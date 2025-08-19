Obispo colombiano se hace viral por su afición al ciclismo tras participar en una rodada y luego oficiar misa

Monseñor Orlando Olave Villanueva, Obispo de Ocaña (der) - crédito Conferencia Episcopal de Colombia/YouTube

Un religioso colombiano se ha hecho viral en redes sociales luego de que se publicara un video por parte de Conferencia Episcopal en el que aparece rodando junto a un grupo de deportistas, como parte de las acciones que se realizaron para la celebración de las fiestas patronales en Ocaña, Norte de Santander.

La Diócesis de Ocaña, en cabeza del obispo, monseñor Orlando Olave Villanoba, lideró una iniciativa como parte del Jubileo de la Esperanza y de las Fiestas de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, la virgen a la que le son devotos los pobladores de esta zona del noroccidente del país, y que también es conocida como “la Morenita”.

El video recogió el testimonio por parte del religioso, que cambió por un rato el hábito coral, que incluye prendas como la sotana morada, la muceta (capa corta), el solideo (gorro), por el uniforme de ‘escarabajo’ color verde, y el casco negro.

En el lugar, hizo presencia el exciclista colombiano Víctor Hugo Peña, ahora comentarista deportivo, y que destacó la relación cercana que tienen los deportistas, sobre todo los ciclistas y algunos corredores atléticos, y su lado más religioso. Porque además del deporte sobre ruedas, el atletismo fue la otra disciplina que tuvo su parte en la serie de eventos.

Luego de participar del fondo de ciclismo, el obispo de Ocaña llevó a cabo la eucaristía. El lugar elegido fue emblemático, dado que se realizó en el Santuario del Agua de la Virgen en Ocaña. Allí, en 1711 hizo su aparición de la Virgen de Torcoroma, patrona de la Diócesis de Ocaña,

Monseñor Olave Villanoba expresó que en esta jornada el fin era, además de realizar actividad deportiva, agradecerle a Dios.

“Son momentos muy especiales, donde también queremos resaltar y agradecer todo este jubileo de los deportistas, agradecer a Dios por el don de la salud y por el mundo del deporte, que también aquí en Ocaña es muy fuerte, por eso quisimos unirlo a ese año jubilar en el marco de nuestra fiesta patronal”, expresó el religioso.

El video se compartió en la cuenta de YouTube de la Conferencia Episcopal de Colombia dejó ver la faceta alterna del obispo, que en medio de su agenda y vida de entrega al Señor, también le saca tiempo a su otra pasión: la bicicleta.

Esta jornada contó con el apoyo de la Alcaldía de Ocaña, la Cámara de Comercio y la escuelas deportivas locales, y tuvo como pruebas la Escalada Atlética Agua de la Virgen y la Travesía de Ciclismo Nuestra Señora de Torcoroma.

El mensaje del obispo de Ocaña sobre la importancia de realizar actividad deportivo: “El cuerpo es un templo”

En otro de los aparte del video que recopiló los momentos más destacados de las competencias y de la ceremonia religiosa, monseñor Olave dejó un mensaje a todos los usuarios, sin importar el credo, y es sobre la importancia de realizar actividad física.

“Decimos que cuerpo sano y mente sana, nosotros podemos decir cuerpo sano también da una espiritualidad, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuidar el cuerpo es cuidar obviamente el templo, no como un tema estético, es un tema de salud, es un tema de agradecer al Señor por la armonía de nuestro cuerpo”, afirmó el obispo de Ocaña.

De la misma forma, añadió que “el deporte también construye paz, construye reconciliación, construye fraternidad, construye alegría, y obviamente el deporte y el jubileo es todo eso”.

Al final de las competencias, el monseñor ofició la misa en la que dieron gracias por el día que les hizo y favoreció la realización de actividad física.

Exciclista Víctor Hugo Peña habló sobre la relación entre deporte y religión: se consagran y piden ayuda

Por su parte, el expedalista que ostenta el reconocimiento de ser el primer latinoamericano en portar el famoso maillot amarillo, como se le conoce a la camiseta del líder de la clasificación general (y al final también la porta el campeón) del Tour de Francia, y considerada una de las tres carreras más importantes del ciclismo a nivel mundial (junto al Giro de Italia y la Vuelta a España), mencionó la importancia que tiene para él estar aferrado al de arriba.

“Encomendarse a un ser superior para que lo acompañe a uno, para que no le pase nada. Creo que tiene mucho para aportar, y luego todo lo que tiene que ver con el deporte, que es la disciplina, la entrega, el compromiso, que son como valores que tiene la vida espiritual también”, explicó Peña, que representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, y ahora es comentarista deportivo para ESPN.

“Si algo tienen los deportistas es que son bastante religiosos. El deporte, y sobre todo esos deportes de fondo, como son el ciclismo, el atletismo, pues tiene una, digamos, naturaleza de aguantar, de soportar, de saber que hay una meta que hay que alcanzar”, finalizó Peña, que agradeció al monseñor la invitación.