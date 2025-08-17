Desde el Centro Democrático salieron en defensa del expresidente Uribe por mensaje de Gustavo Petro sobre magnicidio de Miguel Uribe

El expresidente señaló que el magnicidio fue motivado por los mensajes de funcionarios del Gobierno nacional - crédito Colprensa

El Centro Democrático salió en defensa de su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), con respecto al cruce de declaraciones en torno al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Los mensajes se dieron por cuenta de los señalamientos de Uribe Vélez hacia el Gobierno nacional de influir en la opinión pública por medio de pronunciamientos oficiales para que se cometieran actos delictivos en contra del senador asesinado.

A través de su cuenta oficial de la red social X, la colectividad uribista le habló directamente al presidente Petro y le recordó que durante la gestión de Uribe Vélez en la Casa de Nariño, cuando Petro ejercía oposición, se le brindaron todas las garantías de seguridad ante la amenaza de grupos paramilitares.

La publicación hizo énfasis en que para ese momento, el entonces alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo (2002-2009), hizo un llamado a los grupos paramilitares asegurando que desde el gobierno, en cabeza de Álvaro Uribe, no se aceptaría alguna acción en contra de la integridad del entonces representante a la Cámara por Bogotá, Gustavo Petro.

Adicionalmente, la colectividad destacó que esto sucedió mientras el gobierno adelantaba el desmonte de grupos paramilitares, por lo que gracias a la acción de la entonces administración gubernamental, el hoy presidente Petro no tuvo que volver a verse afectado ante las amenazas de los grupos al mando de Carlos Castaño.

“Presidente @petrogustavo recuerde que fue durante el gobierno del expresidente Uribe cuando a usted se le quitó de encima la amenaza paramilitar, el entonces alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, le advirtió que no se permitiría el más mínimo atentado en su contra, mientras el Gobierno avanzaba en el desmonte de los paramilitares. Gracias a ello, usted no volvió a tener que pedir clemencia por su vida ante Carlos Castaño”, aseguró la colectividad en su mensaje.

A su vez, la publicación dio cuenta de que de parte del expresidente se ha demostrado la voluntad de subsanar las diferencias entre los dos personajes, por lo que aseguraron que si en el pasado existió algún señalamiento directo en contra del hoy mandatario, se han pedido públicamente las excusas respectivas.

“Y si en algún momento el expresidente Álvaro Uribe le dirigió palabras indebidas, ya ha pedido perdón por ellas y lo ha reconocido públicamente”, finalizó el pronunciamiento del partido.

Nueva polémica de Uribe contra Petro

La controversia entre las cabezas de los dos extremos políticos se dio luego de que el expresidente Uribe asegurara en un foro del Centro Democrático que el atentado que le arrebató la vida al senador Miguel Uribe Turbay fue motivado por los constantes señalamientos de funcionarios del Gobierno nacional en contra del congresista.

De acuerdo con las palabras del exmandatario, fueron aproximadamente 40 mensajes los que invitaron implícitamente a cometer actos delictivos en contra del aspirante a la Casa de Nariño.

“El asesinato de Miguel Uribe Turbay habría sido instigado por al menos cuarenta mensajes provenientes de altos funcionarios del Gobierno, los cuales podían interpretarse como invitaciones, al menos implícitas, para que se cometieran actos delictivos en su contra”, aseguró Uribe Vélez en el evento desarrollado el 17 de agosto de 2025.

Frente a este señalamiento, el jefe de Estado no se guardó nada y le respondió al expresidente a través de su cuenta oficial de la red social X con un mensaje en el que lo instó a cumplir su “deber” como condenado y no sembrar odio que conduzca a mayores rupturas de convivencia en el país.

En el mismo mensaje, el presidente le recordó que lo protegió a él y a su familia cuando previamente lo había señalado de ser un terrorista y un sicario, por lo que le habló directamente y le pidió que se reconciliara consigo mismo y adoptara el amor como parte de su política.

“Deje de sembrar odio Uribe, su deber es, como condenado, no sembrar más rupturas de convivencia. (...) Diga la verdad y reconcíliese consigo mismo y con Colombia. Acoja la política del amor y deseche el odio, le hace mal”, escribió el mandatario.