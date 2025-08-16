Colombia

Taliana Vargas regresó al altar: la exreina colombiana y el alcalde de Cali, Alejandro Éder, se dieron el sí por segunda vez

La también actriz samaria y el empresario vallecaucano celebraron una década de matrimonio con la renovación de sus votos y emotivo mensaje de amor tras cumplir sus Bodas de Aluminio: “Vamos por las de oro”

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Taliana Vargas y Alejandro Éder
Taliana Vargas y Alejandro Éder renovaron votos de casados y se juraron de nuevo amarse para toda la vida - crédito @talianav/Instagram

En Cali, Valle del Cauca, misma ciudad en la que el 15 de agosto de 2015, Taliana Vargas se casó, la exreina colombiana renovó los votos con su esposo, Alejandro Éder.

La actriz y presentadora samaria compartió imágenes de los mejores momentos de su regreso al altar en el que esta vez, estuvo acompañada no solo del alcalde de la capital azucarera y salsera del país, también se hicieron presentes sus dos hijos Alicia y Antonio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Taliana Vargas y Alejandro Éder dieron el sí por segunda vez para celebrar una década de matrimonio - crédito @talianav/Instagram

La pareja y sus pequeños lucieron de blanco durante la ceremonia y fiesta, que en esta ocasión no fue tan lujosa como hace diez años cuando la recepción tuvo lugar en la hacienda La Rita y la acudieron grandes personalidades del mundo político, empresarial y del entretenimiento nacional.

“Taliana recibe este anillo en señal de mi amor y mi fidelidad”, se escucha en uno de los videos publicados por la actriz y modelo Taliana Vargas en su cuenta oficial de Instagram. La escena, capturada en una pequeña capilla de Santa Marta, muestra a la pareja intercambiando argollas, abrazándose y sellando el momento con un beso, rodeados únicamente por familiares y amigos cercanos.

Este gesto, cargado de simbolismo, no solo marcó la renovación de votos matrimoniales entre Vargas y su esposo, el alcalde de Cali Alejandro Éder, también evidenció la dimensión íntima y espiritual que ambos otorgan a su relación.

Taliana Vargas y Alejandro Éder se juraron de nuevo amor eterno, peor esta vez, con sus dos hijos como testigos - crédito @talianav/Instagram

La noticia, difundida a través de una serie de fotos y videos en la red social, sorprendió a muchos de los seguidores de la actriz. En la descripción de la publicación, Vargas compartió detalles sobre la trayectoria de la pareja y el papel central que la fe ha desempeñado en su vida en común.

Taliana Vargas y Alejandro Éder renovaron votos tras cumplir Bodas de Aluminio

“¿Renovamos votos? Sí, acepto. Hoy hace 10 años nos casamos y aprendimos en nuestros primeros 10 años que ese sí para toda la vida se construye día a día con el más certero amor, el amor de Dios”, expresó la modelo, subrayando la importancia de la espiritualidad en la consolidación de su matrimonio.

Familiares, amigos y sus dos
Familiares, amigos y sus dos hijos acompañaron a Taliana Vargas y Alejandro Éder en la renovación de votos - crédito @talianav/Instagram

La actriz profundizó en el significado de este nuevo compromiso, al afirmar que la decisión de casarse fue la correcta y que, por ello, decidieron regresar a la iglesia para reafirmar su unión. “Por eso volvimos a la iglesia a dar el SÍ. Un sí a la gracia de Dios en el matrimonio, un sí a la vida de oración en pareja. Un sí a estar en las buenas, en las malas y en las regulares; un sí de amor, de comprensión y compasión el uno con el otro. Un sí de un amor que madura y crece”, detalló en su mensaje, dejando claro que la renovación de votos representa mucho más que un acto ceremonial: es una reafirmación consciente de los valores y compromisos que han guiado su vida en pareja.

Las imágenes difundidas muestran que la celebración se realizó en un entorno privado, lejos de los reflectores y con la presencia exclusiva de los allegados más íntimos. La elección de una capilla en La Sucursal del Cielo como escenario refuerza el carácter reservado y espiritual del evento, en contraste con las grandes celebraciones públicas que suelen acompañar a figuras de la talla de Vargas y Éder.

La publicación de la actriz no solo generó reacciones entre sus seguidores, sino que también puso de relieve la manera en que las figuras públicas pueden utilizar las redes sociales para compartir aspectos personales de su vida, dotándolos de un significado más profundo.

Cali por segunda vez fue
Cali por segunda vez fue el escenario elegido por Taliana Vargas para celebrar su amor con Alejandro Éder - crédito @talianav/Instagram

La referencia explícita a la fe y a la construcción diaria del amor matrimonial aporta una dimensión reflexiva a la noticia, que trasciende el simple hecho de la renovación de votos y se convierte en un testimonio sobre la evolución de la pareja a lo largo de una década.

“A ella se le cumplió tal cual el final de Chepe Fortuna en la vida real”, “Dios continué bendiciendo su amor hasta la eternidad ¡Feliz aniversario!”, “divinos muchas bendiciones siempre”, “tener un amor real y para toda la vida con Dios en el centro”, “hermosa pareja, ejemplo a seguir Dios los bendiga” son parte de las reacciones de los cibernautas ante las publicaciones de la exreina.

Temas Relacionados

Taliana VargasTaliana Vargas esposoAlejandro ÉderFortuna Alejandro ÉderAlejandro Éder ManuelitaTaliana Vargas bodaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín será la nueva sede de la selección Colombia femenina para la Liga de Naciones Conmebol

El estadio Atanasio Girardot será el escenario del primer partido oficial de la tricolor en este nuevo torneo, camino al Mundial de Brasil 2027

Medellín será la nueva sede

Conflicto por tierras entregadas a víctimas y excombatientes en el Valle del Cauca deja deudas, amenazas y disputas tras casi 20 años

La falta de delimitación y los conflictos legales han transformado la entrega de tierras a víctimas y reincorporados en una fuente de incertidumbre y endeudamiento para cientos de familias en el suroccidente colombiano

Conflicto por tierras entregadas a

Biomuseo de la Papa Nativa, en Boyacá, sorprende a extranjeros y rescata variedades del tubérculo en peligro de extinción

Campesinos y jóvenes recuperaron cerca de 60 tipos de papa nativa en un museo vivo que transformó la comunidad y el turismo local

Biomuseo de la Papa Nativa,

Superintendencia de Salud reveló cuáles son las cinco EPS que más reclamaciones reciben de sus usuarios

El 0,55% de las quejas presentadas por usuarios han sido reabiertas, según la Supersalud, lo que refleja insatisfacción con las respuestas iniciales y la necesidad de fortalecer la atención y seguimiento

Superintendencia de Salud reveló cuáles

Sismo de magnitud 3.5 se sintió en Chocó

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

Sismo de magnitud 3.5 se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc negaron

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la grave enfermedad

Esta fue la grave enfermedad que padeció Fernando Varón, locutor que dejó huella en la radio colombiana tras su muerte

Michelle y Pichingo aseguraron la salvación de ‘MasterChef Celebrity’, en el regreso de la “caja misteriosa”

Sara Corrales provocó risas de sus seguidores al mostrar detalles del ensayo de su boda con Damián Pasquini

Reconocida influenciadora tuvo que recibir atención médica de emergencia durante su participación en un “reality show”: esto sucedió

Reconocido miembro de ‘El Chiringuito de Jugones’ visitó Colombia y habló maravillas del país: “Es el mejor viaje que he hecho”

Deportes

Marlos y Dayro Moreno, futbolistas

Marlos y Dayro Moreno, futbolistas de Nacional y Once Caldas, integran el once ideal de Libertadores y Sudamericana

Partido entre Once Caldas y Alianza Valledupar de la Liga BetPlay fue suspendido: esta fue la razón

David González estalló por problemas de indisciplina de tres jugadores de Millonarios: “Son inaceptables”

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

Rafael Robayo, exfigura de Millonarios, se fue en contra de jugadores y dirigentes: “Les da igual perder o ganar”