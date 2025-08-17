Alejandra Azcárate se habría separado: estas son las pistas sobre el nuevo amor de la comediante: “Romance intenso”

Se rumora que Alejandra Azcárate se habría separado definitivamente del empresario Miguel Jaramillo y habría iniciado un romance con el diseñador industrial Rodrigo Canedo - crédito @laredcaracol/Instagram

Todo parece indicar que tras superar dos separaciones, una en 2019 y otra en 2022, el matrimonio entre Alejandra Azcárate y el empresario Miguel Jaramillo habría llegado a su fin definitivo, pues fuertes rumores afirman que la comediante está estrenando amor.

Tras más de 15 años de casada, la también actriz y presentadora se estaría dando una nueva oportunidad en el campo sentimental, razón por la que ha estado compartiendo mensajes de felicidad y frecuentando Madrid, España.

Según publicó el programa de entretenimiento La Red de Caracol Televisión, Alejandra Azcárate inició una relación amorosa con diseñador industrial español Rodrigo Canedo con el que ha coincidido en sus últimos viajes, al que sigue en redes sociales y con el que aparece en un video visitando La Guajira.

Alejandra Azcárate estaría estrenando amor español, razón por la que últimamente frecuenta tanto Madrid, 'La Red' de Caracol Televisión desveló pistas - crédito @laredcaracol/Instagram

Estas pistas recolectadas por el periodista Carlos Vargas evidenciaron que la pareja fue recibida por un agente de turismo en uno de los destinos que la presentadora bogotana de 47 años ha estado presumiendo en los últimos días en los que ha dejado mensajes de amor en su Instagram.

“En medio de un mundo tan tecnológico, impersonal, aparente y cada vez más carente de arraigo, el verdadero lujo es volver al origen, a lo elemental: amor, sol, agua, música, desnudez y limonada de coco.” Con esta reflexión publicada en sus redes sociales, la también escritora dejó entrever un momento de plenitud personal, acompañado de una imagen en la que se aprecian cuatro piernas en una hamaca y la ubicación en La Guajira. La publicación, que ha despertado la curiosidad de sus seguidores, se suma a una serie de señales que han alimentado las especulaciones sobre la vida sentimental de la presentadora y comediante.

La noticia principal gira en torno a los recientes avistamientos de Azcárate en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde, según relatos de personas cercanas, fue vista en actitud reservada y acompañada de un hombre cuya identidad no era conocida en ese momento. La información, compartida en un programa de entretenimiento, detalla que la artista se mostró especialmente cautelosa, alternando entre diferentes filas y procurando no llamar la atención, para luego reunirse con su acompañante en la sala de espera antes de abordar el vuelo juntos.

Alejandra Azcárate y Rodrigo Canedo se siguen en redes sociales y compartieron viaje por Colombia juntos - crédito @laazcarateoficial y @laredcaracol/Instagram

La búsqueda de coincidencias continuó con la revisión de mensajes y fotografías enviadas por amigos de los panelistas, quienes aseguraron haber visto a la actriz en Leticia, en la frontera sur de Colombia. En una de las imágenes, se observa un cartel de bienvenida con los nombres “Alejandra Azcárate y Rodrigo Canedo”, lo que permitió identificar al acompañante de quien se sabe es de nacionalidad española y diseñador industrial de profesión. Este dato fue confirmado al constatar que ambos se siguen en Instagram, aunque la actividad pública de Canedo en la red social es limitada.

Él es Rodrigo Canedo, el hombre que habría enamorado a Alejandra Azcárate

La revelación de que Rodrigo Canedo es diseñador industrial y reside en Madrid, España, aportó un nuevo elemento a la historia. Según los comentarios en el programa, la presencia frecuente de Azcárate en la capital española y la publicación de fotografías en solitario han reforzado la hipótesis de una relación sentimental con Canedo.

Alejandra Azcárate y Rodrigo Canedo han coincidido en varios viajes - crédito @laazcarateoficial y @rodrigocanedo/Instagram

Los presentadores de La Red destacaron que, a pesar de la discreción de la comediante respecto a su vida privada, la evidencia sugiere que ambos han compartido una semana juntos en Colombia, recorriendo lugares emblemáticos como La Guajira y mostrando al visitante la diversidad y belleza del país.

La conversación también abordó la situación sentimental previa de la comediante quien ha mantenido reserva sobre su matrimonio o posible separación. Los panelistas del programa reconocieron que la artista nunca ha hablado abiertamente sobre su esposo, identificado previamente como Miguel, y que la incertidumbre sobre su estado civil persiste. No obstante, la atención se centró en la posibilidad de que la comediante esté viviendo una nueva etapa personal, acompañada de Rodrigo Canedo.

Entre los datos destacados, se subraya la actitud reservada de Azcárate en el aeropuerto, la publicación en Instagram con el mensaje sobre el “verdadero lujo” de lo elemental, la aparición de su nombre junto al de Canedo en un cartel de bienvenida en Leticia, y la confirmación de que ambos se siguen en redes sociales.

Rodrigo Canedo sería el motivo de los viajes seguidos de Alejandra Azcárate a Madrid, España - crédito @laazcarateoficial y @rodrigocanedo/Instagram

La información, difundida en el programa de entretenimiento, ha generado reacciones positivas entre los panelistas, quienes expresaron su deseo de que la presentadora encuentre la felicidad en esta nueva etapa.