificación general (y al final también la porta el campeón) del Tour de Francia, y considerada una de las tres carreras más importantes del ciclismo a nivel mundial (junto al Giro de Italia y la Vuelta a España), mencionó la importancia que tiene para él estar aferrado al de arriba.

El ahora comentarista deportivo agradeció
El ahora comentarista deportivo agradeció la invitación al obispo de Ocaña - crédito Conferencia Episcopal de Colombia/YouTube

“Encomendarse a un ser superior para que lo acompañe a uno, para que no le pase nada. Creo que tiene mucho para aportar, y luego todo lo que tiene que ver con el deporte, que es la disciplina, la entrega, el compromiso, que son como valores que tiene la vida espiritual también”, explicó Peña, que representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, y ahora es comentarista deportivo para ESPN.

“Si algo tienen los deportistas es que son bastante religiosos. El deporte, y sobre todo esos deportes de fondo, como son el ciclismo, el atletismo, pues tiene una, digamos, naturaleza de aguantar, de soportar, de saber que hay una meta que hay que alcanzar”, finalizó Peña, que agradeció al monseñor la invitación.

Temas Relacionados

Obispo ciclista colombianoMonseñor Orlando Olave VillanobaVíctor Hugo PeñaObispo de OcañaNorte de SantanderJubileo de la EsperanzaFiestas de Nuestra Señora de las Gracias de TorcoromaActividad físicaImportancia de realizar deporteColombia-Noticias

Más Noticias

Santander registró un temblor de magnitud 3.5 este 19 de agosto

El terremoto del Eje Cafetero de 1999 es considerado el más fuerte en la historia reciente del país

Santander registró un temblor de

Paro de bicitaxistas en Bogotá: conozca las principales afectaciones de movilidad en la ciudad

El gremio exige garantías laborales a la Alcaldía Distrital, mientras los líderes bloquean determinadas zonas de la ciudad

Paro de bicitaxistas en Bogotá:

ETB pide frenar la integración de servicios tras fusión Tigo-Movistar: “Que no puedan empaquetar fijo y móvil”

La compañía solicita al regulador impedir que los nuevos gigantes del sector ofrezcan combos de telefonía fija y móvil, por riesgos de duopolio y menor competencia para empresas y usuarios

ETB pide frenar la integración

Westcol sorprende con nuevo look tras derrota en el ring de boxeo por una apuesta y las redes lo comparan con Maluma: “Cómo me veo”

El ‘streamer’ fue tendencia después de conocerse su derrota en la pelea de boxeo de ‘Supernova Strikers’ contra el mexicano Mario Bautista

Westcol sorprende con nuevo look

El conmovedor mensaje de Claudia Bahamón tras la salida de Jorge Herrera en ‘MasterChef Celebrity’: “Te adoro”

La presentadora compartió las fotografías y las palabras que le dedicó al actor, luego de que los chefs explicaran los motivos por los que quedó fuera de la competencia

El conmovedor mensaje de Claudia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias el Flaco, cabecilla

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

ENTRETENIMIENTO

Westcol sorprende con nuevo look

Westcol sorprende con nuevo look tras derrota en el ring de boxeo por una apuesta y las redes lo comparan con Maluma: “Cómo me veo”

El conmovedor mensaje de Claudia Bahamón tras la salida de Jorge Herrera en ‘MasterChef Celebrity’: “Te adoro”

Adriana Bottina recordó el fallecimiento de su padre que murió de VIH: “Las especulaciones de la gente eran muy fuertes”

Un K-drama se coloca entre las 10 series de Netflix que debes ver hoy

Gerard Piqué salpicado por pullas de empresaria del fútbol femenino: “Shakira tenía razón”

Deportes

Fluminense vs. América de Cali

Fluminense vs. América de Cali EN VIVO: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

São Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Astana Team confirmó a los dos colombianos que participarán en la Vuelta a España

Neyser Villarreal pidió excusas a los hinchas de Millonarios por usar la camiseta del América de Cali y tomó drástica decisión

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas