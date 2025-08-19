Colombia

La fiscal general Luz Adriana Camargo habría ignorado “alertas sobre un plan terrorista contra líderes de derecha”, aseguró Abelardo de la Espriella

El abogado y hoy precandidato presidencial aseguró que las guerrillas habrían destinado ocho millones de dólares para asesinar a Álvaro Uribe y otros políticos de derecha

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Abelardo de la Espriella es
Abelardo de la Espriella es un opositor del gobierno de Gustavo Petro - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

El precandidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella hizo fuertes acusaciones por medio de su cuenta en X contra la fiscal general Luz Adriana Camargo.

En su publicación, De la Espriella puso en conocimiento del Congreso, la presunta negligencia de la fiscal general en el atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hoy he puesto en conocimiento del Congreso una presunta negligencia de la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, quien ignoró alertas sobre un plan terrorista contra líderes de derecha, que terminó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay”, señaló.

El jurista aseguró que las guerrillas habrían armado un plan para asesinar a varios políticos de derecha por 8 millones de dólares.

Pronunciamiento de Abelardo de la
Pronunciamiento de Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA

Las guerrillas habrían destinado 8 millones de dólares para asesinar a Álvaro Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Federico Gutiérrez, contra mí, entre otros”, afirmó.

Para finalizar, De la Espriella recalcó que lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay es un genocidio político que pone en riesgo la vida y democracia de todos los candidatos de la oposición.

“Lo que está ocurriendo no es menor: se configura un intento de genocidio político que pone en riesgo nuestra vida, la democracia y el Estado de Derecho”, puntualizó.

En su petición, el abogado pide al Congreso revisar el caso en la mayor brevedad posible, pues lo anterior pone en riesgo la vida de la oposición.

Presunta negligencia por parte de
Presunta negligencia por parte de la fiscal general Luz Adriana Camargo - crédito @ABDELAESPRIELLA

Abelardo de la Espriella respondió a respaldo a su precandidatura presidencial por parte de Eduardo Zapateiro

El respaldo del general retirado Eduardo Zapateiro a la precandidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella se convirtió en uno de los movimientos políticos más comentados de los últimos días en Colombia.

El excomandante del Ejército Nacional anunció públicamente su decisión de apoyar a De la Espriella y declaró: “Bienvenido al ejército democrático”, frase que sintetizó el tono de su pronunciamiento.

La decisión de Zapateiro fue oficializada el lunes 18 de agosto mediante un video distribuido en sus plataformas digitales.

En su declaración, el general argumentó que la coyuntura nacional y los hechos recientes influyeron directamente sobre su elección.

El general (r) declinó su aspiración para sumarse a la campaña del abogado Abelardo de la Espriella, con miras a los comicios de mayo del 2026, en los que el jurista parte como una de las fichas de la derecha - crédito @EEZapateiro/X

“Colombianos, ante la actual situación que está viviendo el país y ante los últimos acontecimientos que han dejado en luto a quienes con amor hemos servido a la patria, viendo continuos asesinatos a nuestros héroes, soldados que han ofrendado sus vidas y el atroz magnicidio ocurrido con uno de los candidatos presidenciales, he tomado la decisión patriótica, junto a mi familia y motivado por muchos amigos a lo largo y ancho del país, de acompañar y apoyar al doctor Abelardo de la Espriella en su candidatura a la presidencia de la República”, manifestó Zapateiro.

El contexto resultó particularmente sensible por el reciente sepelio del senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y víctima de un atentado el pasado 7 de junio de 2025.

La muerte de Uribe Turbay, ocurrida luego de más de dos meses de hospitalización, contribuyó a la sensación de crisis y profundizó la preocupación por la seguridad, un aspecto central en la argumentación del respaldo militar a De la Espriella.

Durante su declaración, Eduardo Zapateiro esgrimió motivos personales e institucionales para unirse al “batallón político” que lidera De la Espriella.

Abelardo de la Espriella respondió
Abelardo de la Espriella respondió al respaldo del excomandante del Ejército destacando el valor de sumar a “uno de los héroes que dio soporte a la democracia con las armas de la República” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Aseguró que en el abogado percibe “conocimiento, experiencia, con carácter y tomando como base los lineamientos de la Constitución y las leyes de la República”.

El militar insistió en la importancia de fortalecer la seguridad y la justicia dentro de Colombia, para que el país logre vivir “en libertad y orden”.

Por su parte, Abelardo de la Espriella respondió rápidamente al respaldo, agradeciendo y resaltando la trayectoria del general retirado.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), afirmó: “Voy a restablecer la moral de la tropa, voy a respetar el honor militar, voy a recuperar el respeto por nuestros héroes de la Patria, voy a reintegrar a los héroes que Petro descabezó para implosionar nuestra Fuerza Pública. Junto a ellos, vamos a salvar a Colombia (sic)”.

El abogado y empresario señaló que la suma del general representa un fortalecimiento para su equipo de trabajo, describiendo la apuesta como un esfuerzo conjunto por restaurar principios fundamentales de la institucionalidad.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaFiscal general Luz Adriana CamargoMiguel UribePlan terroristaPresunta negligenciaCongreso de la RepúblicaColombia-Noticias

Más Noticias

Santander registró un temblor de magnitud 3.5 este 19 de agosto

El terremoto del Eje Cafetero de 1999 es considerado el más fuerte en la historia reciente del país

Santander registró un temblor de

Paro de bicitaxistas en Bogotá: conozca las principales afectaciones de movilidad en la ciudad

El gremio exige garantías laborales a la Alcaldía Distrital, mientras los líderes bloquean determinadas zonas de la ciudad

Paro de bicitaxistas en Bogotá:

ETB pide frenar la integración de servicios tras fusión Tigo-Movistar: “Que no puedan empaquetar fijo y móvil”

La compañía solicita al regulador impedir que los nuevos gigantes del sector ofrezcan combos de telefonía fija y móvil, por riesgos de duopolio y menor competencia para empresas y usuarios

ETB pide frenar la integración

Westcol sorprende con nuevo look tras derrota en el ring de boxeo por una apuesta y las redes lo comparan con Maluma: “Cómo me veo”

El ‘streamer’ fue tendencia después de conocerse su derrota en la pelea de boxeo de ‘Supernova Strikers’ contra el mexicano Mario Bautista

Westcol sorprende con nuevo look

El conmovedor mensaje de Claudia Bahamón tras la salida de Jorge Herrera en ‘MasterChef Celebrity’: “Te adoro”

La presentadora compartió las fotografías y las palabras que le dedicó al actor, luego de que los chefs explicaran los motivos por los que quedó fuera de la competencia

El conmovedor mensaje de Claudia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias el Flaco, cabecilla

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

ENTRETENIMIENTO

Westcol sorprende con nuevo look

Westcol sorprende con nuevo look tras derrota en el ring de boxeo por una apuesta y las redes lo comparan con Maluma: “Cómo me veo”

El conmovedor mensaje de Claudia Bahamón tras la salida de Jorge Herrera en ‘MasterChef Celebrity’: “Te adoro”

Adriana Bottina recordó el fallecimiento de su padre que murió de VIH: “Las especulaciones de la gente eran muy fuertes”

Un K-drama se coloca entre las 10 series de Netflix que debes ver hoy

Gerard Piqué salpicado por pullas de empresaria del fútbol femenino: “Shakira tenía razón”

Deportes

São Paulo vs. Atlético Nacional

São Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Fluminense vs. América de Cali EN VIVO: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

Astana Team confirmó a los dos colombianos que participarán en la Vuelta a España

Neyser Villarreal pidió excusas a los hinchas de Millonarios por usar la camiseta del América de Cali y tomó drástica decisión

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas