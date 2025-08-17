Colombia

La mamá de Harold Aroca reveló que por un mensaje en una red social fue que logró encontrar el cadáver de su hijo: la Policía descartó la zona

El cuerpo del adolescente de 16 años presentaba signos de tortura y varios impactos de bala, además de haber sido despojado de su teléfono móvil

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Un video en poder de
Un video en poder de las autoridades muestra el momento en que cuatro hombres rodean a Harold Aroca García antes de su desaparición y posterior asesinato en Bogotá - crédito redes sociales - @olarte_sandro/X

El caso de Harold Aroca generó conmoción en la comunidad de Los Laches, en el centro de Bogotá y puso en entredicho la respuesta institucional en las desapariciones de menores en la ciudad.

La madre del joven, en su comparecencia ante los concejales, denunció la escasa colaboración recibida por parte de las autoridades y subrayó que la búsqueda efectiva recayó en la familia. “Mi hijo no se merecía eso”, reclamó Diana Carolina García, la madre de joven exigiendo justicia y esclarecimiento de los hechos.

El video, supuestamente captado el 5 de agosto, es considerado clave para avanzar en la investigación del caso - crédito @olarte_sandro/X

A su vez, relató cómo, tras cinco días de incertidumbre, ella y su esposo localizaron el cuerpo de su hijo en el bosque de Los Laches, en el centro de Bogotá, guiados únicamente por un mensaje anónimo recibido a través de una publicación en Facebook: “Búsquenlo en el bosque”. La familia, desoyendo la indicación de un agente de la Policía que descartó esa zona por haber realizado un barrido previo, halló allí el cadáver del adolescente de 16 años, que presentaba signos de tortura y varios impactos de bala, además de haber sido despojado de su teléfono móvil.

La investigación policial se centra en dos elementos considerados determinantes. El primero es un video que constituye la última imagen conocida de Harold con vida. En la grabación, el adolescente aparece vestido con chaqueta y pantaloneta roja, sujetado por una persona, mientras otras cinco lo rodean; una de ellas porta un arma de fuego. Según la madre, en ese material se observa cómo lo forcejean y le arrebatan el celular. “Fueron ellos. Fueron ellos”, insistió, señalando a los jóvenes que aparecen en el video como responsables directos. El segundo indicio relevante es un papel hallado en la ropa de la víctima, cuya naturaleza no ha sido detallada, pero que las autoridades consideran una pista clave.

La Policía de Bogotá informó el 16 de agosto de 2025 que mantiene abiertas las indagaciones para esclarecer el crimen. Según la institución, tras la denuncia de desaparición, se activó el Gaula de la Policía y se acompañó al padre de Harold para recabar información. El acudiente habría sido contactado por su hijo, que le comunicó que se encontraba con un conocido. Posteriormente, mostró a los agentes el video en el que se ve a Harold junto a otros jóvenes, material que ahora forma parte de la investigación.

El hallazgo del cuerpo de
El hallazgo del cuerpo de Harold Aroca, de 16 años, con signos de tortura y un mensaje intimidante, conmociona a Bogotá - crédito X

Las primeras hipótesis oficiales apuntan a una posible “retaliación entre dos estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes”, según la Policía. Las autoridades consideran que estas organizaciones “podrían estar instrumentalizando a este menor de edad”. Esta versión fue rechazada de manera tajante por la madre de Harold, que cuestionó la falta de pruebas y exigió evidencias concretas: “Que me muestren un video o algo donde mi hijo está expendiendo droga y les juro que me cayó la boca, se lo juro. Pero hasta el momento nada”.

El alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán pidió a las autoridades esclarecer el homicidio Harold Aroca García - crédito redes sociales - Cristian Bayona/Colprensa

El alcalde Carlos Fernando Galán expresó su pesar por el fallecimiento de Aroca y subrayó la gravedad de los signos de violencia detectados en el cuerpo del joven. Solicitó a las autoridades que se establezcan las causas de la muerte y se capture a los responsables. La comunidad de Los Laches permanece consternada, mientras la familia de Harold insiste en que la verdad y la justicia no pueden depender de la iniciativa de los propios afectados.

“Les he pedido a las autoridades que se adelanten todas las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. No podemos aceptar más casos como el de Harold ni seguirles fallando a nuestros niños y niñas”, escribió el mandatario local en su cuenta de X.

Y agregó: “Ningún compromiso puede ser mayor que el de proteger la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes. Cada muerte violenta de un menor es un fracaso de todos como sociedad”.

