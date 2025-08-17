Colombia

Mujer fue asesinada con arma blanca en medio de una discusión en Santander

Según las autoridades, el homicidio estaría relacionado con asuntos sentimentales entre la víctima y su atacante

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Jennifer Ávila Espinal

La noche del sábado 16 de agosto de 2025 en Floridablanca, en el departamento de Santander, estuvo marcada por hechos violentos que dejaron como saldo una mujer asesinada y otra herida en situaciones independientes.

Según informó Caracol Radio, el primer caso se presentó en el barrio Zapamanga III, donde Jennifer Ávila Espinal, de 41 años, murió tras una riña con una mujer identificada como Yesica Cristina Areyza.

Testimonios recogidos por el medio citado relatan que ambas involucradas utilizaron armas cortopunzantes durante la discusión, pero Ávila recibió una lesión mortal en el tórax.

La víctima que se dedicaba a la zapatería y oficios varios, fue trasladada al Hospital de Floridablanca y luego remitida a la Clínica Comuneros en Bucaramanga, donde se confirmó su fallecimiento pese a que se le ofreció atención médica.

La mujer recibió varias puñaladas
La mujer recibió varias puñaladas

Las autoridades catalogaron el suceso como un hecho de intolerancia social.

Los investigadores presumen que el altercado surgió por diferencias personales de tiempo atrás, aparentemente relacionadas con asuntos sentimentales. La atacante huyó del lugar y hasta el momento su paradero es desconocido.

Intento de feminicidio en Santander

El segundo hecho se registró en el barrio Villabel de Bucaramanga. Una mujer de 42 años, que labora como enfermera, resultó herida por arma de fuego cuando paseaba a su mascota frente a su residencia.

Según la versión recogida por Caracol Radio, la afectada relató que dos motocicletas con cuatro hombres pasaron por el sector.

Uno de los acompañantes descendió del vehículo, disparó y, pese a que la enfermera logró refugiarse tras cerrar la puerta de su casa, una bala traspasó la fachada y la alcanzó en la región axilar derecha.

De inmediato, familiares y la Policía Nacional la auxiliaron y la trasladaron a la Clínica La Foscal, donde permanece bajo observación médica.

Las autoridades indicaron que la víctima no tiene antecedentes judiciales ni amenazas conocidas.

La mujer recibió un balazo
La mujer recibió un balazo en su axila derecha

La hipótesis inicial apunta a que fue alcanzada por una bala perdida durante un enfrentamiento entre delincuentes que se desplazaban por la zona.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga adelanta las investigaciones para localizar a los responsables en ambos casos y exhortó a la ciudadanía a colaborar proporcionando información que permita esclarecer los hechos.

Cuatro homicidios en Santander en menos de 12 horas

Cuatro homicidios ocurridos entre el 9 y 10 de agosto de 2025 en menos de 12 horas en los municipios de Bucaramanga, Girón y Barrancabermeja han encendido las alarmas en el departamento de Santander, donde persiste la preocupación por el incremento de la violencia.

Según reportó Blu Radio, las víctimas fueron atacadas en hechos aislados que aún permanecen bajo investigación por parte de las autoridades locales.

El primer caso se registró a las 7:42 de la noche en el barrio San Cristóbal Norte de Bucaramanga. Jhon Sneyder Vega Silva, de 34 años, fue interceptado por un hombre vestido con pantalón azul, gorra de colores, tapabocas y camisa amarilla.

Sin mediar palabra, el agresor desenfundó un arma de fuego y disparó contra Vega Silva, quien fue trasladado de urgencia al Hospital del Norte, pero llegó sin signos vitales.

Jhon Sneyder Vega Silva murió
Jhon Sneyder Vega Silva murió tras recibir varios impactos de bala

Según las autoridades manejan la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas y catalogan el crimen como sicariato.

Horas más tarde, en el sector del puente El Bueno, en la carretera que une Bucaramanga con Girón, Fabián David Luna Gómez, de 28 años, fue abordado por dos hombres que se desplazaban en motocicleta.

Según las primeras versiones, la víctima estaba acompañada por una mujer que presuntamente consumía sustancias alucinógenas cuando los atacantes aparecieron. Luna Gómez intentó correr, pero fue alcanzado y recibió tres disparos en la cabeza, falleciendo en el lugar.

En Barrancabermeja, la violencia continuó en el barrio San Martín, sector de la Ladrillera. Allí, Yorman Gutiérrez Cano, de 22 años, fue baleado mientras realizaba labores junto a su padre.

El comandante de la Policía del Magdalena Medio, coronel Ángel Vivas, explicó que dos hombres armados llegaron a pie, ubicaron a la víctima y le dispararon en tres ocasiones.

El cuarto caso se presentó alrededor de las 3:00 de la madrugada en el sector de la Península, comuna 4 de Barrancabermeja.

Un joven que no portaba documentos fue baleado y trasladado por la Policía a la Clínica Magdalena, donde ingresó sin signos vitales.

