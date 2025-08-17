Colombia

Autoridades ocupan 21 bienes de la banda Los Jhonny en Antioquia y afectan sus finanzas valoradas en 4.000 millones de pesos

El operativo coordinado entre Policía y Fiscalía en Santa Bárbara, La Pintada e Itagüí permitió incautar propiedades y vehículos valorados en cuatro mil millones de pesos, que eran usados para lavar dinero de actividades criminales

Juan David Botia Méndez

La incautación, resultado de una investigación en tres municipios, impacta directamente el poder económico del grupo delincuencial vinculado a delitos graves en Antioquia - crédito @SeguridadAnt/ X

Las autoridades de Antioquia asestaron un golpe a la estructura financiera del grupo delincuencial Los Jhonny al ocupar un total de 21 bienes muebles e inmuebles valorados en 4.000 millones de pesos.

Los operativos se desarrollaron en los municipios de Santa Bárbara, La Pintada e Itagüí mediante acciones coordinadas entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, según reportó la institución policial.

De acuerdo con las investigaciones, los bienes ocupados incluyen apartamentos, casas, camiones, automóviles, motocicletas, una sociedad mercantil y dos establecimientos de comercio.

Las autoridades ocuparon 21 inmuebles, vehículos y establecimientos comerciales vinculados al grupo criminal Los Jhonny en operativos simultáneos en el Suroeste de Antioquia - crédito @SeguridadAnt/ X

Según detalló el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en Antioquia, “son siete bienes inmuebles entre apartamentos y casas, 21 bienes muebles, camiones, automóviles y motocicletas y una sociedad mercantil y dos establecimientos de comercio. Estos eran utilizados como fachada para ocultar los dineros ilícitos que entraban a este grupo criminal”.

La Fiscalía explicó que estos activos habrían sido adquiridos con ingresos procedentes de extorsión y tráfico de estupefacientes. El grupo habría recurrido a la constitución de sociedades comerciales y negocios formales para ocultar el origen ilegal de los recursos, proceso clave para el blanqueo de capitales y para el sostenimiento de sus actividades delictivas en el Suroeste antioqueño.

El decomiso representa un avance en los esfuerzos de las autoridades para restringir los canales de financiamiento de Los Jhonny, quienes serían responsables de diversos crímenes en la zona, incluido el reciente hallazgo de cinco cuerpos en estado de descomposición en fosas ubicadas en zonas rurales de Santa Bárbara.

De acuerdo con información oficial citada en el comunicado de la Fiscalía, “se trata de los cuerpos de cuatro hombres y una mujer, que habrían sido asesinados e inhumados por presuntos integrantes de la organización delincuencial conocida como Los de Jhony”.

La Policía en Antioquia subrayó que la incautación de estos bienes limita la capacidad logística de Los Jhonny, dificultando la adquisición de armas, vehículos y medios para la expansión criminal de la organización. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para localizar otros activos relacionados con el grupo y avanzar en la judicialización de sus integrantes.

Los detenidos tenían circular roja de Interpol y habrían establecido contacto con bandas locales para el tráfico de armas y actividades de sicariato - crédito @SeguridadAnt/X

Capturan en Antioquia a tres miembros del Tren del Llano, megabanda venezolana que buscaba alianzas en Colombia

Las autoridades de Colombia capturaron a tres integrantes del Tren del Llano, una de las estructuras criminales más antiguas y persistentes de Venezuela, durante un operativo en Envigado (Antioquia).

Los detenidos, dos hombres y una mujer de nacionalidad venezolana, estaban buscados internacionalmente con notificación roja de Interpol y son señalados por delitos de asociación ilícita, terrorismo y tráfico de armas. Según confirmó el director de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana, se espera que en los próximos días se agilicen los trámites necesarios para su extradición a Venezuela.

El procedimiento fue llevado a cabo por el Bloque de Búsqueda, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Las detenciones respondieron a requerimientos formales de la justicia venezolana, e incluyeron el decomiso de más de 2.000 dólares y tres teléfonos celulares, elementos que serán objeto de análisis en el marco de las investigaciones.

Autoridades de Colombia capturaron a tres integrantes del Tren del Llano en Envigado, todos con notificación roja de Interpol y acusaciones de delitos graves - crédito Policía Nacional de Colombia

Según consignó El Tiempo y fuentes policiales, los capturados permanecían en un apartamento valorado en 800 millones de pesos colombianos, al que arribaron hace menos de un mes y donde mantenían un esquema de seguridad estricto, sin salir del lugar y recibiendo todos sus suministros a través de intermediarios.

Las autoridades colombianas señalaron que el Tren del Llano buscaba establecer vínculos con bandas del Valle de Aburrá como La Terraza y La Sierra, y pretendía incursionar en el tráfico de armas con destino a organizaciones criminales locales. La información recopilada determina que esta organización ofrecía servicios de sicariato con tarifas a partir de 100.000 dólares, y que el armamento sería introducido desde Venezuela para abastecer a diferentes grupos delictivos en Medellín.

El operativo se realizó tras alertas internacionales y llevó al decomiso de dólares y equipos electrónicos utilizados por los capturados - crédito Policía Nacional

Actualmente, las autoridades asocian a la agrupación con homicidios, secuestros y extorsiones en el sector ganadero y agrícola de los llanos venezolanos, con impacto también en el borde fronterizo colombiano, especialmente en el departamento de Arauca.

