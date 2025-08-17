Andrey, eliminado del ‘Desafío 2025’ se refirió a los traumas que sufrió por la separación de sus padres: “Fui la oveja negra”

Andrey, eliminado del Desafío 2025, atribuyó a la separación de sus padres el motivo de su personalidad irreverente - crédito @andreydesafioxxi/Instagram

“Fui la oveja negra”, admite Andrey al recordar los años en que su rebeldía lo llevó a ser expulsado del colegio y a desafiar la autoridad de sus padres.

Esta confesión, realizada tras su salida del Desafío 2025, revela la profundidad de las heridas que marcaron su adolescencia y el proceso de reconstrucción personal que emprendió desde entonces. En una entrevista exclusiva con La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, el diseñador de joyas expone los momentos más difíciles de su vida y cómo estos influyeron en su carácter y en su trayectoria profesional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La eliminación de Andrey del popular reality no solo significó el cierre de una etapa competitiva, sino también la oportunidad de compartir una historia personal marcada por la adversidad y la superación.

Andrey Díaz, exparticipante del 'Desafío Siglo XXI' contó las razones por las que convirtió en un joven rebelde - crédito @caracoltv/Instagram

Según relató al medio, la separación de sus padres durante la infancia fue un punto de quiebre que alteró su estabilidad emocional y desencadenó una etapa de conflicto durante la adolescencia.

“La separación de sus padres durante la infancia fue un punto de quiebre que alteró su estabilidad emocional”. Criado en un entorno de sobreprotección, la presión familiar y la ruptura del núcleo parental lo llevaron a buscar su propio camino, aunque este incluyera decisiones que lo alejaron de las expectativas convencionales.

El propio Andrey reconoce que la expulsión del colegio fue una consecuencia directa de su actitud desafiante. Sin embargo, a los 16 años, experimentó un cambio de perspectiva que lo impulsó a retomar sus estudios y a replantear sus objetivos. Este momento de inflexión resultó decisivo para encauzar su vida hacia una dirección constructiva. “Tomé conciencia de mi realidad y decidí retomar el camino”, explicó, subrayando la importancia de ese giro en su desarrollo personal.

El descubrimiento de la joyería y el diseño representó para Andrey mucho más que una simple elección profesional. El arte de crear piezas únicas se convirtió en una vía de expresión y en el motor de su independencia.

Andrey Díaz recordó a su excompañero Magic luego de ser eliminado en el 'Desafío 2025' - crédito @caracoltv/Instagram

Tres años atrás, fundó su propia marca, un proyecto que ha cultivado con disciplina y dedicación. Aunque aún reside con sus padres, la autonomía que le brinda su emprendimiento constituye una fuente de satisfacción y orgullo. “Mi independencia como emprendedor ha sido una fuente de orgullo personal”, afirmó, destacando el valor que otorga a su crecimiento fuera de los moldes familiares.

Andrey Díaz habló de sus heridas y el golpe que Gero le dio en la nariz durante su paso por el ‘Desafío Siglo XXI’

En cuanto a su experiencia en el Desafío del Siglo XXI, Andrey expresó sentimientos encontrados. Si bien hubiera deseado avanzar más en la competencia, se mostró agradecido por la oportunidad y por el respaldo recibido durante su paso por el equipo Omega.

Andrey Díaz, primer eliminado del nuevo ciclo de tres equipos en el 'Desafío 2025' contó cómo logró seguir en competencia a pesar de las heridas que sufrió en su cuerpo durante las pruebas físicas - crédito @caracoltv/Instagram

“Me voy satisfecho por haber dado lo mejor de mí”, señaló, haciendo hincapié en la calidad de los vínculos que forjó con sus compañeras y en el ambiente de colaboración que caracterizó su participación. “La convivencia y el trabajo en equipo fueron aspectos que enriquecieron su paso por el programa”.

Andrey Díaz, diseñador de joyas bogotano, se convirtió en centro de conversación del Desafío siglo XXI por las heridas y golpes que le dejó la competencia.

Su salida marcó un antes y un después dentro del reality, ya que fue el primer eliminado de la etapa en la que solo quedan tres equipos.

Luego de abandonar la ciudad de las cajas, el también creador de contenido de 24 años se refirió a los accidentes que tuvo y el duro golpe que le propició Gero en su nariz y que preocupó tanto a la producción como al público.

“Ver tanta sangre no me asustó, pero desde entonces fue difícil rendir al ciento por ciento porque no he podido respirar bien”.

Entre las lesiones más visibles, el participante exhibió un golpe en la nariz, resultado de un choque con Gero durante el Desafío de Sentencia y Hambre en el Box Rojo, además de contusiones en las piernas, muñecas y un hematoma en la cabeza, producto de la última prueba.

“Creo que la gente se preocupó más por mí, pero digamos también competir era un poco difícil después, pues también porque no hasta el momento no he podido respirar muy bien, entonces también eso tiene un poco que ver y pues también la pues el golpe es como lo de menos porque es algo es parte del juego“.