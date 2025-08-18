Colombia

Álvaro Uribe reiteró su inocencia tras la condena por soborno al abogado Diego Cadena: “Jamás intenté engañar a la justicia”

El expresidente insistió en que nunca trató de engañar a la justicia, razón por la cual afirmó que no debió ser condenado

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
El expresidente Álvaro Uribe volvió a hablar de los delitos de los cuales fue hallado culpable en primera instancia - crédito @AlvaroUribeVel/X

A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió nuevamente a su proceso penal, después de que un juez absolviera a Diego Cadena de dos delitos y lo declarara culpable de soborno al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

El exmandatario colombiano (2002-2010) ha publicado una serie de mensajes, donde trata de explica su supuesta inocencia en este proceso penal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este lunes 18 de agosto de 2025, el líder del Centro Democrático se refirió al delito de fraude procesal, por el que fue hallado culpable en primera instancia.

Álvaro Uribe se refirió al
Álvaro Uribe se refirió al delito de fraude procesal, por el que fue hallado culpable en primera instancia - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente Uribe insistió en que nunca trató de engañar a la justicia, razón por la cual afirmó que no debió ser condenado.

Jamás intenté engañar a la justicia. El delito de fraude procesal por el cual me condenan consiste en una acción con la cual se pretenda engañar a la justicia”, expresó Uribe.

Y agregó: “En 2012, mi apoderado, el Dr. Granados, denunció a Iván Cepeda por sus abusos de defensor de derechos humanos, con esa máscara su oficio era buscar testigos para acusarme. En 2014 nuevamente se denunció a Iván Cepeda por la visita a reclusos de Itagüí, a quienes les ofreció beneficios para que me acusaran. En febrero 16 de 2018, pocos días antes de la elección parlamentaria, la Corte se inhibió de proseguir contra Cepeda y tomó la decisión de avanzar investigaciones contra mí”.

Según Álvaro Uribe, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de investigarlo le “causó un enorme daño electoral”

“Me causó un enorme daño electoral en esa elección parlamentaria. A los testigos de 2014 y al abogado Wilser Molina, quien me trajo la información, les compulsaron copias por falsedad. Han pasado 11 años desde que se presentaron estas declaraciones y no han encontrado nada para acusarlos de falsos testigos”, aseveró Uribe Vélez.

El exmandatario colombiano afirmó que todas las pruebas presentadas al alto tribunal fueron originales y “sin filtros”.

“Todos los elementos probatorios recaudados, declaraciones escritas y video, se presentaron a la Corte Suprema con el pedido de que se investigara. La presentación se hizo en su texto original, sin filtros, sin digitalizar manuscritos, sin embellecer”, indicó Álvaro Uribe.

El líder natural del Centro Democrático aseguró que Iván Cepeda si “ofreció beneficios” a reclusos, recordando la declaración de Juan Carlos Sierra, alias El Tuso.

Publicación Álvaro Uribe - crédito
Publicación Álvaro Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Las reuniones de Cepeda con los reclusos, a quienes les preguntó por mí y les ofreció beneficios, no admiten discusión. La declaración de Juan Carlos Sierra, El Tuso, la tomó en Estados Unidos Lisa Ruth, investigadora durante 26 años de la CIA, y además vinculada durante 13 años a una agencia de investigación privada, en los Estados Unidos, de la cual hoy es gerente”, expresó Uribe Vélez.

Y agregó: “Esa declaración la dio Juan Carlos Sierra, el Tuso, en presencia de su abogado, de ser mentira, Juan Carlos Sierra, el Tuso, perdería los beneficios que le han permitido estar en Estados Unidos. Esta declaración se envió a la Corte para que la investigara”.

Recordó las pruebas que envió a la Corte Suprema con declaraciones de reclusos en la cárcel de Cómbita, donde supuestamente Iván Cepeda ofreció beneficios.

“También se enviaron a la Corte, con el mismo propósito, para que las investigara, declaraciones de los reclusos de Cómbita, a quienes Cepeda visitó en compañía de la fugada Mercedes Arroyave, les ofreció beneficios para que me acusaran”, aseguró el exmandatario.

Álvaro Uribe cuestionó el fallo de la jueza Sandra Liliana Heredia en primera instancia, asegurando que no tiene ningún “sustento probatorio”.

Álvaro Uribe cuestionó el fallo
Álvaro Uribe cuestionó el fallo de la jueza Sandra Liliana Heredia en primera instancia - crédito Lina Gasca/Colprensa

“El fallo se atreve a decir, temerariamente, que yo sabía que esas declaraciones eran falsas y que al enviarlas a la Corte, pretendí engañar a la justicia. Esta afirmación no tiene el más mínimo sustento probatorio. Durante el juicio, tanto Juan Carlos Sierra, el Tuso, como los reclusos reafirmaron sus declaraciones. No obstante, que a varios de ellos la Fiscalía los intimidaba diciéndoles que estaban compulsados”, afirmó el expresidente Uribe.

Finalmente, Álvaro Uribe Vélez recordó que Iván Cepeda, Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez “están compulsados”.

“Compulsas de tantos años atrás que no han prosperado por falta de pruebas. En cambio, Iván Cepeda, Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez están compulsados”.

Temas Relacionados

Álvaro UribeFraude procesalCondena Álvaro UribeCaso Álvaro UribeJuicio a UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Aida Victoria Merlano dijo que gastó más de $50 millones luego de terminar su relación sentimental: “Me falta un macho”

Fiel a su estilo, la influenciadora costeña documentó cómo fue que, en este nuevo capítulo de su vida, decidió darse varios “lujitos”

Aida Victoria Merlano dijo que

Portugal fijó plazo para reforma que limita la ciudadanía por ascendencia sefardí: miles de colombianos serían beneficiados

El aplazamiento parlamentario ofrece una última oportunidad para quienes buscan reconectar con sus raíces antes de que cambien las reglas

Portugal fijó plazo para reforma

Sergio Fajardo reaccionó a los cuestionamientos de Petro a Trump, que lo llevaron a quedarse sin visa: “Hay formas de decir las cosas”

El precandidato presidencial subrayó la importancia de que un mandatario actúe con seriedad, prudencia y rigor, especialmente al gestionar la política exterior

Sergio Fajardo reaccionó a los

El abogado Diego Cadena fue condenado a siete años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal

Cadena, que representó los intereses del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue absuelto de otros dos delitos relacionados con Carlos Enrique Vélez

El abogado Diego Cadena fue

Fusagasugá se integra oficialmente a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca: estos serán los beneficios para el municipio

Líderes regionales destacan el impacto positivo de la integración, que facilitará la ejecución de proyectos estratégicos, mejorará la respuesta ante desafíos comunes y potenciará la calidad de vida de los habitantes

Fusagasugá se integra oficialmente a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano dijo que

Aida Victoria Merlano dijo que gastó más de $50 millones luego de terminar su relación sentimental: “Me falta un macho”

El ‘Tino’ Asprilla se destapó y recordó sus mejores años con las mujeres extranjeras: “Extraño que me digan garoto”

Yana Karpova reveló que se casó en Colombia: así fue su boda secreta y su divorcio relámpago

Nuevo enfrentamiento entre Westcol y Yina Calderón por filtración sobre Aida Victoria Merlano: “Yo nunca he negado que soy chismosa”

Asesinatos de B King y Regio Clownn en México tienen nuevas pistas: fiestas, drogas y una advertencia

Deportes

Santa Fe ya tendría una

Santa Fe ya tendría una decisión sobre su nuevo técnico: este sería el entrenador para lo que queda de la Liga BetPlay

Jose Mourinho salió en defensa de Richard Ríos por su desempeño con el Benfica: “Veo razones para ayudarlo mucho”

James Rodríguez podría no empezar bien con el nuevo técnico de León: piden que “lo deje en el banco”

Video: Richard Ríos quedó marcado por un autogol en la Champions League

Egan Bernal mejoró su posición en el ránking UCI, a pesar de la mala jornada en el Mundial de Ciclismo en Ruanda