Claudia López pidió el fin de la guerra en Gaza: “Cuando los pueblos son superiores a sus dirigentes se salvan vidas”

Claudia López pidió al gobierno de Israel detener la ofensiva y garantizar el regreso de los rehenes - crédito Claudia Lopez/Facebook - Ronen Zvulun/Reuters

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López reaccionó públicamente a la jornada de huelga nacional que tuvo lugar en Israel el domingo 17 de agosto. La movilización, organizada por distintos colectivos ciudadanos, se desarrolló en varias ciudades y carreteras del país con un propósito central: exigir el fin de la guerra en la Franja de Gaza y reclamar la liberación de los rehenes israelíes.

Las protestas surgieron pocos días después de que el gobierno de Israel autorizara una ampliación de la ofensiva militar en el enclave palestino. Según los organizadores, la acción de paro fue un llamado de la ciudadanía para frenar la violencia, visibilizar el costo humano del conflicto y presionar por un acuerdo político que proteja la vida de las comunidades afectadas.

A través de su cuenta en la red social X, López compartió la nota publicada por el medio alemán Deutsche Welle (DW) en español, en la que se detallaban las manifestaciones realizadas en Israel. En su publicación, la lideresa política señaló que la ciudadanía se encuentra tomando una postura más clara frente a sus dirigentes.

La expansión de la ofensiva en Gaza autorizada por Netanyahu intensificó la inconformidad dentro de Israel - crédito Shir Torem/Reuters

“Cuando los pueblos son superiores a sus dirigentes se salvan vidas y democracias. La mayoría de la ciudadanía israelí exige parar la guerra de exterminio desatada por el gobierno @netanyahu contra el pueblo palestino y traer de regreso a los rehenes israelíes. ¡No al genocidio!”, escribió.

Con este mensaje, la precandidata resaltó la importancia de la presión ciudadana como mecanismo para evitar más muertes y para obligar a las autoridades a adoptar decisiones orientadas a proteger la vida y garantizar salidas políticas.

El pronunciamiento de López incluyó una exhortación directa al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En sus palabras, pidió que la guerra termine y que se priorice la vida de los pueblos involucrados. Su señalamiento se suma a voces internacionales que expresaron rechazo a la estrategia militar de Israel y piden un alto al fuego inmediato.

Claudia López pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, detener la guerra en la Franja de Gaza - crédito @ClaudiaLopez/X

De manera rápida, el mensaje de la lideresa, que atraviesa una fuerte disputa en su camino hacia las elecciones presidenciales, donde compite con un amplio número de precandidatos y candidatos, generó reacciones tanto positivas como negativas. Sin embargo, frente a un tema tan complejo y cargado de polarización a nivel mundial, ella optó por bloquear los comentarios, impidiendo que se respondieran a su publicación.

Con protestas, ciudadanos piden cesar la guerra y que los rehenes vuelvan

De acuerdo con medios internacionales, la jornada de paro se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos de Israel. Varias carreteras fueron bloqueadas, lo que generó una interrupción parcial del transporte y de la movilidad en áreas estratégicas. Asimismo, en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén, miles de manifestantes portaron pancartas con consignas en contra de la guerra y a favor de la liberación de los rehenes.

Las organizaciones convocantes aseguraron que la protesta no busca únicamente detener la ofensiva en Gaza, sino también exigir responsabilidad política a los líderes que han promovido decisiones militares con efectos graves sobre la población civil.

Las movilizaciones en Israel incluyeron bloqueos de carreteras y concentraciones en Tel Aviv y Jerusalén - crédito Shir Torem/Reuters

Cabe destacar que, el conflicto en la Franja de Gaza provocó un alto número de víctimas desde el 7 de octubre de 2023 —cuando el grupo terrorista Hamas llegó a este territorio y atacó a miles de israelíes que están en esta zona en medio de un festival de música electrónica—, así como una crisis humanitaria que fue advertida por organismos internacionales.

La expansión de la ofensiva israelí, aprobada recientemente por el gabinete de Netanyahu, intensificó las críticas tanto en el ámbito interno como en la esfera diplomática. Gobiernos, instituciones y organizaciones de derechos humanos hicieron llamados a detener las hostilidades, insistiendo en la necesidad de buscar negociaciones que eviten más muertes y que permitan el regreso de los rehenes.