La fiscal general Luz Adriana Camargo habría ignorado “alertas sobre un plan terrorista contra líderes de derecha”, aseguró Abelardo de la Espriella

El precandidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella hizo fuertes acusaciones por medio de su cuenta en X contra la fiscal general Luz Adriana Camargo.

En su publicación, De la Espriella puso en conocimiento del Congreso, la presunta negligencia de la fiscal general en el atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay.

“Hoy he puesto en conocimiento del Congreso una presunta negligencia de la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, quien ignoró alertas sobre un plan terrorista contra líderes de derecha, que terminó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay”, señaló.

El jurista aseguró que las guerrillas habrían armado un plan para asesinar a varios políticos de derecha por 8 millones de dólares.

“Las guerrillas habrían destinado 8 millones de dólares para asesinar a Álvaro Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Federico Gutiérrez, contra mí, entre otros”, afirmó.

Para finalizar, De la Espriella recalcó que lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay es un genocidio político que pone en riesgo la vida y democracia de todos los candidatos de la oposición.

“Lo que está ocurriendo no es menor: se configura un intento de genocidio político que pone en riesgo nuestra vida, la democracia y el Estado de Derecho”, puntualizó.

En su petición, el abogado pide al Congreso revisar el caso en la mayor brevedad posible, pues lo anterior pone en riesgo la vida de la oposición.

Abelardo de la Espriella respondió a respaldo a su precandidatura presidencial por parte de Eduardo Zapateiro

El respaldo del general retirado Eduardo Zapateiro a la precandidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella se convirtió en uno de los movimientos políticos más comentados de los últimos días en Colombia.

El excomandante del Ejército Nacional anunció públicamente su decisión de apoyar a De la Espriella y declaró: “Bienvenido al ejército democrático”, frase que sintetizó el tono de su pronunciamiento.

La decisión de Zapateiro fue oficializada el lunes 18 de agosto mediante un video distribuido en sus plataformas digitales.

En su declaración, el general argumentó que la coyuntura nacional y los hechos recientes influyeron directamente sobre su elección.

“Colombianos, ante la actual situación que está viviendo el país y ante los últimos acontecimientos que han dejado en luto a quienes con amor hemos servido a la patria, viendo continuos asesinatos a nuestros héroes, soldados que han ofrendado sus vidas y el atroz magnicidio ocurrido con uno de los candidatos presidenciales, he tomado la decisión patriótica, junto a mi familia y motivado por muchos amigos a lo largo y ancho del país, de acompañar y apoyar al doctor Abelardo de la Espriella en su candidatura a la presidencia de la República”, manifestó Zapateiro.

El contexto resultó particularmente sensible por el reciente sepelio del senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y víctima de un atentado el pasado 7 de junio de 2025.

La muerte de Uribe Turbay, ocurrida luego de más de dos meses de hospitalización, contribuyó a la sensación de crisis y profundizó la preocupación por la seguridad, un aspecto central en la argumentación del respaldo militar a De la Espriella.

Durante su declaración, Eduardo Zapateiro esgrimió motivos personales e institucionales para unirse al “batallón político” que lidera De la Espriella.

Aseguró que en el abogado percibe “conocimiento, experiencia, con carácter y tomando como base los lineamientos de la Constitución y las leyes de la República”.

El militar insistió en la importancia de fortalecer la seguridad y la justicia dentro de Colombia, para que el país logre vivir “en libertad y orden”.

Por su parte, Abelardo de la Espriella respondió rápidamente al respaldo, agradeciendo y resaltando la trayectoria del general retirado.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), afirmó: “Voy a restablecer la moral de la tropa, voy a respetar el honor militar, voy a recuperar el respeto por nuestros héroes de la Patria, voy a reintegrar a los héroes que Petro descabezó para implosionar nuestra Fuerza Pública. Junto a ellos, vamos a salvar a Colombia (sic)”.

El abogado y empresario señaló que la suma del general representa un fortalecimiento para su equipo de trabajo, describiendo la apuesta como un esfuerzo conjunto por restaurar principios fundamentales de la institucionalidad.