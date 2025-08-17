Colombia

En medio de búsqueda de la niña Valeria Afanador, secretario de Seguridad de Cajicá dio un alentador mensaje

Los equipos de emergencia han trabajado de manera conjunta en zonas rurales, urbanas y boscosas del municipio, así como en el río Frío, sin que hasta ahora se tenga un rastro concreto de la niña

Juan Romero

Por Juan Romero

La desaparición de la menor
La desaparición de la menor de la niña de 10 años, desde la mañana del martes 12 de agosto, mantiene a las autoridades en intensa búsqueda para dar con su paradero

Las autoridades locales y departamentales mantienen activas todas las operaciones de búsqueda para ubicar a Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down que desapareció el pasado martes 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca. La menor fue vista por última vez en las instalaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, lo que desencadenó un despliegue inmediato de organismos de socorro y de las instituciones de seguridad.

Desde entonces, los equipos de emergencia han trabajado de manera conjunta en zonas rurales, urbanas y boscosas del municipio, así como en el río Frío, sin que hasta ahora se tenga un rastro concreto de la niña. La Administración municipal y las autoridades judiciales coinciden en que no se está escatimando ningún esfuerzo en el proceso.

Mensajes que dan esperanza en la búsqueda de la menor

El secretario de Seguridad de Cajicá, Wilson Halaby Nagi, explicó en entrevista con Caracol Radio que se están adelantando nuevas verificaciones en el río Frío y que también se intensificó la recolección de videos en diferentes puntos de la localidad. Estas labores se concentran en el colegio y en las áreas aledañas, con el fin de obtener material que aporte elementos claves a la investigación. De igual forma, continúan las entrevistas en el sector y los recorridos de vecindario, que buscan recoger testimonios de habitantes que puedan aportar datos relevantes.

Valeria Afanador completa más de
Valeria Afanador completa más de 48 horas desaparecida

El funcionario envió además un mensaje a la ciudadanía, señalando que existe la posibilidad de que Valeria no haya salido del municipio, lo que mantiene abiertas las expectativas sobre un hallazgo positivo en la zona. Su llamado estuvo dirigido a cualquier persona que pueda haberla visto o que tenga información sobre su paradero, para que se comunique con las líneas de atención habilitadas por las autoridades.

Porque de acá del municipio, probablemente no la hayan sacado. Pero sí, el mensaje es que si la vemos, si alguna persona que la tenga, se comunique con las líneas habilitadas para que nos brinde esa información a fin de que esta menor pueda llegar al seno de su familia”, dijo Wilson Halaby Nagi.

En paralelo, los Bomberos de Cundinamarca también participan en las labores de búsqueda. El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de esa institución, indicó en Noticias Caracol que se han recibido llamadas con supuestos avistamientos de la menor en distintos lugares, incluidos paraderos y calles del municipio. Sin embargo, tras verificar cada reporte, se estableció que se trataba de información errónea, lo que ha dificultado aún más la labor de rastreo.

El gobernador de Cundinamarca aumentó
El gobernador de Cundinamarca aumentó la recompensa para hallar a Valeria Afanador

“También es importante mencionar que continúan las labores de vecindario, entrevistas en el sector a fin de recolectar cualquier información que nos pueda brindar algo más puntual para dar con el paradero de la menor”, añadió el funcionario municipal en el mencionado medio de comunicación.

El caso ha generado una fuerte conmoción en la comunidad de Cajicá y en todo el departamento, donde distintos sectores sociales se han sumado a los esfuerzos por ubicar a la menor. Mientras tanto, las autoridades insisten en mantener la calma, colaborar con la entrega de información veraz y evitar la difusión de rumores que puedan entorpecer las investigaciones.

Al respecto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció el aumento de la recompensa ya ofrecida por la Alcaldía de Cajicá, completando $50 millones para la persona que logre brindar información precisa que permita el hallazgo de la niña.

El rastro de la menor
El rastro de la menor de 10 años se perdió desde el martes 12 de agosto en horas de la mañana

Expresó su agradecimiento a organismos de socorro de Sopó y Cajicá por las intensas labores de búsqueda. “han estado supremamente involucrados”, afirmó.

Y agregó que: “Llevamos recorrido un radio de acción de casi cuatro kilómetros aguas arriba y aguas abajo del río Frío. Vamos a aumentar ese perímetro a seis kilómetros. Vamos a tener drones con capacidad de detectar componentes térmicos. Adicionalmente, vamos a tener el acompañamiento de carabineros y aumentamos la recompensa: $20 millones que había establecido la alcaldesa, la aumentamos a $50 millones. Esperamos que tengamos información que nos permita dar con el paradero de Valeria. Es absolutamente urgente e importante que todos nos unamos en esta búsqueda”.

Nuevos detalles de la confesión

Petro acumula 21 alocuciones en

Yeferson Cossio reaccionó a publicaciones

Resultados del último sorteo de

Gustavo Petro formalizó pedido de
Golpe a las disidencias en

Nuevos detalles de la confesión

Hora y dónde ver el

