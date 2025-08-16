Colombia

Revelan audios de últimos momentos del piloto de la aeronave que se estrelló en Medellín: “No voy a alcanzar a llegar”

De acuerdo con la información que suministró la concesión AirPlan, a la que se encontraba registrada, la avioneta de matrícula HJ428 alcanzó a reportar fallas mecánicas

Francy Agudelo

Francy Agudelo

Diego Peña, director encargado del
Diego Peña, director encargado del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), entregó un reporte inicial sobre el estado de salud de los afectados

La ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, a pocos metros de la Estación Estadio del Metro. Un siniestro que dejó dos personas lesionadas.

De acuerdo con la información que suministró la concesión AirPlan, a la que se encontraba registrada la avioneta de matrícula HJ428, alcanzó a reportar fallas mecánicas a la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera.

Así se escucharon los momentos previos al choque:

  • “Tengo problemas con el motor, ¿me autoriza la 2:0?”, pronunció el piloto.
  • “Aprobado, autorizado aterrizar”, respondieron desde la torre, con indicaciones sobre la dirección de los vientos.
  • En medio de la angustia y de ser el que comandaba la aeronave esto respondió el piloto en un intento de contener un accidente: “Torre, no voy a alcanzar a llegar a la pista. Me voy a meter al Estadio”.
  • “¿En el Estadio? Quedo atenta a la frecuencia para cualquier información", informaron en la torre de control.
Accidente aéreo en Medellín deja dos heridos tras caída de avioneta cerca de la estación Estadio del Metro - crédito redes sociales

Diego Peña, director encargado del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), entregó un reporte inicial sobre el estado de salud de los afectados: “Fueron trasladadas ambas personas a centros médicos. En este momento están siendo evaluadas para determinar con certeza sus afectaciones. Inicialmente, hay un reporte de politraumatismo. Desde el Dagrd seguimos muy atentos al desarrollo de las condiciones y agradecemos que, afortunadamente, no se trató de una situación más crítica”.

El piloto, habría sufrido traumas en la cabeza y en el pecho y fue trasladado a la clínica Las Américas, mientras que su acompañante, una mujer de 55, tuvo heridas en el rostro, ambos casos sin revestir mayor grado de gravedad, información que fue suministrada por El Tiempo.

A pesar de que no se han confirmado las causas del siniestro, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (Diacc) maneja una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido:

Autoridades investigan causas del siniestro
Autoridades investigan causas del siniestro

“Informamos que la aeronave HJ 428 presentó una falla en vuelo e intentó un aterrizaje de emergencia en el departamento de Antioquia, en ruta hacia el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. (...) De manera articulada, la Aeronáutica Civil activó procedimientos con equipos de Salvamento (SAR) y Bomberos Aeronáuticos, quienes se desplazaron al lugar”, se explicó en el comunicado de la Diacc.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compartió la emergencia por medio de sus redes sociales e informó el proceso de la atención por parte de los organismos de socorro: “Con Unidades #BomberosMedellin,@AlcaldiadeMed,@DAGRDMedellin, atendemos caso por accidente de aeronave pequeña en inmediaciones de Cll.47D x 70. La aeronave venía de Tolú. Equipos continúan en sitio.Hay dos heridos (tripulantes) que han sido trasladados a centros asistenciales”.

Fueron cientos de vecinos que acudieron de inmediato al lugar del suceso para intentar socorrer a los ocupantes de la avioneta mientras los organismos de emergencia llegaban al lugar para hacer los procedimientos oportunos al choque de esta magnitud.

Bomberos trabajan en el área
Bomberos trabajan en el área donde una avioneta se estrelló en medio de un parque, durante un vuelo de Tolú a Medellín, en Medellín, Colombia, el 15 de agosto de 2025.

Para reportar una emergencia de un avión o cualquier tipo de aeronave en Colombia se debe seguir el siguiente procedimiento:

  • Contactar de inmediato a la autoridad aeronáutica colombiana, aerocivil, a través de la línea nacional 018000 127222 o desde Bogotá al (601) 4251000.
  • Informar datos clave como el tipo de emergencia, la ubicación aproximada, el número de vuelo, la cantidad de personas a bordo y cualquier detalle relevante sobre la situación.
  • En caso de observar un accidente aéreo o una amenaza inminente, también es válido comunicarse con los cuerpos de emergencia locales como la policía nacional (123), bomberos o defensa civil.
  • Proporcionar información de contacto para posibles ampliaciones o aclaraciones por parte de las autoridades.

La respuesta rápida y la claridad en los datos son fundamentales para agilizar la asistencia.

